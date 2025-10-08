Pour Résumer

Meanwhile lève 82 M$ pour développer l’assurance-vie et l’épargne en BTC.

Les investisseurs crypto et traditionnels soutiennent massivement le projet.

La startup Meanwhile offre une alternative fiable face à l’inflation mondiale.

Une révolution dans l’assurance-vie avec le Bitcoin

Meanwhile casse les codes : c’est la première compagnie d’assurance-vie dans le monde à proposer des contrats complètement en Bitcoin. Pourtant, ce n’est pas une simple lubie crypto, mais une entreprise sérieuse.

L’assureur est agréé par l’autorité de régulation de premier plan, qui est le Bermuda Monetary Autorithy. Cette réglementation lui donne un cadre solide comparable aux assureurs traditionnels, tout en permettant une activité mondiale.

Les proposés par cette startup bermudienne couvrent l’assurance-vie, les rentes ainsi que des produits d’épargne indexés sur le Bitcoin.

En effet, tous les paiements de primes, les valeurs de police, et les remboursements se font exclusivement en BTC. Des solutions qui offrent en plus une protection contre la valeur dépréciation des monnaies fiat face à l’inflation galopante.

Zac Townsend, le boss visionnaire de Meanwhile, veut carrément faire du Bitcoin un actif de base fiable pour la constitution et la transmission de patrimoine.

Cette approche vise à faire de ce roi des cryptomonnaies un outil solide pour la planification financière à long terme. Une méthode hybride mêlant assurance classique et prêts privés sécurisés pour générer des revenus stables en BTC et assurer la solvabilité sur le long terme.

Un soutien massif des investisseurs traditionnels et crypto

Par ailleurs, la levée de fonds de 82 millions, menée par Bain Capital Crypto et Haun Ventures, a fait un carton. Des capitaux-risques crypto comme Pantera Capital et Stillmarks, mais aussi des poids lourds de la finance traditionnelle tels que Northwestern Mutual et Apollo ont rejoint le mouvement.

Cela signe l’entrée fracassante de géants financiers dans l’univers crypto. Une synergie qui démontre que le Bitcoin s’impose désormais comme un actif sérieux pour les institutions. Rappelons qu’elle a dépassé les 125.000 $ récemment, un nouveau record historique.

Depuis le début de l’année 2025, la compagnie Meanwhile a ainsi levé au total 122 millions de dollars. Le premier tour de financement a eu lieu en avril avec une somme de 40 millions. Un contexte qui consolide sa position d’acteur incontournable dans le secteur.

Les investisseurs voient dans cette entreprise une infrastructure clé pour l’économie Bitcoin à venir. Cela, même si 2025 s’exige comme la pire année pour la sécurité crypto avec plus de 2 milliards $ volés.

Avec Meanwhile, on voit enfin une startup crypto qui fédère le monde de la finance traditionnelle et celui de De Fi. Entre autres, Chris Ahn, partenaire chez Haun Ventures, affirme que la demande pour des produits d’épargne et de retraite libellés en BTC est actuellement en forte croissance. Selon lui, Meanwhile est bien positionnée pour y répondre.

Un rempart face à l’inflation mondiale

Avec 82 millions en poche, la startup bermudienne va passer à la vitesse supérieure. Les fonds lui permettre d’élargir son offre de produits d’assurance-vie, d’épargne et de retraite en Bitcoin. De plus, elle servira également à renforcer sa présence à l’international.

L’entreprise veut créer des solutions robustes et transparentes, où l’exposition au BTC est encadrée et sécurisée. Bref, une alternative fiable, puissante et protégée.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les actifs sous gestion de Meanwhile ont pulvérisé cette année de plus de 200 %. C’est un témoignage fort de la confiance grandissante envers la cryptomonnaie comme réserve de valeur.

L’initiative de Meanwhile n’est pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans une tendance plus large : le Bitcoin entre progressivement dans les produits financiers traditionnels.

Pour les banques traditionnelles, l’avertissement est net : les cryptos réglementés commencent à grignoter leur territoire. À titre d’exemple, une loi américaine Genius Act pourrait mettre fin aux abus bancaires.

À lire aussi :