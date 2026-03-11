Le Bitcoin (BTC) se négocie près de 67 000 USD, tandis que l’Ethereum (ETH) oscille juste au-dessus de 2 000 USD et que le XRP défend le niveau de 1,35 USD après une semaine de forte pression de liquidation.

Malgré un environnement macroéconomique d’aversion au risque, alimenté par l’instabilité géopolitique et l’évolution des conditions de liquidité, ces actifs majeurs ont refusé de rompre leurs supports structurels critiques.

Cette consolidation, survenant après 459 millions USD de liquidations récentes, présente un paradoxe de marché.

Alors que le sentiment reste baissier, l’incapacité du prix à capitaliser sur les catalyseurs négatifs suggère qu’un épuisement des vendeurs pourrait s’installer.

La résilience de l’ensemble du secteur crypto met en lumière un décalage entre la volatilité tirée par l’effet de levier et la demande du marché au comptant (spot). Bien que les positions longues aient été purgées, l’absence d’une dynamique baissière soutenue sous les planchers techniques clés implique que la profondeur des ordres d’achat passifs absorbe la pression vendeuse.

La question cruciale pour la semaine à venir est de savoir si cette stabilité représente une véritable phase d’accumulation ou simplement une pause avant une capitulation plus profonde.

Good Morning ☀️ Not much happening across the #Crypto market at the moment. #Bitcoin continues to range, and we’re still holding the short from 74k. One scenario I’m watching this week is a push back toward ~70k, followed by a rejection and a move down into key demand. Here’s… — The Chart Deck (@TheChartDeck) March 9, 2026

Analyse de la liquidité macroéconomique et de la corrélation du marché

L’action actuelle des prix ne peut être dissociée du paysage macroéconomique global.

Les actifs à risque sont actuellement aux prises avec un regain de tensions géopolitiques et un changement de l’environnement des rendements obligataires, des facteurs qui pèsent généralement lourdement sur les valorisations des cryptomonnaies.

Cependant, la dynamique de corrélation montre des signes de découplage. Alors que les indices technologiques traditionnels font face à des vents contraires, le refus du marché crypto de baisser davantage suggère que des conditions de liquidité spécifiques l’emportent sur la corrélation macroéconomique générale.

GEOPOLITICAL TENSIONS AT SOME OF THE HIGHEST LEVELS WE’VE SEEN IN A LONG TIME. 🚨 – Ukraine allegedly tried to attack Putin's residence

– Rising Israel-Iran tensions & ongoing Iran protests

– China surrounding Taiwan again

– UAE-Saudi tensions

– US land operation in Venezuela pic.twitter.com/IntZ3PSxoT — Crypto Rover (@cryptorover) December 30, 2025

Les analystes surveillant ces conditions de liquidité notent que la saturation de la pression vendeuse agit souvent comme un contre-indicateur du sentiment baissier dominant.

La défense continue du niveau des 64 000 USD pour le Bitcoin sert d’indicateur de l’appétit pour le risque dans l’ensemble du secteur.

Si les pressions macroéconomiques étaient le seul moteur, une rupture de ce support se serait probablement produite au plus fort de la récente cascade de liquidations.

Au lieu de cela, le marché assiste à ce qui semble être un test de résistance du plancher structurel de cette classe d’actifs.

Au-delà du Bitcoin, voici les niveaux de support clés à surveiller pour Ethereum et XRP

L’Ethereum fait face à un moment charnière similaire au Bitcoin, maintenant son support à 1 850 USD. L’analyse technique suggère que l’échec à défendre ce niveau ouvrirait la voie vers 1 669 USD.

À l’inverse, une reprise au-dessus de 2 200 USD est nécessaire pour signaler que la purge des liquidations est terminée.

(source – TradingView)

Le XRP se négocie actuellement dans une zone décisive. L’actif défend et oscille au-dessus du support de 1,27 USD, qui correspond au plancher du marché baissier.

Cependant, la dynamique haussière se heurte à un mur redoutable entre 1,76 USD et 1,80 USD, où environ 1,85 milliard de XRP sont détenus.

Une cassure au-dessus de 1,51 USD est mathématiquement nécessaire pour confirmer un renversement de tendance.

(source – TradingView)

Les perspectives pour les semaines à venir dépendent de la résolution des signaux de capitulation actuels. Pour le XRP, l’intersection du signal de capitulation SOPR et de la force saisonnière historique en mars présente un argument convaincant pour une reprise potentielle.

