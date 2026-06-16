Le vent tourne sur les marchés crypto. L’annonce d’un accord historique de désescalade entre les États-Unis et l’Iran a libéré les actifs à risque. Soulagé d’un poids géopolitique majeur, le Bitcoin (BTC) s’est propulsé au-dessus de la barre psychologique des 65 000 $ pour la première fois depuis le 3 juin.

Mais pour les investisseurs avisés, le véritable coup d’envoi se joue sur les infrastructures de second niveau (Layer 2). C’est le cas de Bitcoin Hyper (HYPER), dont la prévente vient de franchir l’étape impressionnante des 32,8 millions de dollars, à quelques encablures de son hard cap.

Le catalyseur macroéconomique : Le BTC réagit à l’accord USA-Iran

C’est via Truth Social que le président Donald Trump a scellé le dénouement de près de quatre mois de tensions maritimes. Cet accord de désescalade, négocié sous l’égide du Pakistan, prévoit la levée immédiate du blocus naval américain et la réouverture du détroit d’Ormuz dès vendredi prochain.

Une signature officielle est attendue le 19 juin en Suisse. Pour le vice-président JD Vance, cette normalisation est une excellente nouvelle pour les coûts énergétiques mondiaux, ce qui a immédiatement détendu les marchés financiers.

Du côté de l’analyse technique, l’optimisme reste toutefois mesuré. L’analyste KillaXBT suggère qu’un maintien au-dessus des supports clés pourrait déclencher un « short squeeze » violent, propulsant le BTC vers la zone des 64 000 $ à 67 000 $. Attention toutefois : un échec à consolider ce niveau pourrait ramener la reine des cryptos sous les 60 000 $.

$BTC Monday. Bulls need to hold 64K. If we hold 64K then we can easily test 67K & squeeze some more shorts. On the other hand, unable to hold 64K an we go right back below 60K & this pump was just a scam wick to bait longs. Observing London/NY today will be key in… https://t.co/Q37NAgBJP4 pic.twitter.com/WA3JXnxiri — Killa (@KillaXBT) June 14, 2026

Pourquoi Bitcoin Hyper (HYPER) attire les capitaux intelligents (Smart Money)

Alors que la liquidité revient sur le Bitcoin, les investisseurs cherchent à maximiser leur bêta en ciblant les infrastructures de mise à l’échelle. C’est ici que Bitcoin Hyper (HYPER) se distingue. Ce projet propose une solution de Layer 2 prometteuse qui combine la sécurité absolue de la blockchain Bitcoin avec la rapidité d’exécution de la Solana Virtual Machine (SVM). Prévu pour un lancement au troisième trimestre, le réseau permettra des transactions quasi instantanées et des frais dérisoires.

Le mécanisme est redoutablement efficace : les utilisateurs déposent leurs BTC via un pont sécurisé, reçoivent des actifs équivalents sur le Layer 2 pour interagir avec la DeFi (staking, trading rapide), tandis que l’état du réseau est périodiquement ancré sur la blockchain principale via des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs).

Sur le plan de la tokenomics, l’opportunité est particulièrement attrayante. La prévente a déjà capté 32,8 millions de dollars sur un objectif final de 33,25 millions. Le jeton HYPER est actuellement proposé au tarif de 0,0136816 $. Pour les participants de la première heure, le protocole propose un programme de staking immédiat affichant un rendement annuel (APY) de 36 % durant la phase de prévente, une excellente manière d’accumuler des jetons avant les premières cotations sur les plateformes d’échange.

Comment se positionner sur la prévente HYPER et gérer son risque

Pour participer à ce qui s’annonce comme l’un des lancements L2 les plus suivis du trimestre, les investisseurs peuvent se rendre directement sur le site officiel de Bitcoin Hyper pour y connecter leur Web3 wallet. L’achat est également simplifié via l’application Best Wallet (disponible sur l’App Store d’Apple et Google Play).

Le protocole accepte une large gamme de devises pour maximiser l’accessibilité : ETH, BNB, USDT, SOL, USDC, ainsi que les paiements par carte bancaire.

Note de vigilance : Bien que l’architecture SVM appliquée à Bitcoin offre un potentiel de croissance évident et que le rendement de 36 % soit attractif, tout investissement en phase de prévente comporte des risques inhérents au développement technologique et à la volatilité du marché. Il convient de calibrer son exposition en conséquence.

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