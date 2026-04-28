Gannon Ken Van Dyke, un Master Sergeant de 38 ans des forces spéciales de l’armée américaine stationné à Fort Liberty à Fayetteville, en Caroline du Nord, a été arrêté par le Département de la Justice des États-Unis (DOJ).

Il est visé par des accusations alléguant qu’il a accédé à des renseignements classifiés liés à une opération militaire contre le président vénézuélien Nicolás Maduro et a ensuite placé 13 paris sur plusieurs contrats d’événements Polymarket, empochant environ 404 222 USD sur une mise initiale de 33 933 USD.

Les procureurs fédéraux qualifient cette affaire de première poursuite du DOJ pour délit d’initié sur une plateforme de marché de prédiction.

L’acte d’accusation, décelé dans le district sud de New York, accuse Van Dyke d’utilisation illégale d’informations gouvernementales confidentielles à des fins personnelles, de vol d’informations gouvernementales non publiques, de fraude sur les matières premières, de fraude électronique et de transaction monétaire illégale ; trois chefs d’accusation en vertu du Commodity Exchange Act (CEA) sont passibles chacun d’une peine maximale de 10 ans de prison.

BREAKING: DOJ announces it has arrested a US Special Forces soldier who took part in the raid that captured Venezuelan dictator Nicolas Maduro after the soldier allegedly pocketed $400,000 by betting more than $30,000 on Maduro’s removal on Polymarket. Name: GANNON KEN VAN DYKE — Bill Melugin (@BillMelugin_) April 23, 2026

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), agissant en parallèle, a déposé les premières plaintes civiles du genre contre Van Dyke en vertu de la juridiction de l’agence sur les contrats d’événements. Le directeur de l’application de la CFTC, James Barnacle, a déclaré que Van Dyke « a gagné plus de 400 000 USD en spéculant sur divers résultats concernant le Venezuela ».

Nous soupçonnons que cette arrestation est moins l’histoire de l’opportunisme financier d’un soldat qu’une remise en compte structurelle de la lacune de conformité qui a persisté à l’intersection des marchés de prédiction réglés en crypto, du personnel gouvernemental détenant des habilitations de sécurité et des cadres réglementaires qui n’ont pas été conçus pour envisager ce type de scénario — une lacune que la croissance institutionnelle rapide de Polymarket, documentée en partie par l’intégration par ARK Invest des données des marchés de prédiction dans l’analyse d’investissement traditionnelle, a rendu impossible à ignorer pour les agences de répression.

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Acte d’accusation de Van Dyke : accès à des briefings classifiés, création de compte Polymarket et norme relative aux informations non publiques en vertu du Commodity Exchange Act

Le mécanisme fonctionne comme suit : Van Dyke, en sa qualité de Master Sergeant des forces spéciales impliqué dans les phases de planification et d’exécution de ce qui a été décrit publiquement comme « l’opération Absolute Resolve » — l’opération militaire ayant abouti à la capture de Maduro — a assisté à des séances d’information classifiées lui fournissant des informations non publiques matérielles concernant le calendrier et l’issue probable de l’opération.

Le 26 décembre 2025, Van Dyke a créé un compte Polymarket et a commencé à placer des paris sur des contrats d’événements directement liés à ces informations, y compris des contrats couvrant le débarquement des forces américaines au Venezuela, le départ de Maduro avant le 31 janvier 2026, et la perspective d’une invasion plus large.

La position individuelle la plus importante — 32 537 USD sur le départ de Maduro avant le 31 janvier 2026 — a finalement généré un profit de 1 242 %, avec des gains totaux compris entre 400 000 USD et 410 000 USD, convertis ultérieurement en USDC et acheminés vers des comptes offshore.

(Source — Reuters)

La théorie juridique soutenant les accusations fédérales est centrée sur l’interdiction du CEA de négocier des contrats d’événements — des instruments réglementés par la CFTC comme une catégorie distincte de produits dérivés — tout en étant en possession d’informations non publiques matérielles obtenues dans le cadre d’un emploi gouvernemental.

Cette norme reflète le cadre du délit d’initié du droit des valeurs mobilières, mais s’applique spécifiquement aux marchés des matières premières et des contrats d’événements.

La conduite présumée de Van Dyke après les transactions est particulièrement significative pour le dossier du gouvernement : après avoir remarqué des rapports faisant état d’une activité de trading inhabituelle, il a supprimé son compte Polymarket et a changé l’adresse e-mail associée à son compte sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies — des actions que les procureurs qualifieront de conscience de culpabilité et d’éléments étayant l’accusation de fraude électronique liée à l’obstruction.

Le président Donald Trump, dans des remarques publiques suite à l’opération, a directement fait référence à l’arrestation de Van Dyke, déclarant qu’un « soldat des forces spéciales qui a participé à la capture du président vénézuélien Maduro » avait été arrêté « pour suspicion de délit d’initié et de paris sur Poly Market », une caractérisation qui, bien qu’informelle, confirme la position publique du gouvernement sur l’affaire.

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