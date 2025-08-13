Biélorussie : Loukachenko planche sur l’avenir de la crypto nationale

Pour Résumer

Loukachenko pousse le minage crypto avec l’énergie excédentaire biélorusse.

Une cryptomonnaie nationale est à l’étude pour dynamiser l’économie.

Cette stratégie pourrait faire du pays un acteur crypto majeur.

Une ambition énergétique pour le minage crypto

La Biélorussie dispose d’un atout de taille : un surplus d’électricité, notamment grâce à sa centrale nucléaire.

Loukachenko a récemment chargé son ministre de l’Énergie d’explorer le minage de cryptomonnaies. Effectivement, les coûts énergétiques parmi les plus bas d’Europe attirent déjà les mineurs privés.

Le président voit dans le minage une opportunité économique. Avec une consommation énergétique optimisée, le pays pourrait rentabiliser son excédent. Par ailleurs, cette initiative s’inscrit dans une modernisation du réseau électrique, visant à répondre aux besoins croissants.

En 2024, le minage crypto mondial a généré plus de 1,1 milliard de dollars de profits. La Biélorussie pourrait capter une part de ce marché.

D’ailleurs, les mineurs privés ont déjà investi dans des fermes locales, séduits par des tarifs à 0,05 $ par kWh. Cette stratégie pourrait-elle faire du pays un hub comme le Kazakhstan en 2021 ?

Loukachenko mise sur une approche centralisée. Contrairement aux mineurs décentralisés, l’État superviserait les opérations. Cela garantit un contrôle strict, mais soulève des questions sur la liberté des acteurs crypto.

Une cryptomonnaie nationale en gestation

L’idée d’une cryptomonnaie nationale fait également son chemin. Loukachenko a évoqué un projet pour créer une monnaie numérique d’État. Ce n’est pas une première : le Venezuela a tenté l’expérience avec le Petro en 2018, sans succès.

Cette crypto viserait à dynamiser l’économie biélorusse, souvent sous pression à cause de sanctions internationales. En 2025, le PIB du pays stagne autour de 70 milliards de dollars. Une monnaie numérique pourrait faciliter les transactions internationales, contournant certaines restrictions.

Par ailleurs, la Biélorussie a légalisé les cryptos dès 2017, avec des exonérations fiscales jusqu’en 2023. Cette ouverture a attiré des startups blockchain, cumulant plus de 200 millions de dollars d’investissements. Une crypto nationale renforcerait bien cet écosystème.

Cependant, le contrôle strict des échanges crypto par l’État limite les citoyens. Depuis 2024, ils ne peuvent utiliser que des plateformes approuvées. Cette centralisation pourrait venir freiner l’adoption massive d’une crypto nationale.

Perspectives et défis pour la Biélorussie

L’ambition de Loukachenko s’inspire de tendances mondiales. Aux États-Unis, une réserve stratégique de cryptos incluant Bitcoin et Ethereum a été annoncée.

La Biélorussie veut suivre ce chemin. Effectivement, une crypto nationale et un minage d’État pourraient générer des revenus significatifs.

Mais des défis subsistent. La centralisation excessive risque de décourager les investisseurs étrangers. De plus, le réseau électrique, bien que modernisé, doit supporter une demande croissante. En 2024, des pannes ont affecté 10 % des foyers ruraux.

D’ailleurs, la réputation autoritaire de Loukachenko pourrait aussi freiner les partenariats internationaux. Les acteurs crypto privilégient souvent des juridictions plus ouvertes.

Malgré tout, avec un investissement initial de 500 millions de dollars dans le minage, le pays pourrait devenir un acteur régional d’ici 2026.

Cette stratégie est audacieuse. Si elle réussit, la Biélorussie pourrait bien redessiner la carte du minage crypto. Mais attention car le pari est risqué.

