Bitcoin à 166 000 $ : prévision inévitable ou mirage mathématique pur

La hausse du Bitcoin est indéniablement attribuée à une vague croissante de demande institutionnelle. Avec des ETF Bitcoin affichant désormais presque 150 milliards de dollars d’actifs, l’impact sur le comportement du marché est significatif.

Cette augmentation de l’appétit des institutions pourrait stabiliser la volatilité notoire du Bitcoin, établissant une base solide pour la demande. Néanmoins, cet intérêt institutionnel renforce-t-il le scénario de Fibonacci ou pourrait-il provoquer un écart par rapport à ces indicateurs historiquement fiables ?

Le récent record historique du Bitcoin, proche de 123 000 $, a suscité toutes les questions habituelles sur le marché. Certains pensent que le sommet est atteint. D’autres estiment qu’il y a encore de la marge pour une croissance.

Toutefois CryptoCon, un analyste très suivi, estime que le Bitcoin suit un schéma répétitif basé sur les extensions de Fibonacci. Son modèle propose une trajectoire que le Bitcoin suit déjà depuis près de deux ans. Si cette trajectoire persiste, la prochaine destination ne sera probablement pas une surprise.

Everywhere I look, there's just one last phase missing this cycle.

Two crosses are in for the cycle, the second was in January of this year.

Bitcoin phase 3 on the Ultimate Oscillator phases inbound… but still good room for growth pic.twitter.com/xI1nyk9zRf

— CryptoCon (@CryptoCon_) August 4, 2025