XRP : Le prix défie la résistance de 1,48 $ malgré les tensions

Le cours du XRP se négocie actuellement autour de 1,44 $, pressant la borne supérieure d’un canal parallèle descendant qui limite l’actif depuis ses sommets de fin avril. Parallèlement, les indicateurs on-chain compilés par CryptoQuant affichent une lecture neutre à légèrement haussière, les marchés au comptant (spot) montrant une dominance des acheteurs et une atténuation de la pression vendeuse.

Bien que les données et l’action des prix ne soient pas encore parfaitement alignées, le sentiment sur les marchés dérivés est devenu constructif et les signaux d’accumulation se multiplient. Toutefois, les vendeurs conservent pour l’instant le contrôle structurel au-dessus des niveaux actuels.

La trajectoire à court terme de l’actif dépendra de la capacité du XRP à transformer ces signaux on-chain en une cassure technique nette, ou si les vents contraires macroéconomiques provoqueront un nouveau rejet à 1,48 $.

🐳 According to our on-chain data, XRP Ledger now has reached an all-time high of 332,230 wallets holding at least 10K $XRP. This extends a consistent growth trend that has been building since June, 2024. The continued rise in XRP Ledger wallets holding at least 10,000 XRP is an… pic.twitter.com/bd68Os2mJR — Santiment Intelligence (@SantimentData) May 12, 2026

Le XRP a testé le seuil psychologique de 1,50 $ au cours du week-end avant d’être repoussé, laissant un nouveau point de rejet qui renforce la thèse baissière. Cette tentative avortée prolonge un schéma bien connu des observateurs de cet actif durant sa phase de consolidation : les conditions on-chain s’améliorent, le prix approche de la résistance, puis les vendeurs réémergent avant qu’une clôture quotidienne ne puisse confirmer le mouvement.

Une analyse précédente de CoinSpeaker avait identifié la zone des 1,45 $ – 1,48 $ comme pivot, soulignant que les flux on-chain et la dynamique des volumes à ce niveau détermineraient si le canal tiendrait ou céderait ; une analyse qui reste d’actualité.

Le marché crypto global reste prudent ce mardi, le Bitcoin et l’Ether affichant également une certaine retenue face aux risques géopolitiques. Le président américain Donald Trump a rejeté la contre-proposition de l’Iran concernant les négociations au Moyen-Orient, la qualifiant de « totalement inacceptable », tandis que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a décrit les termes comme « raisonnables » et « généreux ». Cette impasse maintient l’appétit pour le risque sous contrôle pour l’ensemble des actifs numériques.

XRP NEWS : Le prix peut-il franchir les 1,48 $ et viser la moyenne mobile à 1,71 $ ?

Le prix du XRP évolue au-dessus de l’EMA de 50 jours à 1,44 $, un niveau qui a servi de support lors des récents replis, mais reste plafonné par un cluster de résistance à deux couches situé entre 1,48 $ et 1,49 $. C’est là que la borne supérieure du canal descendant rencontre l’EMA de 100 jours. Une clôture quotidienne au-dessus de ces deux niveaux représenterait une sortie de canal et une reprise des résistances supérieures en place depuis le retracement de fin avril.

Les indicateurs techniques sont encourageants sans être décisifs. Le RSI sur le graphique de 4 heures se situe à 61, reflétant une amélioration de la dynamique sans signaler de conditions de surachat. Le MACD reste au-dessus de la ligne zéro avec un histogramme cohérent avec une phase de momentum haussier toujours intacte. Aucun de ces indicateurs ne montre d’urgence immédiate ; la résolution dépend entièrement de la structure des prix elle-même.

Les données on-chain apportent un biais modérément haussier. Selon CoinGlass, le taux de financement pondéré par l’intérêt ouvert (OI) est passé en territoire positif vendredi, s’établissant à 0,0048 % ce mardi. Les positions longues (longs) paient les positions courtes (shorts), reflétant un réel biais vers un positionnement à la hausse sur les dérivés.

CryptoQuant corrobore cette tendance avec une domination des acheteurs sur les marchés spot du XRP et un refroidissement de la pression vendeuse, ce qui est cohérent avec une dynamique d’accumulation se réaffirmant précisément dans cette zone de résistance.

Le décalage entre l’amélioration des conditions on-chain et la stagnation du prix face à la résistance est le signal à surveiller. Une accumulation sous une résistance structurelle, couplée à une baisse des flux entrants vers les plateformes d’échange, a historiquement précédé des mouvements de cassure. La configuration est en place, mais la confirmation manque encore.

Une clôture quotidienne au-dessus de 1,49 $ avec un volume significatif libérerait le prix au-delà de la limite du canal et de l’EMA de 100 jours, exposant l’EMA de 200 jours près de 1,71 $ comme prochain objectif, avec les 1,90 $ en ligne de mire. À l’inverse, l’incapacité à maintenir les 1,41 $ en clôture quotidienne rouvrirait la voie vers les 1,30 $.

L’escalade des tensions au Moyen-Orient reste une variable active capable d’outrepasser la configuration technique dans les deux sens. La mise à jour trimestrielle du réseau de Ripple (Q2), attendue plus tard ce mois-ci, constitue l’autre donnée fondamentale majeure à suivre.

Le cluster situé entre 1,48 $ et 1,49 $ sera le juge de paix. Tant que le XRP n’aura pas clôturé de bougie quotidienne au-dessus de ce seuil, le scénario haussier on-chain restera une thèse plutôt qu’une opportunité confirmée.