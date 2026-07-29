Le gouvernement américain transfère 288M$ en Bitcoin et Ether

Actualité Bitcoin : Des portefeuilles du gouvernement américain ont transféré environ 288 millions de dollars de Bitcoin et d’Ether saisis vers Coinbase Prime sur une période d’environ douze heures, ce lundi 14 juillet 2026. Selon les données on-chain suivies par

THE US GOVERNMENT JUST DEPOSITED $280M OF CRYPTO TO COINBASE PRIME



The US Government just deposited a total of $288.33M of BTC and ETH to Coinbase Prime. This includes confiscations from Brian Krewson, BTC-e, and Ryan Farace.



Will they be selling it all? pic.twitter.com/M5srRI3KJU — Arkham (@arkham) July 13, 2026

, ces mouvements concernent notamment 2 875 BTC provenant de l’affaire de trafic de drogue de Ryan Farace (alias « xanaxman ») et de la saisie de l’exchange défunt BTC-e.

À cela s’ajoutent 30 007 ETH liés au système de blanchiment d’argent Oracle de Brian Krewson, tous acheminés vers une plateforme d’échange, alors même que l’ordre de Donald Trump concernant la réserve stratégique de Bitcoin est censé en interdire la vente.

Il ne s’agit pas d’un simple mouvement de garde de routine. C’est un test en conditions réelles pour déterminer si l’ordre exécutif de Trump — signé en mars 2025 et ordonnant que les Bitcoins saisis soient conservés dans la réserve stratégique de Bitcoin sans être vendus — possède un poids opérationnel au sein des agences gérant ces portefeuilles, ou s’il reste une simple déclaration politique non encore traduite en règles de transfert inter-agences contraignantes.

Mécanique on-chain : les transferts liés à Farace, BTC-e et Krewson

Le mécanisme fonctionne de la manière suivante : un portefeuille gouvernemental lié à l’affaire Ryan Farace a envoyé 2 875 BTC (environ 178 millions de dollars) vers une adresse intermédiaire fraîchement créée, laquelle a ensuite transféré l’intégralité du solde vers un portefeuille de dépôt Coinbase Prime en quelques minutes, laissant l’adresse intermédiaire vide.

Un second portefeuille connecté à la saisie de BTC-e a reproduit le même schéma en deux étapes, déplaçant 925,512 BTC (environ 57 millions de dollars) de l’adresse de saisie vers une nouvelle adresse intermédiaire avant d’atterrir sur Coinbase Prime.

Le transfert d’ETH a suivi un chemin différent. Un portefeuille lié à Brian Krewson — identifié dans un système de blanchiment de 54 millions de dollars impliquant un employé d’Oracle — a envoyé 30 007 ETH (environ 53,09 millions de dollars) directement à une adresse de dépôt Coinbase Prime, en sautant l’étape intermédiaire utilisée pour les tranches de Bitcoin.

Par ailleurs, 140,214 BTC ont circulé entre des adresses Coinbase Prime existantes du gouvernement et un cold wallet de Coinbase, un schéma qui correspond à un rééquilibrage interne plutôt qu’à un nouveau dépôt externe, selon l’analyse d’Arkham. Ces mouvements ont alimenté des spéculations intenses sur la création d’une alliance anti-fraude sans précédent entre le gouvernement et des entreprises privées de crypto-actifs.

L’utilisation de portefeuilles intermédiaires fraîchement générés pour les segments Bitcoin est le détail qui cristallise les interrogations. L’acheminement de BTC saisis via des adresses propres avant un dépôt sur un exchange est un modèle historiquement associé à une préparation de vente, bien que Coinbase Prime propose également des services de garde institutionnelle et de mise en attente qui n’aboutissent pas nécessairement à une liquidation.

Réserve stratégique de Bitcoin : une politique sans architecture opérationnelle

L’ordre exécutif de Trump de mars 2025 désignait les Bitcoins saisis pour la réserve stratégique de Bitcoin et stipulait qu’ils ne devaient pas être vendus. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, s’est engagé publiquement à ce que l’administration stoppe les ventes et traite les avoirs en BTC de l’État comme une réserve plutôt que comme un pool de liquidation.

Le problème réside toutefois dans le fait que l’architecture de garde de la réserve et les procédures formelles d’intégration ne sont pas précisées dans les rapports entourant ce transfert. Cela laisse une zone d’ombre où le Bitcoin saisi peut être déplacé vers un exchange sans que ce mouvement ne constitue une violation confirmée ou un événement de conformité avéré.

Nous soupçonnons que ces transferts reflètent ce vide opérationnel plutôt qu’une décision délibérée de contourner l’ordre exécutif. Coinbase Prime étant le partenaire établi du gouvernement pour la garde institutionnelle d’actifs numériques, le stockage de jetons à cet endroit avant une intégration formelle dans la réserve est structurellement plausible. Mais la plausibilité n’est pas la transparence, et aucune déclaration officielle n’a été publiée pour expliquer l’intention derrière ce transfert spécifique.