Le prix du Bitcoin s’échange près de 71 700 $, en hausse de +4 % sur les dernières 24 heures, après avoir brièvement touché 72 753 $ en cours de journée — son niveau le plus élevé en 20 jours — alors que les États-Unis et l’Iran ont convenu d’une suspension des hostilités militaires pour une durée de deux semaines.

Ce mouvement a effacé des semaines de décote géopolitique intégrée dans les prix, mais la question analytique reste de savoir si un cessez-le-feu temporaire, et non une résolution définitive, est suffisant pour maintenir une cassure au-dessus du seuil psychologique des 72 000 $ qui plafonne le marché depuis la mi-mars.

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi via Truth Social qu’il suspendrait l’action militaire contre l’Iran pendant deux semaines, quelques heures avant l’échéance qu’il avait fixée à Téhéran pour rouvrir le détroit d’Ormuz sous peine de frappes sur des infrastructures clés.

Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a accepté le cessez-le-feu, tout en précisant explicitement que cette pause ne constituait pas la fin du conflit global — une nuance que les marchés seront contraints de réévaluer si les hostilités reprennent aux alentours du 22 avril.

🚨 President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Transmission inter-actifs : le pétrole corrige, les actions montent, le BTC suit le flux de prise de risque

Le mécanisme de transmission macroéconomique est ici direct : l’atténuation du risque de perturbation à Ormuz a ramené le pétrole brut Brent vers 94 $ le baril après ses récents sommets, apaisant les anticipations d’inflation et réduisant la pression d’aversion au risque qui avait maintenu le prix du Bitcoin sous les 70 000 $ pendant près de deux semaines.

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones ont progressé de concert, confirmant qu’il s’agissait d’un élan global vers le risque plutôt que d’un mouvement spécifique aux cryptomonnaies ou d’une recherche de valeur refuge.

Alors que la corrélation du Bitcoin avec les actifs à risque macroéconomiques s’est accentuée durant le conflit iranien, l’annonce du cessez-le-feu a agi comme un déclencheur simultané sur toutes les classes d’actifs. Riya Sehgal de Delta Exchange a noté que la pérennité du rallye reste incertaine, qualifiant le Bitcoin d’actif s’échangeant comme « un actif macro à bêta élevé, sensible à la liquidité, aux attentes de taux et à la stabilité géopolitique ».

Le bureau de marché de CoinSwitch a projeté un mouvement vers 75 000 $ si la dynamique se maintient, tout en signalant 68 000 $ comme support à court terme. Les analystes ont largement décrit ce mouvement comme un short squeeze classique superposé à un rebond de soulagement géopolitique — environ 400 millions USD de positions courtes ont été liquidées dans les huit heures suivant l’annonce de Trump, avec 270 millions USD supplémentaires dénoués dans la fenêtre de 24 heures environnante.

La capitalisation globale du marché crypto a atteint 2,52 billions USD au plus haut. L’Ethereum, le Solana, le XRP et le Dogecoin ont tous enregistré des gains aux côtés du BTC, ce qui est cohérent avec une reprise généralisée de l’appétit pour le risque plutôt qu’avec une accumulation spécifique au Bitcoin.

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Le prix du Bitcoin peut-il se maintenir au-dessus de 72 000 $ après ce rallye ?

La configuration technique avant la session de mardi montrait un prix du Bitcoin enfermé dans une fourchette entre 66 000 $ et 70 200 $ pendant l’essentiel du premier trimestre 2026, les perturbations du détroit d’Ormuz servant de plafond persistant à l’appétit pour le risque.

Le niveau des 70 000 $ avait fonctionné comme une ligne de démarcation pendant près de deux semaines avant que l’annonce du cessez-le-feu ne permette de le franchir. L’indice Crypto Fear & Greed affichait une lecture de peur extrême à 11 mardi, suggérant que le marché était fortement sous-positionné avant le rallye, ce qui explique en partie l’ampleur des liquidations de positions courtes.

Scénario haussier : Le respect par l’Iran de la réouverture d’Ormuz se maintient pendant la fenêtre de deux semaines, le pétrole se stabilise sous les 95 $ et les flux entrants des ETF restent supérieurs à 400 millions USD par semaine. Dans ce scénario, le BTC se consolide au-dessus de 72 000 $ et vise les 75 000 $, où se situe le prochain cluster de résistance notable. Le niveau d’invalidation de cette thèse se situe proche de 70 200 $.

Scénario baissier : Les hostilités reprennent avant la fin de la fenêtre de deux semaines, ou le respect par l’Iran du passage par Ormuz s’avère partiel. Le BTC reflue vers 68 269 $ — le plus bas intraday enregistré lors de la session volatile de mardi — avec un support plus profond près de 66 000 $ si les conditions d’aversion au risque se réaffirment. La fragilité des termes du cessez-le-feu, l’Iran déclarant explicitement qu’il ne s’agit pas d’une fin de conflit, rend ce scénario non négligeable.

Flux des ETF et rallye porté par l’actualité : la demande institutionnelle confirme-t-elle le mouvement ?

Les flux entrants des ETF Bitcoin au comptant ont atteint 471 millions USD le 6 avril, selon les données de flux disponibles — un chiffre quotidien significatif qui suggère une certaine participation institutionnelle au rallye de soulagement.

Cependant, les données on-chain ont simultanément signalé une pression à la vente de la part des gros détenteurs durant la même période, soulevant la question de savoir si les flux des ETF représentent une véritable accumulation ou un positionnement tactique avant un éventuel retournement.

La distinction est importante. Un rallye principalement alimenté par des liquidations forcées et par le sentiment lié aux titres de presse — avec des vendeurs institutionnels distribuant lors des pics de force — présente un profil de durabilité différent d’un rallye soutenu par une nouvelle demande nette entrant sur le marché.

L’exploration continue par l’Iran de structures de paiement alternatives dans le contexte du conflit ajoute une dimension structurelle à long terme à l’histoire géopolitique, mais l’action des prix à court terme dépendra de la tenue du cessez-le-feu et de la confirmation de l’intérêt acheteur par les données des flux d’ETF jusqu’au 10 avril. Les données sur l’intérêt ouvert (open interest) seront le prochain signal à surveiller : si l’intérêt ouvert se reconstruit parallèlement au prix, cela suggérera l’entrée de nouvelles positions longues plutôt qu’une pure dynamique de short-squeeze.

Tant que le détroit d’Ormuz n’est pas manifestement rouvert et que le cessez-le-feu de deux semaines n’a pas survécu à ses premiers tests de tension, le mouvement actuel du Bitcoin se caractérise plus exactement comme un trade de soulagement géopolitique que comme un changement de tendance structurel.

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