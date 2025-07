La BCE remet en question l’euro numérique face aux stablecoins USD

Une monnaie numérique émise par la BCE ne suffira pas à contrer la domination des stablecoins basés sur le dollar américain.

Dans son blog, Jürgen Schaaf explore des solutions pour que l’Union européenne puisse contrer l’influence croissante des jetons en dollars. Selon lui, c’est un meilleur soutien aux stablecoins libellés en euros et une utilisation plus large de la technologie blockchain.

Il a averti que l’UE ne pouvait se permettre d’ignorer la montée en puissance des actifs adossés au dollar. Si la neutralité des institutions publiques est souvent préférable, un angle mort stratégique dans ce domaine pourrait s’avérer coûteux.

Même si la BCE poursuit ses travaux sur l’euro numérique, l’adoption des stablecoins indexés sur l’euro reste limitée. En mai dernier, le gouverneur de la Banque d’Italie a déclaré que la circulation de ces actifs était encore marginale. Et ce, même dans le cadre du nouveau règlement de l’UE sur les cryptomonnaies, MiCA.

President @Lagarde explained the importance of developing a digital euro to protect our currency at our July press conference. Our aim is to ensure that our currency is ready for the digital age, and that sovereign money is available in a digital form alongside cash. pic.twitter.com/nO1VMOIEFU

— European Central Bank (@ecb) July 28, 2025