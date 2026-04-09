Morgan Stanley lance son ETF Bitcoin au comptant sur un marché encombré avec un avantage structurel que ses concurrents ne peuvent pas facilement reproduire : un réseau de distribution captif qui, selon Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg, pourrait se traduire par des flux entrants durables, dirigés par des conseillers dès le premier jour.

Avant les débuts anticipés du fonds, Balchunas a présenté les quelque 16 000 conseillers financiers de la banque non pas comme une force de vente, mais comme un canal de demande intégré, fonctionnant différemment des flux tirés par les particuliers qui ont défini la première phase du marché des ETF.

Cette distinction mécanique est importante. Lorsqu’un émetteur d’ETF indépendant lance un produit, les entrées dépendent du sentiment des particuliers, des mandats institutionnels et de la demande du marché libre.

Lorsqu’une grande banque comme Morgan Stanley lance son propre fonds, le circuit de distribution passe par des conseillers salariés qui gèrent des relations client existantes — des conseillers qui peuvent recommander le produit directement au sein de comptes gérés sous honoraires.

JUST IN: FDIC approves proposal to implement the requirements and standards for US stablecoins under the GENIUS Act 🇺🇸 pic.twitter.com/B4i93gAbnP — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) April 7, 2026

Il s’agit d’une dynamique de flux structurellement différente, et Balchunas soutient qu’elle confère au Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) un profil de demande que ses rivaux ne peuvent pas simplement concurrencer sur les seuls frais.

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ETF Bitcoin de Morgan Stanley (MSBT) : pourquoi le modèle des grandes banques change l’équation des flux

Le cœur de la thèse de Balchunas repose sur l’échelle et la captivité. Le réseau de conseillers de Morgan Stanley sert des clients au sein d’une institution gérant 9 300 milliards de dollars d’actifs — un chiffre qui éclipse les bases d’actifs des émetteurs crypto-natifs lancés aux côtés de BlackRock en janvier 2024.

Fidelity exploite son propre canal de conseillers, mais Balchunas a été explicite : « Morgan Stanley est à un autre niveau. » La différence ne réside pas seulement dans les effectifs, mais dans la nature de la relation client : les conseillers de Morgan Stanley travaillent au sein d’un modèle de gestion de patrimoine complet où les recommandations de produits ont un poids significatif.

La structure des frais renforce ce positionnement concurrentiel. Le MSBT doit faire ses débuts avec un ratio de frais de 0,14 %, se plaçant sous l’iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) de BlackRock à 0,25 % — un écart que Balchunas a qualifié de « choquant » par son agressivité pour une institution entrant tardivement sur le marché.

Cette tarification, combinée à la crédibilité de la marque Morgan Stanley, répond aux deux variables les plus susceptibles de déterminer le comportement de recommandation des conseillers : le coût pour le client et la légitimité institutionnelle du produit. Le MSBT obtient des scores compétitifs sur les deux tableaux.

JUST IN: BLOOMBERG JUST REPORTED LIVE $10 TRILLION MORGAN STANLEY'S #BITCOIN ETF EXPECTED TO BEGIN "TRADING THIS WEEK" "16,000 FINANCIAL ADVISORS" WILL SELL $MSBT AT LAUNCH THIS IS HUGE 🔥 pic.twitter.com/NxSpphPyEU — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) April 7, 2026

Le Global Investment Committee de Morgan Stanley a ouvert une voie supplémentaire en 2024 en recommandant d’allouer jusqu’à 4 % des portefeuilles d’investisseurs aux cryptomonnaies pour une croissance opportuniste. Cet aval interne fonctionne comme une couverture institutionnelle préalable : les conseillers recommandant le MSBT n’agissent pas contre les directives de la firme, mais en accord avec elles.

L’approbation par la SEC de la cotation du MSBT sur le New York Stock Exchange lève les dernières frictions réglementaires, laissant le moteur de distribution sans obstacle structurel à son activation.

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