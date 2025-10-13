Binance paie gros : 283 M$ versés après un faux crash à 0 $

Pour Résumer

Plusieurs tokens enveloppés ont brièvement chuté à presque 0 $ sur Binance, provoquant liquidations et panique.

Binance verse 283 M$ pour compenser les pertes liées au bug, tout en excluant la volatilité naturelle.

La plateforme prévoit de revoir son système de valorisation des tokens et l’interface pour éviter de futurs incidents.

Le crash inédit des jetons majeurs

Le vendredi 10 octobre était une journée de turbulence extrême sur les marchés cryptos. Plus de 500 milliards de dollars ont disparu avec un contexte de forte volatilité, la plus grande liquidation et chute jamais vue.

Binance, qui concentre environ 50 % du volume spot mondial, a vu sa plateforme mise à rude épreuve. Un depeg éclair a ainsi touché plusieurs actifs enveloppés : wBETH, BNSOL, et USDe, le stablecoin synthétique d’Ethena.

En l’espace de quelques minutes, ces wrapped tokens ont vu leur valeur plonger brutalement. Certains affichant même des prix proches de 0 % sur l’interface de Binance. Le plus dur est que cela a empêché les teneurs de marché d’exécuter les arbitrages nécessaires pour stabiliser les prix.

L’exemple le plus frappant est celui du wBETH, la version wrapped de l’Ethereum staké. Son prix est tombé jusqu’à 430 $ tandis que l’Ether s’échangeait au-dessus de 3.800 $ à la même heure, soit une baisse de 88 %. Le Binance Staked SOL, BNSOL, n’a pas été épargné, enregistrant lui aussi un effondrement inédit.

Par ailleurs, le stablecoin synthétique USDe a quant à lui glissé à 0.65 $, perdant tout lien avec dollar pendant plusieurs heures. Face à la situation, Guy Young, CEO et cofondateur d’Ethena Labs, a brisé le silence.

Il a expliqué que les utilisateurs pouvaient acheter et retirer des USDe normalement, avec plus de 2 milliards de dollars traités en une journée sans problème. Il a ajouté que le soi-disant “depeg” n’a touché qu’une seule plateforme, alors que les gros marchés de liquidité sont restés stables.

On events of last Friday to be absolutely clear: i) Ethena's mint and redeem function had zero downtime and was processing the largest number of withdrawals in its lifetime – more than $1b in a few hours and $2b in a 24hr period with zero issues. ii) Primary liquidity venues… — G | Ethena (@gdog97_) October 12, 2025

Comment l’effondrement s’est produit ?

Binance parle aujourd’hui d’un incident de liquidité couplé à une désynchronisation du système d’affichage de prix. En clair, les teneurs de marché, ces acteurs chargés d’assurer les échanges et la stabilité des cours, ont été temporairement coupés du carnet d’ordres.

Faute à l’accès des données fiables, ils ont suspendu leurs opérations et plus personne pour corriger les déséquilibres du prix. Ainsi, les jetons frappés, s’appuyant sur l’arbitrage entre la valeur réelle de l’actif et sa version enveloppée, se sont retrouvés complètement désalignés.

Ce mini-crash a provoqué une vague de liquidations automatiques et d’ordres paniqués sur la plateforme crypto. Des milliers de traders ont vu leurs positions s’effondrer avant même d’avoir pu réagir. Certains étant forcés de liquider à des prix anormalement bas.

Binance sort le chéquier pour éteindre l’incendie

Face à la colère des utilisateurs, Binance n’a pas tardé à réagir. Le groupe a annoncé un plan de compensation massif de 245 millions d’euros (283 millions de dollars) destiné à couvrir les pertes liées au crash temporaire.

Selon Yi He, cofondatrice et responsable de la relation client :

“Les utilisateurs touchés recevront une indemnisation équitable, calculée selon les prix réels du marché avant le depeg”.

Elle précise néanmoins que les pertes dues à la volatilité naturelle, ou les profits non réalisés par certains traders pendant la chute, ne seront pas remboursés. Cette transparence vise à éviter un précédent dangereux. Binance veut montrer qu’il protège ses clients sans pour autant encourager la spéculation opportuniste.

Due to significant market fluctuations over the past 16 hours and a substantial influx of users, some users have encountered issues with their transactions. I deeply apologize for this. If you have incurred losses attributable to Binance, please contact our customer service to… https://t.co/9Q7GZuFY5H — Yi He (@heyibinance) October 11, 2025

Par ailleurs, la plateforme promet aussi de revoir en profondeur son système de valorisation des jetons enveloppés, de liquidation et l’interface d’affichage.

Désormais, les prix seront calculés à partir de la valeur réelle des actifs derrière les jetons. Le marché en temps réel, jugé trop volatil en période de stress, ne servira plus de référence principale.

Cette crise soulève des questions sur les risques techniques et règles pour les grandes plateformes comme Binance, même si elle attire de plus en plus de projet comme le Bitcoin Hyper qui prévoit un listing. D’autres exchanges, comme Bybit ou Hyperliquid, sont aussi critiqués pour leurs réponses jugées inadéquates lors de ce crash historique.

Certains pointent un manque de transparence et des failles dans la gestion des prix et des liquidations. Quoi qu’il en soit, d’autres échanges comme Gemini continue son expansion en lançant sa filiale en Australie.

