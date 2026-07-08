Bitcoin : Dave Portnoy perd des millions après son achat à 100k

Dave Portnoy, le fondateur de Barstool Sports, est intervenu sur l’émission Varney & Co. de Fox Business le 5 juillet pour confirmer qu’il avait acheté du Bitcoin aux alentours de 100 000 dollars. Il se retrouve aujourd’hui avec plusieurs millions de dollars de pertes latentes.

Il ne s’agit pas ici d’une simple plainte d’investisseur particulier. C’est un véritable cas d’école de finance comportementale exposé au grand public : l’engagement de Portnoy à « conserver jusqu’à zéro » n’est pas dicté par une conviction profonde dans les fondamentaux du Bitcoin, mais par le regret anticipé d’avoir vendu trop tôt lors des précédents rebonds. Cette nuance est cruciale pour interpréter ce que sa posture révèle réellement sur le sentiment des investisseurs particuliers à ce stade du cycle.

Les pertes de Portnoy sur le Bitcoin et la récurrence de ses erreurs

Lors de son passage sur Varney & Co., Portnoy a admis que son historique en matière de timing sur le BTC est systématiquement inversé. « Il n’y a rien sur lequel je me sois plus trompé que le Bitcoin. Chaque fois que je vends, il explose. Chaque fois que j’achète, il s’effondre », a-t-il déclaré.

Son entrée actuelle, proche des 100 000 $, s’est faite à proximité du sommet local du cycle. Le BTC a en effet culminé au-dessus de 126 000 $ en octobre 2025 avant de retracer d’environ 50 % pour atteindre son niveau actuel. Bien que le montant exact de ses avoirs ne soit pas public, Portnoy a précédemment reconnu détenir environ 15 millions de dollars en Bitcoin lors des pics précédents, et se dit aujourd’hui « en perte de plusieurs millions » sur l’ensemble de sa position.

Outre le Bitcoin, il détient également du XRP. Selon des informations de U.Today, il aurait investi environ 1 million de dollars dans ce jeton lors d’une récente chute du marché qu’il a qualifiée de « bain de sang », affirmant là aussi qu’il ne vendrait pas sa position.

La logique du « Hold-to-Zero » et les indicateurs On-Chain

La décision de Portnoy de refuser la vente repose explicitement sur le regret plutôt que sur une thèse d’investissement. « Je sais que si je vends, il va encore exploser. Cette fois, je préfère couler avec le navire », a-t-il affirmé. Cette approche présente sa stratégie de conservation du BTC comme une protection contre ses propres biais comportementaux passés, plutôt que comme une analyse structurée de la dynamique de l’offre, du cycle de halving ou des flux institutionnels.

Le contexte plus large du marché crypto est ici pertinent. Le Bitcoin a enregistré plus de 472 « avis de décès » documentés au cours des cycles précédents et s’est redressé après chacun d’eux. Cette donnée soutient l’argument structurel en faveur de la conservation des actifs pendant les baisses, bien qu’elle ne valide pas en soi un prix d’entrée spécifique.

Le coût d’acquisition de Portnoy à 100 000 $ se situe nettement au-dessus de la moyenne mobile simple sur 200 semaines, un niveau qui a historiquement servi de signal d’accumulation lors des phases de capitulation des cycles précédents. Par ailleurs, Portnoy avait évoqué la possibilité de placer 5 à 10 millions de dollars de la trésorerie de Barstool Sports dans le BTC si le prix revenait dans la zone des 40 000 $. Bien que ce seuil n’ait pas été atteint, cette intention place la gestion de trésorerie de Barstool sous surveillance.

Sentiment des particuliers : ce que reflète la position de Portnoy

Portnoy agit comme un indicateur de sentiment particulièrement transparent car il commente ses décisions en temps réel dans les médias financiers grand public. Son comportement — acheter près des sommets, vendre avant les rallyes, puis revenir à des prix plus élevés — correspond étroitement aux modèles observés chez les investisseurs particuliers actifs sur les actifs volatils.

Nous estimons que son engagement à « conserver jusqu’à zéro » ne tiendra que tant que les pertes resteront dans une fourchette qu’il a jugée non significative pour sa fortune personnelle lors d’entretiens avec Anthony Pompliano. La question de savoir si ce seuil sera testé dépendra de la trajectoire du Bitcoin sur le reste du cycle actuel, une incertitude que les données on-chain n’ont pas encore levée.