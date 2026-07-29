Bitcoin franchit les 65 000 $ : la résilience face aux tensions

Le Bitcoin (BTC) a brièvement franchi la barre des 65 000 $ selon les données de CoinGecko.

Ce rallye est intervenu alors que des chiffres de l’inflation américaine plus faibles que prévu ont allégé la pression sur la Réserve fédérale, et ce, malgré la poursuite des frappes aériennes entre les États-Unis et l’Iran ordonnées par le président Trump le week-end précédent.

Le cours du BTC s’était déjà rétabli au-dessus des 63 000 $ quelques jours seulement après ces frappes.

L’absence de mouvement baissier significatif lors de chaque nouveau rapport de conflit au Moyen-Orient suggère que les investisseurs réagissent désormais avec moins de crainte.

Il ne s’agit pas simplement d’un récit de résilience. C’est la preuve que la prime de risque géopolitique associée aux gros titres sur l’Iran s’est considérablement affaiblie. L’absorption des chocs se produit désormais sur les marchés dérivés plutôt que par une capitulation sur le marché au comptant (spot).

Avec le niveau des 65 000 $ atteint, une transformation de cette résistance en support lors de la clôture quotidienne pousse plusieurs analystes à prévoir un nouveau test des 70 000 $ cette semaine, alors que la structure haussière continue de se dessiner sur le graphique du BTC.

$BTC 12H



Complex inverse H&S breakout with a target north of $70K.



The shakeout into CPI formed a second right shoulder with a perfect retest of the diagonal, then it followed through with a clean break above the horizontal neckline.



Send it. https://t.co/zmoLxXwGJi pic.twitter.com/ejrOCj0G0q — Super฿ro (@SuperBitcoinBro) July 15, 2026

Frappes en Iran : une réaction des prix de plus en plus limitée

Le contraste avec l’épisode iranien de juin 2025 est riche d’enseignements. Lorsque des frappes similaires avaient eu lieu cet été-là, le BTC avait chuté sous les 99 000 $, son niveau le plus bas depuis mai 2025. Plus d’un milliard de dollars de liquidations crypto avaient été enregistrés en 24 heures, dont plus de 95 % de positions longues, comme l’avait rapporté CNBC.

Ce mois de juillet, les liquidations totales de BTC liées aux tensions avec l’Iran sont restées modestes par rapport au choc de juin 2025, ce qui correspond davantage à un ajustement de portefeuille qu’à une capitulation massive.

La prime de risque géopolitique n’a pas disparu ; elle s’est déplacée. Les données sur les dérivés montrent que l’impact se reflète désormais dans la volatilité implicite des options et le biais des puts (options de vente), plutôt que de déclencher un désendettement global sur le marché spot.

Pourtant, le volume d’options BTC le plus élevé sur 24 heures se situait sur le prix d’exercice (strike) de 80 000 $ pour les calls (options d’achat). Ce positionnement signale que les traders se couvrent contre une baisse à court terme tout en restant structurellement positionnés pour la hausse.

Comme l’a écrit Darryn Pollock pour BeInCrypto le 15 juillet, « les traders semblent s’être désensibilisés aux échanges de coups au Moyen-Orient, plutôt que de paniquer à chaque montée de tension ».

La microstructure du week-end renforce ce constat : le BTC reste la première cible des flux de panique, mais ces flux sont devenus plus superficiels et plus brefs à chaque nouveau cycle de tension avec l’Iran.

BLOODBATH IN SOUTH KOREA AGAIN 🚨



The KOSPI just crashed -5.66%, wiping out nearly ₩300 trillion from it's market value in just last 2 hours. pic.twitter.com/n7ERq1eUtq — Crypto Rover (@cryptorover) July 14, 2026

Corée du Sud : le bear market du KOSPI accélère la rotation vers la crypto

Les données de flux les plus significatives sur le plan structurel proviennent actuellement de Corée du Sud. L’indice KOSPI est entré dans un marché baissier technique, affichant une baisse de plus de 20 % par rapport à son record de juin.

Samsung et SK Hynix représentent à eux seuls environ la moitié du poids total de l’indice. Zavier Wong, analyste de marché chez eToro, a noté qu’une variation brutale de l’une ou l’autre de ces valeurs entraîne désormais tout l’indice dans sa chute.

Le graphique de SK Hynix illustre parfaitement le débat sur la valorisation de l’IA. L’action a grimpé d’environ 233 % depuis le début de l’année 2026 pour atteindre un sommet historique le 25 juin, avant de reculer de plus de 34 % au 13 juillet. Son introduction en bourse via des certificats de dépôt américains (ADR) sur le Nasdaq le 10 juillet — l’une des plus importantes cotations étrangères de l’histoire des États-Unis pour 26,5 milliards de dollars — n’a fait qu’accentuer la vigilance des investisseurs sur la part de la demande en puces mémoire IA déjà intégrée dans les cours.

Alors que la déroute du KOSPI s’accentuait, le volume de transactions sur Upbit, la plus grande plateforme crypto de Corée du Sud, a bondi de 1 318 % en 24 heures pour atteindre 4,2 milliards de dollars, selon BeInCrypto. Le XRP a enregistré un volume de transactions plus élevé que le Bitcoin sur Upbit durant cette période, un indicateur cohérent avec les signaux de rotation vers les altcoins visibles ailleurs : l’Altcoin Season Index est monté à 58, tandis que la dominance du Bitcoin a glissé vers un support clé.

La qualité de ces flux coréens mérite toutefois d’être examinée. Le Service de surveillance financière (FSS) de Corée a signalé que 1,2 million de comptes à effet de levier ont déclenché des appels de marge au cours de la même période.

Cela rappelle qu’une partie de l’explosion des volumes sur Upbit reflète des ventes forcées liées aux appels de marge sur les actions, recyclées dans la crypto, et non uniquement une rotation dictée par la conviction. Les deux dynamiques ne sont pas mutuellement exclusives, mais les confondre reviendrait à surestimer le signal haussier.

🇮🇷🇺🇸 TREASURY SECRETARY SCOTT BESSENT:



OFAC SANCTIONED MULTIPLE CRYPTO WALLETS TIED TO IRAN’S CENTRAL BANK



OVER $130 MILLION FROZEN! pic.twitter.com/FZKsk4xNaX — Crypto News Hunters 🎯 (@CryptoNewsHntrs) July 15, 2026

Question d’analyse : valeur refuge ou achat d’épuisement ?

La question n’est plus de savoir si la crypto réagit aux nouvelles concernant l’Iran, mais si l’intérêt acheteur pour le BTC et les altcoins représente une rotation durable ou une allocation dictée par l’épuisement.

Comme l’a formulé Pollock dans l’article de BeInCrypto, « la crypto ressemble moins à un actif pris entre deux feux qu’à l’endroit où les traders se rendent lorsque les gros titres deviennent fatigants, qu’ils viennent de Téhéran ou du secteur des puces à Séoul ».

Ce cadrage est à double tranchant. Un achat d’épuisement peut soutenir les prix à court terme tout en créant un positionnement fragile, susceptible de se dénouer rapidement en cas de choc réellement inédit ; par exemple, une perturbation prolongée du détroit d’Ormuz qui ferait grimper le prix du pétrole et relancerait l’inflation.

Cela permettrait notamment de tester si la surface de volatilité implicite actuelle évalue correctement le risque de queue (tail risk). Pour l’instant, les données confirment la thèse d’une lassitude face aux tensions en Iran. La persistance de ce mouvement dépendra de la nouveauté du prochain événement, et non de sa géographie.