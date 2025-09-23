Pour Résumer

Best Wallet (BEST), le principal portefeuille non-dépositaire du Web3, a déjà levé plus de 16 millions de dollars lors de sa prévente. Cette avancée survient alors que plusieurs grands portefeuilles de cryptomonnaies préparent le lancement de leurs propres jetons.

MetaMask, le réseau Base de Coinbase et Rainbow ont confirmé leur intention ou finalisent les étapes nécessaires pour déployer des jetons natifs.

De son côté, Best Wallet a pris les devants. Son jeton BEST occupe une place centrale dans l’écosystème. Il réduit les frais, libère les rendements des agrégateurs de jalonnement et ouvre l’accès à de futures fonctionnalités.

Le succès fulgurant de Best Wallet pourrait inciter d’autres acteurs à suivre la même voie. Coïncidence ou source d’inspiration, son essor correspond à l’arrivée soudaine de nouveaux portefeuilles désireux de lancer leurs propres jetons.

Best Wallet possède déjà la certification WalletConnect. Ce sceau renforce sa crédibilité et garantit des normes élevées en matière d’expérience utilisateur, de sécurité, d’interopérabilité et de mise en œuvre technique. La prévente actuelle se termine dans 32 heures, avec BEST proposé à 0,025685 $, avant la prochaine hausse de prix.

Des projets de jetons émergent dans le paysage des portefeuilles

Le marché des portefeuilles connaît une mutation, avec des acteurs majeurs qui préparent la tokenisation de leurs écosystèmes. MetaMask, le portefeuille non-dépositaire le plus utilisé du Web3, évoque depuis longtemps un jeton natif.

Sa société mère, Consensys, a désormais confirmé son intention de le lancer.

Ce futur jeton devrait favoriser la gouvernance, stimuler les incitations et soutenir la croissance de l’écosystème. Les années de spéculation montrent toutefois la prudence de MetaMask, soucieux d’adapter son modèle à une base d’utilisateurs très large.

[ ZOOMER ] CONSENSYS' JOSEPH LUBIN CONFIRMS A METAMASK TOKEN IS CONFIRMED AND COMING "VERY SOON": THE BLOCK — zoomer (@zoomerfied) September 18, 2025

Rainbow, fournisseur de portefeuilles Ethereum (ETH), a également confirmé l’arrivée du jeton RNBW pour le quatrième trimestre. Il sera directement lié à son programme de points déjà existant.

En parallèle, Rainbow modernise son application : graphiques plus précis, tarification en temps réel et, à terme, échanges de jetons via Hyperliquid.

De son côté, Coinbase explore la création d’un jeton natif à travers son réseau Base Layer-2. Jesse Pollak, créateur de Base, a expliqué que cette initiative renforcerait la décentralisation, soutiendrait les développeurs et donnerait au réseau sa propre identité, distincte d’ETH.

Mais l’absence de calendrier et de stratégie tokénomique reflète l’incertitude persistante liée à la régulation.

Yes, @base is exploring a network token, but has no definitive plans. We’re exploring how a network token could help us accelerate our joint mission. https://t.co/I9jyLUtAWN — Coinbase 🛡️ (@coinbase) September 15, 2025

Le marché montre déjà son enthousiasme. Les spéculations sur le symbole potentiel du jeton MetaMask circulent beaucoup pariant sur MASK.

Pendant que MetaMask, Rainbow et Base nourrissent l’anticipation, Best Wallet a déjà franchi une étape majeure. Sa prévente a réuni plus de 16 millions de dollars grâce à l’engagement des premiers utilisateurs autour de son jeton natif, BEST.

À l’intérieur de l’utilité du jeton BEST

Le jeton BEST constitue le moteur de l’écosystème Best Wallet. Il couvre les frais de transaction, soutient la gouvernance, alimente le staking et débloque des avantages exclusifs.

Les détenteurs bénéficient de réductions sur les frais, non seulement pour les opérations du portefeuille, mais aussi pour l’ensemble de la plateforme d’échange décentralisée (DEX) intégrée. À chaque transaction ou transfert, ils conservent ainsi une part plus importante de leurs fonds.

Son utilité va continuer de croître avec les services prévus. La carte BEST, une carte de débit reliée directement à l’application du portefeuille, permettra d’effectuer des achats quotidiens en cryptomonnaies.

Dans la troisième phase de sa feuille de route, Best Wallet lancera également le trading de produits dérivés. Cette intégration renforcera son rôle dans l’accès à des fonctionnalités avancées.

BEST joue aussi un rôle clé dans la DeFi. Le jeton génère des rendements plus élevés grâce à l’agrégateur de staking de Best Wallet, bientôt disponible, qui dirige les fonds vers les pools les plus rentables du marché.

En parallèle, le portefeuille propose déjà un protocole de staking natif pour BEST, offrant un APY dynamique de 83 %.

Enfin, BEST intégrera des pouvoirs de gouvernance. Les détenteurs pourront influencer l’avenir du portefeuille et participer directement à son évolution.

Au-delà de la vision de la super application : l’avantage de Best Wallet

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a récemment déclaré à Fox Business que la bourse visait à devenir une « super application » capable de remplacer les banques traditionnelles grâce à une gamme complète de services financiers.

🚨BREAKING: Coinbase CEO – Brian Armstrong says: “Yes, we do want to become a super app and provide all types of financial services. We want to become people’s primary financial account and I think that crypto has a right to do that.” #XRP pic.twitter.com/2t7QwOqh8z — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) September 21, 2025

La plateforme américaine propose déjà une carte de débit et ambitionne de négocier des crypto-titres, des matières premières et des actions traditionnelles sous une licence unique.

Elle veut aussi simplifier les règles de conservation, tokeniser des actions et créer des exemptions pour lancer de nouveaux projets. Pour l’instant, la plupart de ces initiatives restent toutefois au stade de concept.

Best Wallet avance plus vite. Ses 250 000 utilisateurs actifs profitent déjà de fonctionnalités concrètes, comme sa plateforme d’échange décentralisée intégrée, tandis que d’autres services sont en cours de déploiement.

La feuille de route inclut le trading de produits dérivés, l’analyse de données de marché.

La gestion de portefeuille, la protection MEV et les ordres automatisés tels que les stratégies DCA. L’équipe met aussi l’accent sur la prise en charge de plus de 60 réseaux et sur le développement de systèmes antifraude avancés pour protéger les utilisateurs.

La différence clé entre Best Wallet et une plateforme comme Coinbase réside dans son modèle non-dépositaire. Les utilisateurs conservent le contrôle total de leurs clés, éliminant ainsi les risques liés à une centralisation.

Best Wallet s’appuie sur la technologie MPC-CMP de Fireblocks, qui fragmente les clés privées en éléments chiffrés stockés par différentes entités. Ce mécanisme supprime tout point de défaillance unique.

Ce niveau de sécurité devient crucial dans un contexte où les plateformes centralisées restent des cibles privilégiées, comme l’a illustré le piratage majeur de Bybit en début d’année.

Rejoignez la MEILLEURE prévente avant la fin

La prévente de Best Wallet est toujours en cours, mais pourrait être de courte durée. Pour obtenir BEST à prix réduit, rendez-vous sur le site officiel de prévente de Best Wallet et achetez-le directement dans l’application par carte bancaire ou en échangeant des ETH ou des USDT.

Best Wallet est disponible en téléchargement sur Google Play et l’App Store d’Apple.

