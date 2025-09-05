Binance (BNB) vers 1 000 $ : rallye imminent ou stabilisation ?

Pour Résumer

BNB passe en ce moment par une étape de consolidation, mais une tendance haussière à long terme le soutient.

Le prix de BNB oscille entre 856 $ et 865 $ et montre un léger recul de 1,64 % sous 24 heures.

Si le support clé de 850 $ est maintenu, un rallye oscillant entre 900 $ et 1 000 $ pourrait se profiler.

Binance Coin : consolidation en cours, mais les perspectives restent positives

Le marché de la cryptomonnaie est dans une phase de consolidation pour Binance Coin (BNB). Le prix de BNB a récemment rebondi depuis les 600 $. Sa tendance haussière à long terme est actuellement en test et sert de support clé depuis trois mois.

Le coin a stagné autour de 856 $ à 865 $, avec un léger repli de 1,64 % en 24 heures. Cependant, les analystes restent optimistes. Le maintien au-dessus de 850 $ pourrait signaler une poussée vers les 900 $. Concrètement, le token pourrait franchir la barre symbolique des 1 000 $.

Consolidation liée à la tendance haussière

La récente consolidation de BNB se fait autour de la ligne de tendance haussière de long terme. C’est un support fiable depuis plusieurs mois.

Cette structure a soutenu le coin même pendant les corrections du marché. Les analystes, comme Crypto Tony, indiquent que la zone 840–850 $ est cruciale pour maintenir le momentum haussier. Si le prix réussit à rester au-dessus de 845 $, les prévisions pointent vers un potentiel rallye vers les 900 $ ou même 1 000 $.

Pensez-vous que BNB est prêt pour un nouveau pic ou est-il sur le point de se stabiliser à ce niveau ?

Le volume de trading soutient la stabilité

Le volume de trading de BNB a été stable ces dernières 24 heures. Il a atteint 1,52 milliard de dollars. Ce chiffre montre que la demande sous-jacente reste forte. Et ce, bien que le marché manque encore d’un signal directionnel clair pour entamer une nouvelle tendance haussière.

À la clôture, le prix de BNB a oscillé entre 856 $ et 865 $. Cette plage de consolidation suggère que les investisseurs attendent de nouvelles indications avant de prendre des décisions plus importantes.

Croyez-vous que ce calme précède une tempête haussière ou que BNB risque de rester dans cette fourchette encore un moment ?

Une opportunité pour les investisseurs ?

Malgré la récente baisse de 1,64 %, BNB maintient sa position au-dessus des 850 $, un niveau clé selon les analystes.

Tant que ce support est préservé, la probabilité d’un rallye jusqu’à 1 000 $ reste élevée. Cependant, une rupture qui se trouve sous les 845 $ pourrait indiquer un retournement. De ce fait, cela pourrait entraîner une consolidation ou un nouveau test des niveaux inférieurs. Les investisseurs surveillent donc de près les prochaines étapes du coin, avec un fort intérêt pour la solidité de ce support.

En conclusion, la performance de BNB repose sur la solidité de la tendance haussière à long terme. Si vous suivez de près ce marché, êtes-vous prêt à saisir l’opportunité avant que le rallye n’explose ?

