La SEC prépare une “exemption innovation” pour les entreprises crypto

Pour Résumer

La SEC prépare une exemption innovation fin 2025.

Paul Atkins vise à ramener l’innovation aux US.

Ce cadre pourrait booster les ETF et DeFi.

L’annonce d’Atkins : un cadre pour l’innovation

Paul Atkins, président de la SEC depuis avril 2025, annonce le 7 octobre la formalisation d’une « exemption innovation ». Lors d’un événement à Manhattan, il promet une règle d’ici fin 2025 ou début 2026. Effectivement, cela permettra aux firmes crypto de lancer des produits sous supervision temporaire.

Cette exemption remplace les actions d’enforcement par un cadre clair. De plus, elle cible les startups Web3 pour tester sans « brûler des millions en avocats ». En outre, Atkins critique les « 4 ans de répression » qui ont poussé l’innovation à l’étranger.

Le shutdown gouvernemental ralentit le processus. D’ailleurs, Atkins reste optimiste, malgré les opérations gelées. Effectivement, l’exemption équilibre protection et progrès.

En effet, elle s’inspire du GENIUS Act pour les stablecoins. De plus, elle inclut des garde-fous fiscaux. En outre, Atkins veut « ramener l’innovation à la maison ».

Le fonctionnement de l’exemption innovation

L’exemption offrira un soulagement conditionnel des règles obsolètes. Les firmes pourront opérer sous supervision SEC pendant 2 ans. Effectivement, cela vise les blockchains et DeFi.

Les entreprises testeront des produits comme des ETF ou des dApps. De plus, la SEC aura un « siège au premier rang » pour observer. En outre, les audits annuels maintiendront la sécurité.

Cette approche suit le Project Crypto d’Atkins. D’ailleurs, elle complète le GENIUS Act. Effectivement, elle attire les développeurs domestiques.

En effet, Atkins souligne que 50 % des projets crypto fuient les US. De plus, l’exemption pourrait générer 10 milliards de dollars d’investissements. En outre, elle aligne sur MiCA européen.

Impacts sur le marché crypto

Cette annonce dope le marché. Bitcoin grimpe à 122 556 $, avec +2 % en 24 heures. Effectivement, la capitalisation crypto atteint 4 000 milliards de dollars.

Solana, à 225,75 $, gagne 3 %. De plus, sa TVL monte à 10,7 milliards de dollars. En outre, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025.

Cependant, le shutdown freine les avancées. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction. De plus, la volatilité à 20 % menace les retail.

D’ailleurs, les exchanges comme Coinbase applaudissent. Effectivement, la confiance institutionnelle monte. En outre, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : l’innovation aux US ?

Cette exemption peut-elle ramener l’innovation ? ChatGPT-5 prévoit un marché crypto US à 2 000 milliards d’ici 2027. Effectivement, elle attire les startups.

De plus, le GENIUS Act complète le cadre. En outre, une structure de marché pourrait passer en 2026. D’ailleurs, 10 milliards d’investissements sont attendus.

Cependant, des défis persistent. En effet, le shutdown retarde les règles. De plus, des critiques sur les garde-fous émergent.

Octobre 2025 s’annonce décisif. Effectivement, Atkins pourrait redessiner la crypto US. La prudence s’impose pour les investisseurs.

