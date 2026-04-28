Mardi 28 avril 2026 – Le Bitcoin a affiché une dynamique solide lors des dernières séances, mais fait désormais face à une volatilité accrue alors que la conférence Bitcoin 2026 débute à Las Vegas. L’évolution du prix ce matin a vu le BTC chuter brutalement depuis de récents sommets proches de $79,500 vers la zone des $77,500 avant de se stabiliser autour de $77,700, ce qui souligne comment les traders se positionnent avant ce grand rendez-vous du secteur.

Cet événement de trois jours – l’un des plus importants de l’industrie Web3 – réunira les principales voix de la communauté Bitcoin pour discuter de la réglementation, de l’innovation dans le minage et du rôle croissant de l’actif dans la finance traditionnelle.

Alors que cette conférence a déjà déclenché d’importants mouvements à court terme, certains gros porteurs semblent regarder au-delà d’une exposition spot au Bitcoin et dirigent leur capital vers Bitcoin Hyper (HYPER), qui a désormais levé plus de $32.5 million via sa prévente. L’équipe de développement du projet travaille sur une solution de Layer 2 spécifiquement conçue pour Bitcoin, et ce succès précoce signale une forte confiance dans les solutions de scalabilité natives à Bitcoin, même dans un contexte de marché agité à court terme.

La conférence Bitcoin 2026 s’ouvre à Las Vegas alors que les traders évaluent les chances d’un breakout

La conférence Bitcoin 2026 s’ouvre aujourd’hui au Venetian de Las Vegas et se poursuivra jusqu’au 29 avril. Les panels réuniront des figures de premier plan qui aborderont aussi bien les évolutions réglementaires que les avancées techniques dans l’univers Bitcoin.

Les marchés ont réagi avec une activité classique d’avant-événement, notamment une poussée vers $79,500 suivie d’un repli soudain – dont une baisse de prix de 1.44% en l’espace d’une seule heure ce matin.

L’analyste Michaël van de Poppe a mis en avant cette situation dans sa dernière mise à jour sur X, soulignant la forte dynamique construite par le Bitcoin et le fait qu’une cassure nette au-dessus de $79,000 pourrait ouvrir la voie vers la zone des $86,000 à $89,000, voire potentiellement vers six chiffres au-delà. Il a également identifié $73,500 comme un niveau de support important que les haussiers voudront défendre afin d’éviter une correction plus profonde.

Some great momentum on $BTC lately, however there are some crucial levels to consider: – Break $79K = opening the gates towards the $86-89K area. If that second level breaks too = $100k+ happening. This will take time. – If there's no clear breakout at $79K, it wouldn't be… pic.twitter.com/lWVUXdHzAP — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 26, 2026

Alors que la conférence Bitcoin bat désormais son plein, beaucoup s’attendent à des variations dictées par les gros titres, mais une partie des capitaux les plus avertis regarde déjà au-delà du Bitcoin spot pour se tourner vers des projets d’infrastructure capables de résoudre ses principaux points de friction. Ce pivot crée un terrain favorable pour des projets comme Bitcoin Hyper (HYPER), qui vise à apporter une véritable scalabilité directement au réseau Bitcoin.

Bitcoin Hyper attire les capitaux alors que les investisseurs recherchent des solutions Bitcoin Layer 2

Bitcoin Hyper (HYPER) construit la première véritable chaîne Layer 2 conçue pour Bitcoin. Elle utilise la Solana Virtual Machine (SVM) pour offrir une finalité quasi instantanée et des frais extrêmement faibles, tout en restant adossée à la sécurité de Bitcoin grâce à un bridge canonique et à des preuves à divulgation nulle de connaissance. Les utilisateurs peuvent transférer des BTC vers cette L2, frapper des actifs wrapped équivalents, puis accéder à du trading rapide sur des exchanges décentralisés, à des paiements, à des lancements de meme coins et à des fonctionnalités DeFi complètes sans quitter l’écosystème Bitcoin.

Le token HYPER se trouve au cœur de l’ensemble, en alimentant le staking, la gouvernance, les récompenses communautaires et les incitations de l’écosystème – et l’équipe du projet a récemment commencé à dévoiler le Layer 2 fonctionnel dans un important post d’annonce sur X.

Bitcoin Hyper is entering its final stage with a live, fully integrated ecosystem now taking shape. 🔥 The wallet, explorer, staking dashboard, and cross-network bridge are all built and work together in one seamless system. The focus has been on speed, simplicity, and… pic.twitter.com/IsJrlCpSo7 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 23, 2026

La prévente a déjà levé environ $32.5 million au prix actuel de $0.0136792 par token, les acheteurs pouvant staker immédiatement et obtenir un APY de 36%. L’offre totale s’établit à 21 billion, un clin d’œil délibéré au modèle plafonné du Bitcoin, et les allocations se concentrent sur le développement, les récompenses, le marketing et les listings.

Alors que la conférence de Las Vegas met en lumière le prochain chapitre de l’innovation liée à Bitcoin, Bitcoin Hyper offre un moyen concret pour les détenteurs de s’exposer aux solutions de scalabilité que le secteur réclame activement. Avec le mainnet encore à venir et des listings sur les exchanges à l’horizon, le projet figure parmi les cas d’usage les plus clairs du cycle actuel.

Comment rejoindre la prévente HYPER avant la hausse des prix

Pour commencer, rendez-vous directement sur le site officiel de Bitcoin Hyper et connectez un wallet Web3 compatible pour acheter des tokens HYPER en quelques minutes seulement.

Le processus fonctionne également via l’application Best Wallet, ce qui rend la participation à la prévente particulièrement simple pour les utilisateurs mobiles. Best Wallet est disponible dès maintenant sur l’Apple App Store et Google Play, offrant aux nouveaux venus une porte d’entrée facile qui gère tout, de la configuration du wallet à l’achat lui-même.

Vous pouvez acheter HYPER avec ETH, BNB, USDC, SOL, USDT ou par carte bancaire, sans minimum requis, et staker pendant le processus de confirmation pour bénéficier du taux de 36% APY. Au prix actuel de prévente de $0.0136792, les participants entrent encore avant les principaux listings de HYPER sur les exchanges.

Pour les dernières mises à jour et un accès direct à la communauté, suivez le projet Bitcoin Hyper sur X et Telegram.

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