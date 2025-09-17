Binance déjoue la surveillance du DOJ : accord imminent, nouvelle ère ?

Pour Résumer

Binance va bientôt conclure un accord pour mettre fin à la surveillance imposée par le DOJ.

Le prix de Binance Coin (BNB) a grimpé de 4 % et c’est un nouveau sommet historique.

Cette avancée renforce la position de Binance sur le marché mondial des cryptos.

Un accord imminent avec le DOJ

Si les rumeurs se confirment, Binance pourrait bientôt voir la fin du monitoring de conformité. Ce dernier a été imposé par le Département de la Justice des États-Unis (DOJ). Ce processus avait été instauré après un accord de plaidoyer en 2023, sous l’administration Biden.

Mais pourquoi un tel changement semble se profiler à l’horizon ? Selon un rapport de Bloomberg, Binance serait en mesure de lever cette surveillance si elle respecte certaines conditions de conformité. De cette manière, le géant de la crypto pourrait retrouver une grande liberté opérationnelle.

Binance is moving toward a potential deal with the US Justice Department that would allow it to drop a key oversight requirement in its $4.3 billion settlement of allegations that it didn’t do enough to prevent money laundering https://t.co/NDVlt0dKnU — Bloomberg (@business) September 16, 2025

En gros, le rôle de la SEC et de la CFTC ne doit pas être sous-estimé. Ces deux entités, en particulier, ont lancé des initiatives favorisant les entreprises de crypto sous l’ère Trump. Cela, contrairement à la position plus stricte de l’administration Biden. Pour Binance, cet accord marque un changement de cap significatif et un signal positif pour l’avenir du marché.

BNB : une ascension fulgurante

Pendant que les discussions avec le DOJ continuent, le prix du Binance Coin (BNB) a bondi de 4 % en 24 heures. Le jeton a atteint un nouveau sommet historique à près de 958 $. Cette montée en flèche est le résultat direct de l’optimisme croissant autour de la possible fin de la surveillance. En fait, les investisseurs semblent anticiper un avenir radieux pour Binance.

Le cofondateur de Binance, Changpeng Zhao, a activement encouragé l’achat de BNB. Ainsi, cela a renforcé la confiance des investisseurs.

Mais pourquoi un tel enthousiasme autour de la cryptomonnaie ? Tout simplement parce que la plateforme a consolidé sa position sur le marché grâce à des alliances stratégiques. Binance a aussi adopté de nombreuses entreprises cotées en bourse.

Le rôle clé des régulations favorables

Ce n’est pas un hasard si Binance connaît une telle progression. En plus des projets de régulations crypto favorables, l’entreprise a réussi à tisser un réseau solide à travers le monde. L’exemple le plus flagrant est l’initiative Operation Serengeti 2.0. Là, Binance a collaboré pour lutter contre la cybercriminalité en Afrique.

Cette collaboration prouve que la plateforme s’engage à gérer la blockchain et les cryptomonnaies consciencieusement.

Les fondamentaux de Binance sont solides, et sa croissance continue à attirer l’attention. En effet, plusieurs entreprises publiques ont commencé à adopter BNB comme outil de gestion de trésorerie, ce qui montre l’utilité croissante du token. À court terme, Binance semble prêt à affronter de nouveaux défis avec la fin de cette surveillance.

Une nouvelle ère pour Binance ?

Start small, think long How to grow savings the sensible way. Read more 👇https://t.co/4vWs6NLoqi — Binance (@binance) September 17, 2025

Binance s’approche d’un avenir sans entrave, mais les incertitudes restent. La fin de la surveillance du DOJ pourrait-elle propulser Binance vers des sommets encore plus hauts ?

Les investisseurs semblent y croire. Si vous deviez parier sur le futur de Binance, quel serait votre choix ? Est-ce le moment d’investir en BNB selon vous ?

À lire aussi :