Top Cryptos à surveiller cette semaine : Dogecoin, Pi, Cardano, Flare

Pour Résumer

Le marché des cryptomonnaies reste volatil, influencé par des tensions économiques et commerciales.

Dogecoin, Pi Network, Cardano et Flare sont particulièrement suivis cette semaine.

Ces cryptos connaissent des fluctuations importantes, des événements majeurs et des ajustements techniques qui pourraient impacter leur prix.

Marché crypto volatile : Dogecoin, Pi, Cardano, Flare

Le marché crypto demeure volatile, impacté par les tensions commerciales et un rapport sur l’emploi décevant. De plus, l’aversion au risque domine le marché après l’annonce des droits de douane et des données économiques faibles.

Parmi les principales cryptomonnaies à surveiller cette semaine, Dogecoin, Pi Network, Cardano et Flare. Ces monnaies numériques retiennent l’attention en raison de l’évolution de leurs cours ainsi que des événements à venir.

Dogecoin

Suite à des bénéfices récents, Dogecoin pourrait être sujet à des fluctuations cette semaine en raison de facteurs extérieurs. Malgré le soutien d’une large communauté, DOGE a connu une stabilisation de son prix autour de 0,21 $ suite à une vague de liquidations en masse.

Les orientations du marché demeurent imprévisibles, néanmoins les conjectures d’une reprise pourraient entraîner un mouvement ascendant. Si la tendance persiste, Dogecoin pourrait profiter d’un nouvel engouement, particulièrement en cas de remontée générale du marché des cryptomonnaies.

Pi Network

Le cours du Pi Network sera sous les feux de la rampe cette semaine après avoir chuté sous le seuil de soutien crucial de 0,4016 $. La crypto a atteint un niveau historiquement bas. Elle a désormais plongé de plus de 87 % par rapport à son plus haut niveau de l’année.

En tombant sous le support de 0,4016 $, le token a invalidé la configuration très populaire du double creux. La cryptomonnaie pourrait continuer à chuter cette semaine. Cette baisse pourrait toutefois être un faux signal. Donc, cela pourrait déclencher de nouveaux gains cette semaine.

Flare

Le prix de Flare (FLR) s’est effondré samedi, passant de son plus haut niveau de juillet à 0,0279 $ à un plus bas à 0,0215 $. Il sera désormais sous les feux de la rampe cette semaine, car le réseau débloque des jetons d’une valeur de plus de 44,1 millions de dollars. Alors, cela équivaut à 2,85 % de l’offre totale. Flare a désormais débloqué 77 % de son offre en circulation.

Bien que le déblocage d’un token soit baissier, son prix devrait rebondir, car il a formé un chandelier doji sur le graphique quotidien. Ce modèle présente un petit corps et des ombres supérieures et inférieures. Il implique qu’un actif a ouvert et fermé au même prix, ce qui entraîne souvent un renversement haussier.

Cardano

Cardano est sur le point de captiver l’attention avec l’événement Rare Evo, qui se tiendra à Las Vegas du 6 au 10 août. Cet événement réunira des figures clés comme Charles Hoskinson et Tamara Haasen. L’annonce de la date de l’airdrop Glacier, un événement très attendu par la communauté.

Cet airdrop permettra à plus de 33 millions d’adresses crypto de réclamer des tokens NIGHT. Cardano représentera 50 % de l’allocation, avec le reste distribué entre Bitcoin, Ethereum, Avalanche et Solana.

Cette répartition vise à inclure une large base d’investisseurs, favorisant l’adoption de Cardano et d’autres cryptomonnaies majeures.

Cette initiative pourrait stimuler l’adoption de Cardano et augmenter son prix, actuellement à 0,731 $, après une chute de 11,53 %.

Opportunités et risques : Dogecoin, Pi, Cardano, Flare

Dogecoin, Pi Network, Cardano et Flare sont au cœur de l’actualité crypto cette semaine. Entre chutes de prix, airdrops majeurs et déblocages de tokens, ces projets offrent un mélange d’opportunités et de risques. Restez informés, analysez les signaux techniques et préparez-vous à agir rapidement dans ce marché en constante évolution.

Source : Forbes

