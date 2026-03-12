Le prix du Bitcoin se négocie autour de 70 700 $, en hausse de 3 % sur les dernières 24 heures, alors que le président Donald Trump suggère une possible fin de la campagne militaire israélienne et américaine contre l’Iran.

La rhétorique de désescalade de l’administration a déclenché un renversement immédiat sur les marchés mondiaux de l’énergie, faisant chuter le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) de ses sommets nocturnes de 120 $ pour revenir à 85 $ le baril.

Cependant, la réalité pourrait différer des affirmations de Trump. Le gouvernement iranien a déclaré qu’il n’y avait aucun pourparler de cessez-le-feu. En conséquence, les marchés de la crypto et des actions semblent ralentir, dans l’attente d’une confirmation de cessez-le-feu ou d’une affirmation par l’Iran que la guerre n’est pas encore terminée.

Le cours du Bitcoin bondit et le pétrole chute suite aux rumeurs de fin de guerre

Les commentaires de Trump en fin d’après-midi suggèrent que les opérations militaires dans la région se déroulent « très en avance » sur le calendrier initial de quatre à cinq semaines prévu par l’administration, modifiant fondamentalement les perspectives macroéconomiques pour le trimestre. Avant l’annonce, le conflit iranien avait provoqué une frénésie historique du prix du pétrole, soulevant des inquiétudes immédiates concernant des chocs généralisés sur les prix de l’énergie et une résurgence consécutive d’une inflation mondiale persistante.

Alors que le brut WTI s’est effondré de plus de 30 % par rapport à son sommet de dimanche soir, pour finalement clôturer en baisse de 6 % sur la journée, la menace implicite d’une pression inflationniste soutenue s’est rapidement dissipée. Cette normalisation des marchés de l’énergie se traduit directement par une détente des rendements du Trésor, les traders réévaluant agressivement la trajectoire probable des taux d’intérêt de la Réserve fédérale pour le reste de l’année.

La baisse qui en a résulté dans le coût d’opportunité de détention d’actifs numériques non productifs d’intérêts a effectivement incité les capitaux à revenir vers des investissements plus risqués. Cependant, les experts géopolitiques avertissent que la portée opérationnelle ambitieuse, incluant le démantèlement de l’infrastructure de missiles de l’Iran et la lutte contre les forces par procuration régionales, rend les manœuvres militaires susceptibles de rester complexes, malgré les messages de victoire optimistes de l’administration.

Et après la chute initiale, les prix du pétrole sont maintenant remontés à 89 $ le baril.

La reprise du prix du Bitcoin au-dessus de 70 000 $ préserve la structure haussière : pour l’instant

L’annonce de Trump a aidé le Bitcoin à reprendre fermement le niveau des 69 000 – 70 000 $, invalidant de fait la divergence baissière à court terme qui menaçait de faire chuter l’actif de manière significative pendant la séance de trading volatile du week-end.

Il ne s’agit pas encore d’une confirmation. Les traders identifient activement le seuil des 71 200 $ comme la principale résistance que les haussiers doivent impérativement regagner pour confirmer pleinement un retour à une véritable phase de découverte des prix. À la baisse, le maintien du seuil psychologique des 68 000 $ reste crucial pour défendre l’actif contre tout retournement soudain. De tels replis pourraient facilement être déclenchés par des tensions géopolitiques inattendues ou des signaux mitigés lors des prochaines mises à jour de situation de l’administration.

Les marchés traditionnels réagissent : le Nasdaq et le S&P 500 profitent d’un rebond de soulagement

À la clôture de la bourse de New York, la thématique de l’appétit pour le risque a continué de soutenir les actions traditionnelles, aidant le marché crypto à poursuivre son ascension. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a grimpé de 1,25 %, et l’indice S&P 500 a terminé la journée en hausse de 0,8 % après une séance mouvementée.

Même si le marché semble bien orienté, des problèmes importants restent à résoudre. Par exemple, l’alliance européenne n’est plus aussi solide qu’auparavant, notamment avec des désaccords concernant l’utilisation des bases en Espagne et au Royaume-Uni. Cela complique les mouvements logistiques. Le détroit d’Ormuz, une route maritime cruciale, reste contesté, ce qui continuera probablement de perturber le transport maritime.

Tant que nous n’aurons pas la certitude que la guerre est finie et quel en sera le résultat final, la hausse actuelle de la crypto et des actions traditionnelles dépend du maintien du calme sur les marchés mondiaux de l’énergie.

