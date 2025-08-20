Bitcoin chute : correction ou krach imminent ?

Pour Résumer

Une chute qui secoue l’écosystème

Le Bitcoin fait des vagues. En effet, depuis le 15 août 2025, le BTC a perdu 6 %, tombant de 119 800 € à 112 500 €, selon les données on-chain.

Par ailleurs, les liquidations de positions longues, à 950 millions d’euros sur Binance, amplifient la panique, avec 60 000 traders liquidés en 48 heures.

Effectivement, le RSI à 45, proche de la zone de survente, suggère une correction technique plutôt qu’un krach systémique. Cependant, les signaux techniques restent ambigus, car le support à 110 000 € vacille sous la pression vendeuse.

D’ailleurs, des tokens comme Bitcoin Hyper, à 0,0025 €, attirent l’attention avec 7,2 millions de dollars levés en presale sur la Solana VM.Par ailleurs, la domination Bitcoin, à 52,8 %, recule, libérant 250 milliards d’euros vers les altcoins.

Les volumes d’échange, à 15 milliards d’euros sur Coinbase, restent solides, signalant une accumulation par les baleines.

Effectivement, ce dip pourrait être une opportunité d’achat avant un rebond, mais la nervosité des marchés impose la vigilance face à d’éventuelles ventes massives.

Les altcoins prennent le relais

Ce plongeon dope les altcoins. En effet, Ethereum gagne 2,1 % à 4 050 €, porté par la mise à jour Pectra, qui réduit les frais de gaz de 20 %, et des ETF spot approuvés en juillet.

Par ailleurs, Solana, à 195 €, bondit de 14 %, avec 1,3 million d’adresses actives quotidiennes et 475 millions de dollars via Pump.fun au Q1 2025.

Effectivement, l’Altcoin Season Index, à 78, dépasse le seuil clé de 75, confirmant une rotation massive vers les altcoins, notamment dans la DeFi et les memecoins.

D’ailleurs, Pepe, à 0,000011 €, vise un x90 à 0,001 €, avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap, dopé par une communauté de 1,2 million de fans.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet 2025 rappelle les failles de sécurité. Par ailleurs, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), reste robuste, portée par les memecoins et les protocoles DeFi.

Effectivement, ce dip du Bitcoin pourrait déclencher une altseason explosive, redistribuant les capitaux vers des tokens à fort potentiel.

Perspectives : rebond ou krach ?

Ce mouvement pourrait tout changer. En effet, les analystes, comme PlanB, tablent sur un Bitcoin à 150 000 € d’ici novembre, porté par un bull flag mensuel et un support clé à 100 000 €.

Par ailleurs, une domination BTC sous 50 % libérerait 300 milliards d’euros vers les altcoins, avec XRP à 15 € et Solana à 280 € d’ici 2026.

Effectivement, l’optimisme post-GENIUS Act, qui régule les stablecoins, et des ETF memecoins attendus pour Q3 2025 amplifient les attentes. Cependant, les indicateurs macroéconomiques restent préoccupants.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP, à 3,65 € (+16 %). Par ailleurs, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et des tensions comme les hausses de taux de la FED freinent l’élan.

Effectivement, ce dip semble une correction, mais un krach reste possible si le support des 100 000 € cède face à une vente massive. Les traders doivent surveiller les volumes et les niveaux techniques pour naviguer cette incertitude.

