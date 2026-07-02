Binance UK : 1 700 investisseurs réclament 150 M£ en justice

Ils réclament au moins 150 millions de livres sterling (soit 200 millions de dollars) à Binance et à son fondateur, Changpeng Zhao, pour la vente présumée de produits dérivés crypto à haut risque à des clients particuliers sans autorisation réglementaire.

Si cette action aboutit, elle représenterait le plus important recouvrement jamais obtenu pour la protection des consommateurs contre une plateforme d’échange de cryptomonnaies en Grande-Bretagne. Ce dossier vient s’ajouter à la liste croissante des difficultés rencontrées par Binance, qui a récemment dû cesser ses services aux clients de l’Union européenne après le retrait de sa licence MiCA.

$BNB is caught between two massive liquidity pools as of now.



– Heavy shorts are stacked near $570.

– Heavy longs are sitting around $540.



The heatmap shows where the liquidity is not where price wants to go.



Expecting a sweep.

Then the real move begins. pic.twitter.com/nAcwU3TRwZ — Alaoui Capital (@Alaouicapital) June 30, 2026

Cette nouvelle concernant l’action collective contre Binance intervient alors que son jeton natif, le BNB, s’échange à 544 $, en baisse de 1 % sur les dernières 24 heures, avec un volume de transactions quotidien dépassant les 680 millions de dollars.

Litige Binance UK : les allégations des plaignants

Le procès, initié par le cabinet d’avocats KP Law, se concentre sur la vente de produits à effet de levier, de contrats à terme (futures), d’options, de jetons à effet de levier et d’autres instruments complexes à des investisseurs particuliers britanniques à partir de la fin de l’année 2019.

KP Law décrit cette affaire comme la première du genre au Royaume-Uni concernant la vente non autorisée de dérivés crypto à des utilisateurs particuliers. Les défendeurs incluent Binance Holdings Ltd (enregistrée aux îles Caïmans) et Nest Exchange Limited (une entité enregistrée aux Émirats arabes unis qui aurait exploité la plateforme pour les utilisateurs britanniques).

CZ est également personnellement visé, aux côtés d’individus non identifiés présentés comme des opérateurs de la plateforme de trading Binance. KP Law a indiqué que certains plaignants ont subi des pertes qualifiées de « dramatiques », allant de dizaines de milliers à plusieurs millions de livres.

La théorie juridique repose sur des violations présumées de la Financial Services and Markets Act (FSMA). Cette loi britannique érige en infraction pénale l’exercice d’activités financières réglementées sans l’autorisation de la Financial Conduct Authority (FCA), le régulateur financier du pays.

Binance and its co-founder Changpeng Zhao face a claim from nearly 1,700 investors who allege that the world’s biggest crypto exchange offered risky derivative products to retail traders without approval from the UK financial regulator. https://t.co/WD2b0a6i0w pic.twitter.com/V2NmzBjLqP — Financial Times (@FT) June 30, 2026

Le registre public de la FCA précise que Binance « n’est actuellement pas autorisée à entreprendre des activités réglementées sans le consentement écrit préalable de la FCA » et avertit les consommateurs qu’ils pourraient ne pas avoir accès aux systèmes de compensation britanniques en cas de problème.

Le compte à rebours réglementaire imposé à Binance

La FCA a interdit la vente, le marketing et la distribution de produits dérivés et de titres négociés en bourse (ETN) portant sur des crypto-actifs non réglementés auprès des consommateurs particuliers, une mesure entrée en vigueur le 6 janvier 2021.

Après cette interdiction, Binance a introduit des exigences d’information supplémentaires pour les utilisateurs britanniques. Cependant, les plaignants soutiennent que ces mesures ont laissé l’accès des particuliers aux produits à effet de levier à haut risque matériellement intact.

La position de Binance en matière de licence s’est encore affaiblie en 2026. La tentative de la plateforme d’obtenir une licence en Grèce, dans le cadre du règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets), a échoué en juin 2026, laissant sa licence principale ancrée aux Émirats arabes unis.

MiCA is officially here.



Binance (@binance) says affected EU users' assets remain backed 1:1, with transfers and withdrawals available where applicable.



The exchange says it is working with regulators as the new regime takes effect. https://t.co/HnJzkYuEHT pic.twitter.com/uj1RQfrA10 — BSCN (@BSCNews) July 1, 2026

Pour situer le contexte plus large de la conformité au sein de l’UE, les défis réglementaires persistants de Binance ont constitué un frein constant pour l’échange dans plusieurs juridictions.

Un porte-parole de Binance a déclaré que la société « reste engagée envers ses obligations envers les utilisateurs et à opérer conformément aux lois applicables ». Il a indiqué que l’entreprise se défendrait contre cette plainte, tout en refusant de commenter davantage un litige en cours.

Autres procédures judiciaires pour Binance au Royaume-Uni

Cette action de 150 millions de livres s’ajoute à une autre procédure d’envergure au Royaume-Uni : une plainte collective distincte de 10 milliards de livres déposée devant le Competition Appeal Tribunal par BSV Claims.

Ces poursuites allèguent que Binance et plusieurs autres plateformes se sont concertées pour déréférencer le Bitcoin Satoshi Vision (BSV) en 2019 de manière anticoncurrentielle. Ensemble, ces deux procédures représentent la plus forte concentration de risques juridiques auxquels l’échange a été confronté sur le sol britannique.

Les premières étapes procédurales devant la Haute Cour porteront sur la compétence juridictionnelle, la portée précise des violations présumées de la FSMA et la question de savoir si l’affaire fera l’objet d’un procès complet.

Les tribunaux devront également tenir compte d’un arrêt de la Cour d’appel britannique de 2025 dans une affaire liée à Binance, qui a restreint la capacité des investisseurs crypto à récupérer des pertes spéculatives — un précédent auquel KP Law devra probablement faire face au fur et à mesure du développement de l’affaire.