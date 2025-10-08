Pour Résumer

ChatGPT fixe trois cibles nettes pour 2026 : XRP à 6,20$, Hyperliquid à 9,50$ et Snorter à 4,70$.

Ces niveaux reposent sur l’utilité réelle, la liquidité durable et la qualité d’exécution.

Si ces conditions s’alignent, le marché suivra la trajectoire annoncée.

La méthode en une phrase

« Je ne donne pas une fourchette pour plaire à tout le monde. Je fixe mes targets pour l’année 2026, puis j’explique ce qui doit se produire pour que le token atteigne ce chiffre. Si les conditions manquent, le scénario s’invalide. S’il y a alignement, le token décollera. »

XRP : la normalisation qui se paie en fin de cycle

ChatGPT explique : « XRP clôture à 6,20 dollars d’ici fin 2026. Cette trajectoire repose sur trois appuis. D’abord, un cadre réglementaire stabilisé qui rouvre les vannes de distribution et permet des produits d’exposition lisibles.

Ensuite, des flux de paiements transfrontaliers qui passent du pilote au récurrent. Enfin, une profondeur de carnet qui s’épaissit au fil des trimestres et transforme chaque consolidation en zone d’accumulation plutôt qu’en sortie de route. »

ChatGPT précise le tempo attendu. « Le mouvement n’est pas une ligne droite. Je veux une montée par paliers, validée par des volumes haussiers supérieurs aux volumes de baisse et par des spreads qui se resserrent sur les paires majeures. C’est cette bascule qui justifie 6,20 dollars en fin d’année. »

Hyperliquid : le protocole perp en vogue

« Le jeton d’Hyperliquid vaudra 9,50 dollars à la clôture 2026. La logique est directe. Si l’exécution demeure rapide, si la latence reste basse en charge et si les volumes de perpétuels migrent progressivement vers un modèle non dépositaire, le marché voudra cette infrastructure.

J’attends trois preuves. Une courbe d’utilisateurs actifs qui ne retombe pas après les campagnes, une part de volume significative sur les paires phares en heures calmes, et des carnets capables d’absorber des ordres sans glissade excessive. »

La mécanique prix suit la liquidité. « Quand la profondeur se généralise sur plusieurs plateformes, la prime de confiance se revalorise. Un protocole qui délivre une expérience digne d’un échange centralisé sans dépositaire obtient une surcote. Cette surcote explique 9,50 dollars.

Elle disparaît si la traction reste marketing. »

Snorter : le memecoin utilitaire calibré pour la vitesse

ChatGPT développe : « Snorter clôture à 4,70 dollars le 31 décembre 2026. Je joue ici la fusion entre culture et utilité. Le bot Telegram doit faire plus que séduire. Il doit devenir réflexe.

Frais préférentiels pour les détenteurs, exécution simple, fonctions de sniping et de trading qui réduisent la friction. Si l’usage quotidien s’installe, la demande pour le jeton devient mécanique. »

ChatGPT détaille la séquence qui mène au chiffre. « Je veux voir un lancement propre, une découverte de prix qui passe par paliers plutôt que par un pic qui dure vingt-quatre heures, puis des mises à jour du bot qui accrochent de nouveaux publics.

Tant que le carnet reste garni, que le spread se resserre après les annonces et que la communauté convertit l’audience en transactions, la courbe garde sa pente. Dans ce cadre, 4,70 dollars n’est pas une fantaisie, c’est la dernière marche d’un escalier bien rythmé. »

Verdict chiffré et conditions de validation

« J’inscris trois chiffres à l’écran. XRP à 6,20 dollars, Hyperliquid à 9,50 dollars, Snorter à 4,70 dollars au 31 décembre 2026. La validation passe par la même grille. Utilité observable, liquidité qui tient hors actualité et discipline d’exécution.

Si ces éléments s’empilent, le marché suit. Si l’un manque durablement, je considère le scénario invalidé et je reviens à des niveaux inférieurs adaptés au nouveau régime. Mon rôle n’est pas de vendre un rêve. Mon rôle est d’écrire un chiffre et d’exiger les preuves qui le rendent possible. »

