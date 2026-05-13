Dans la prédiction du prix du BTC USD d’aujourd’hui, le Bitcoin se maintient fermement au-dessus de 80 000 $, un niveau qui semblait lointain il y a seulement quelques semaines, même si le légendaire vendeur à découvert Michael Burry livre l’un de ses avertissements les plus sombres sur les actions depuis des années.

Le BTC USD a atteint un sommet de 82 040 $ lors des échanges nocturnes avant de se consolider.

Et maintenant, la question est de savoir si la tempête macroéconomique qui s’annonce autour des prix du pétrole et des données de l’IPC peut ébranler ce niveau de support de 80 000 $. Burry, dont l’anticipation des subprimes en 2008 a fait un nom familier dans les cercles à contre-courant, a publié un avertissement sur Substack indiquant que le Nasdaq 100 se négocie à 43 fois les bénéfices, contre un multiple de juste valeur qu’il estime plus proche de 30x.

Michael Burry, the investor made famous in The Big Short, is warning that the Nasdaq 100 Index is headed toward a dramatic reversal after a “parabolic” surge that has driven technology valuations to unsustainable heights. https://t.co/RAW2B5Q0R3 — Bloomberg (@business) May 11, 2026

« Wall Street surestime peut-être de plus de 50 % les bénéfices de nos entreprises à la croissance la plus rapide et aux valorisations les plus élevées », a-t-il écrit, désignant le bond de +70 % de l’indice Philadelphia Semiconductor par rapport aux points bas de la fin mars comme un signal d’alarme.

Par ailleurs, le baril de Brent a franchi les 105 $ après que le président Trump a qualifié l’accord de cessez-le-feu avec l’Iran comme ne tenant qu’à un fil, poussant le rendement du Trésor à 10 ans à 4,42 %. Le Bitcoin a déjà surmonté des chocs pétroliers liés à l’Iran par le passé, bien que la confluence des pressions macroéconomiques cette semaine soit exceptionnellement dense.

(SOURCE : TradingEconomics)

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Prédiction du prix du BTC USD : le Bitcoin peut-il franchir la résistance des 81 720 $ avant la publication de l’IPC ?

La structure technique du Bitcoin s’est matériellement améliorée depuis la mi-avril. L’analyste Ali Martinez a signalé un croisement MACD hebdomadaire le 13 avril comme catalyseur du mouvement au-dessus de 80 000 $ pour la première fois depuis janvier, une configuration qui a historiquement précédé des gains de 147 % (octobre 2023), 75 % (octobre 2024) et 35 % lors de la dernière itération du cycle, Martinez projetant une cible finale de 100 000 $ sur cette base.

Le groupe de résistance immédiate se situe à 81 720 $, noté en confluence avec le niveau de retracement de Fibonacci 0,618, suivi de 83 000 $, où réside la moyenne mobile simple à 200 jours.

La superposition des supports en dessous est significative : 72 000 $ comme plancher principal selon van de Poppe, puis 70 065 $ et 64 920 $ comme ancrages plus profonds de la structure haussière.

Le MACD (12,26) affiche 76, indiquant un momentum positif, bien que l’oscillateur ultime à 39 et la puissance bull/bear négative à -384 suggèrent que la pression acheteuse à court terme s’amenuise.

$BTC The expected bounce from support continued over the weekend, but yesterday price got rejected once again at the recent highs and the 200 EMA. After printing continuous higher highs and higher lows, this was the first lower high within the current trend. With that in mind… https://t.co/m1AusC3Sto pic.twitter.com/LvaMnue7vG — ctm_trader (@ctm_trader) May 12, 2026

Trois scénarios semblent plausibles lors de la publication de l’IPC aujourd’hui :

Scénario haussier : un chiffre de l’inflation plus faible que prévu réduit les craintes de hausse des taux, le Bitcoin clôture au-dessus de 81 720 $ avec du volume, et la voie vers 85 000 $ – 89 000 $ s’ouvre. Scénario de base : la consolidation entre 79 000 $ et 83 000 $ persiste alors que les marchés digèrent les avertissements de Burry et attendent les commentaires de la Fed. Scénario baissier : un chiffre de l’IPC élevé renforce encore le dollar, brisant le support de 79 000 $. Les flux institutionnels restent un stabilisateur clé. L’IBIT de BlackRock a enregistré 269,3 M$ en une seule journée la semaine dernière, un record en cinq semaines, les flux totaux des ETF atteignant 358,1 M$.

Les traders surveillant de près le niveau de 81 720 $ voudront voir une clôture quotidienne au-dessus de celui-ci avant de considérer le rallye comme confirmé. D’ici là, la structure est constructive mais pas encore décisive.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Les marchés de crypto-monnaies sont extrêmement volatils. Effectuez toujours vos propres recherches avant d’investir.

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