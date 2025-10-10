Pour Résumer

Une baleine Bitcoin a ouvert une position courte de 420 millions $ sur Hyperliquid, provoquant une légère baisse du marché.

Malgré cette pression, le taux de financement reste positif, signe que les traders conservent un biais haussier.

Le marché montre ainsi sa solidité face aux paris spéculatifs de grande ampleur.

Une position courte d’ampleur exceptionnelle

Une initiative notable cette semaine a stimulé le marché des cryptomonnaies. Sur Hyperliquid, un gros investisseur en Bitcoin a initié une position short d’une valeur de 420 millions de dollars.

Cette initiative audacieuse a rapidement su séduire les analystes et investisseurs. Les prix ont temporairement baissé, mais les données du marché montrent que la tendance générale reste orientée de manière positive.

THIS GUY JUST SHORTED $420M OF BITCOIN ON HYPERLIQUID He deposited $80M of USDC and leveraged it over 5x to short BTC. He also sent $50M to Binance, where he is likely doing the same activity. This whale is betting on a massive DUMP. pic.twitter.com/te1wrnzIAv — Arkham (@arkham) October 9, 2025

L’investisseur à l’origine de cette position a d’abord déposé près de 80 millions de dollars en USDC, puis a activé un effet de levier supérieur à 5x.

Quelques heures plus tard, il a transféré environ 50 millions de dollars vers Binance, un mouvement qui suggère une stratégie de couverture ou l’ouverture d’une position parallèle.

Ce mouvement est généralement interprété comme un coup pour profiter d’une correction à court terme plutôt que d’un échec pérenne. Il a entraîné un recul temporaire du prix du Bitcoin de 1,9 % : le cours est ainsi brièvement tombé de 123 000 $ à 121 000 $.

Ce mouvement a très vite disparu et le marché a regagné la stabilité dans les heures d’après.

Ces sommes reflètent fréquemment l’anxiété de grands intervenants face à une phase prolongée d’euphorie. Ces investisseurs tentent parfois d’évaluer la liquidité du marché ou de modifier leurs positions en prévision d’une annonce macroéconomique significative.

Dans ce cas précis, il semble que la manœuvre ait davantage visé à protéger un portefeuille conséquent qu’à déclencher une tendance baissière.

Un marché résilient face aux positions extrêmes

En dépit de l’importance considérable de cette position, le taux de financement reste positif, se rapprochant d’environ 0,0043 %. Cela indique que la plupart des traders persistent à miser sur une augmentation.

Ce signal montre que le sentiment global demeure optimiste, même face à des initiatives spéculatives d’envergure.

En effet, les flux d’ETF Bitcoin attestent de cette solidité. Les investissements institutionnels continuent d’arriver à un rythme constant, aidant à atténuer les variations causées par les positions fortement endettées.

Cette évolution indique que le marché a atteint un stade de maturité supérieur et gère dorénavant plus efficacement la volatilité associée aux baleines.

Techniquement parlant, Bitcoin maintient un support robuste aux alentours de 120 000 $. Tant que ce niveau est maintenu, l’orientation générale demeure à la hausse. Une reprise au-delà dès 124 000 $ pourrait même relancer le momentum et attirer de nouveaux acheteurs.

D’après certains experts, cette sorte d’opération témoigne d’un changement significatif sur le marché : les investisseurs majeurs gèrent à présent leur exposition de façon plus élaborée, en conjuguant positions longues, stratégies à la baisse tactique et couverture inter-plateformes.

Cette méthode reflète un écosystème plus avancé, dans lequel même les paris de grande envergure ne parviennent plus à inverser la tendance générale.

Source : Coindesk

À lire aussi :