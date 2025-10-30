Binance renforce la lutte contre le délit d’initié

Pour Résumer

Binance intègre Bubblemaps à son wallet Web3 pour afficher la répartition des tokens en un coup d’œil.

Les traders peuvent ainsi repérer les portefeuilles dominants et éviter les montages d’initiés.

Une avancée vers plus de transparence onchain, directement depuis le wallet.

Un outil de visualisation intégré au wallet

Grâce à l’intégration, les utilisateurs du Binance Web3 Wallet peuvent ouvrir Bubblemaps sans quitter l’écosystème et afficher les bulles qui représentent les principaux détenteurs. On ne regarde plus seulement le prix mais la manière dont l’offre est répartie, si quelques poches concentrent tout ou si plusieurs wallets se renvoient les fonds entre eux.

Pour beaucoup de petits traders, c’est la première fois que ce type de lecture devient aussi accessible. Winson Liu, en charge de Binance Wallet, l’a expliqué ainsi : plus les volumes se déplacent onchain, plus il faut offrir des données compréhensibles directement dans le wallet.

BREAKING: BINANCE INTEGRATES BUBBLEMAPS Onchain transparency – now embedded into the world’s largest exchange Try it now on @Binance pic.twitter.com/OzAkvTv5li — Bubblemaps (@bubblemaps) October 29, 2025

L’idée est que la décision de trade ne repose pas uniquement sur le discours d’un projet mais aussi sur ce qui est visible sur la chaîne.

Voir les schémas d’initiés plus vite

Ce que cherche Binance, c’est à rendre visibles les montages typiques de marché que l’on voit sur les memecoins ou sur certains lancements d’équipe. Un petit cercle accumule très tôt, laisse le token monter, puis vend en même temps.

Tant qu’on ne voit pas les liens entre adresses, ce scénario reste difficile à détecter. Avec Bubblemaps, les grappes de wallets apparaissent et on comprend mieux si le marché est sain ou s’il est piloté.

Le discours officiel parle « d’ajouter des couches de transparence ». Dans les faits, cela signifie que l’utilisateur peut décider de ne pas entrer sur un actif qui semble contrôlé par quatre adresses reliées.

Ce n’est pas un outil miracle mais c’est un filtre supplémentaire qui manquait jusque-là dans un wallet adossé à un grand acteur.

Bubblemaps avait déjà exposé des montages louches

Si Binance choisit ce partenaire, c’est parce que Bubblemaps a déjà démontré son utilité sur des dossiers sensibles. Le 7 avril, la plateforme avait pointé du doigt le token Melania Meme (MELANIA), adossé à l’ex première dame américaine.

Les données montraient environ 30 millions de dollars issus de fonds communautaires qui avaient été déplacés puis vendus discrètement, sans réelle explication publique. Ce genre d’enquête visuelle avait circulé très vite chez les traders.

Just saw this, @bubblemaps is now on Binance. 👀 This is huge for anyone who trades or follows crypto. Now you can actually see where tokens are moving, track wallets, and spot trends, all right on Binance. No more guessing, just real on-chain insights at your fingertips.… https://t.co/5m0Wvy1KLA pic.twitter.com/AHvxuj9kOh — 𝑾𝒐𝒓𝒚𝒊𝒏 (@woryin_Crypto) October 29, 2025

Bubblemaps avait aussi lancé il y a quelques mois Time Travel, un module qui permet de remonter l’historique onchain d’un actif pour voir si son lancement a été précédé d’une accumulation suspecte. L’intégration dans Binance arrive donc dans la continuité d’un travail de surveillance des comportements coordonnés.

Ce que ça change pour les traders onchain

Le marché a basculé vers une utilisation beaucoup plus directe des wallets. Les utilisateurs veulent analyser, swapper et surveiller depuis le même endroit.

En ajoutant un outil de lecture de la distribution à son wallet, Binance transforme cet espace en poste d’observation. On peut identifier un actif trop centralisé, décider d’y aller quand même mais en taille réduite, ou au contraire privilégier les tokens dont la répartition paraît saine.

Cette approche va aussi dans le sens d’un outillage plus pédagogique. Beaucoup d’utilisateurs savent lire un prix mais pas une liste d’adresses.

Une visualisation en bulles leur montre immédiatement qu’un token contrôlé par trois wallets est plus risqué qu’un autre plus diffus. C’est ce genre de compréhension basique, mais actionnable, qui réduit les entrées naïves sur des projets montés pour être déchargés vite.

L’intégration transforme les données blockchain en clusters visuels intuitifs, où les wallets sont représentés comme des bulles interconnectées en fonction de leur historique de transactions.

De plus, les traders utilisent l’outil pour identifier les anomalies potentielles, comme une forte concentration de tokens répartis entre plusieurs entités, ce qui peut être un signe d’activité d’initiés.

À lire aussi :