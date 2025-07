Pour Résumer

Le Bitcoin surpasse l’or dans les portefeuilles américains avec 104 000 $.

Les ETF crypto et l’inflation dopent son adoption massive.

Le marché pourrait atteindre 2 500 milliards d’euros cette année.

Une adoption institutionnelle sans précédent

Le Bitcoin connaît une ascension fulgurante aux États-Unis. En 2024, les ETF Bitcoin au comptant ont attiré 18,7 milliards $ d’investissements, surpassant les ETF or, bloqués à 4,2 milliards $. Effectivement, des géants comme BlackRock et Fidelity ont intégré le BTC dans leurs fonds, séduisant les investisseurs institutionnels.

Par ailleurs, l’inflation, à 3,8 % en 2024, pousse les Américains à chercher des actifs refuges. L’or, à 2 500 $ l’once, n’offre qu’une hausse de 12 % sur un an, contre 78 % pour le Bitcoin. Ce rendement attire les portefeuilles, avec 42 % des investisseurs US détenant du BTC contre 38 % pour l’or, selon un sondage récent.

Des projets comme Snorter, avec son bot de trading intuiti, renforcent l’intérêt pour l’écosystème crypto. Sa capacité à simplifier le trading attire les novices, amplifiant l’élan du Bitcoin.

Une mentalité qui évolue

Les Américains élargissent leur définition de la richesse. L’or, symbole historique de stabilité, souffre de son manque de liquidité et de ses coûteux coûts de stockage. Le Bitcoin, via des clics aisés, séduit la génération des « digital natives ». En effet, 65 % des 18-34 ans lui préfèrent le BTC alors que seuls 22 % plébiscitent l’or.

De plus, la décentralisation rassure dans un contexte d’incertitudes bancaires. En 2024, on a observé la création de 1,3 million de wallets actifs US, un record. De plus, les politiques pro-crypto, pour le BTC ou crédits d’impôts de moins de 10 000 $, favorisent l’adoption.

Pour autant, des défis demeurent. La volatilité telle un correctif de 5 % en juillet 2024 effraient les investisseurs traditionnels. Pourtant, son statut de réserve de valeur s’épanouit, soutenu par une valorisation de 1 900 milliards d’euros.

Quels impacts pour le marché crypto ?

Cet embranchement vers le Bitcoin redessinait donc le marché des crypto. D’abord, le volume d’échanges de 115 milliards $ sur 24 heures montre l’apport du capital institutionnel à l’opérationnalité du marché, mais c’est le volume des altcoins qui pourrait être le piston d’une potentielle altseason.

L’éventualité d’un Bitcoin devenu la valeur refuge du jour en forçant l’or de rester et céder sur cette échelle, rétrécirai sa capitalisation boursière bloquée à 1 200 milliards $, peut-être. Le BTC se précise à 150 000 $ d’ici fin 25 pour un ordre de prix ce serait alors 20 % de l’argent de l’or. Néanmoins, la régulation renforcée, avec une SEC croissant, porterait un coup à la tentation descendant du Bitcoin.

Finalement, l’état de l’écosystème crypto subit le choc de la hype. Les projets innovants de view-sources tels Snorter et ses 1,3 million levés en prévente devraient reprendre le relais du monde trader, rajeuni, disposé à faire avancer le marché des crypto vers les 2 500 milliards d’euros de 2025 pour atteindre un cap dans l’histoire bien loin du double d’avant le Covid.

