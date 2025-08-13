Bitcoin double Amazon et s’installe dans le top 6 mondial des actifs

Pour Résumer

Bitcoin dépasse Amazon avec une capitalisation de 2 100 milliards de dollars.

Il se classe 6e actif mondial, derrière Apple et Microsoft.

Cette hausse renforce la confiance dans les cryptomonnaies.

Une ascension fulgurante face aux géants

Le Bitcoin a franchi un cap historique. Sa capitalisation atteint 2 100 milliards de dollars, dépassant les 2 000 milliards d’Amazon.

Effectivement, il se positionne désormais comme le 6e actif mondial, derrière l’or (14 500 milliards), Apple (3 400 milliards) et Microsoft (3 200 milliards).

Cette performance n’est pas un hasard. En 2025, le BTC a grimpé de 45 % depuis janvier, atteignant 105 000 $. Par ailleurs, les ETF Bitcoin spot, lancés aux États-Unis en 2024, ont attiré 25 milliards de dollars d’investissements.

Les institutions jouent un rôle clé. Des fonds comme BlackRock détiennent désormais 350 000 BTC, soit 1,8 % de la supply totale. Cette adoption massive renforce la légitimité du Bitcoin.

D’ailleurs, sa corrélation avec les marchés traditionnels diminue, prouvant sa résilience face aux secousses boursières.

Mais comment expliquer ce bond ? La rareté du BTC, avec seulement 21 millions d’unités, séduit les investisseurs. Contrairement à Amazon, dont les actions peuvent être diluées, le Bitcoin reste immuable.

Un signal fort pour l’écosystème crypto

Cette ascension redessine le paysage crypto. Le Bitcoin, représentant 55 % de la capitalisation totale du marché (3 800 milliards), tire les autres cryptos vers le haut. Par exemple, Ethereum a gagné 12 % en une semaine, atteignant 3 900 $.

Par ailleurs, cette performance attire les regards des régulateurs. Aux États-Unis, des discussions sur une réserve stratégique de BTC s’intensifient. Une telle initiative pourrait venir pousser le prix vers 150 000 $ d’ici fin 2025.

La volatilité reste encore un vrai défi. En août 2025, le BTC a fluctué entre 95 000 $ et 112 000 $. Cette instabilité freine certains investisseurs traditionnels. Effectivement, seule une adoption continue peut stabiliser le marché.

La domination du Bitcoin renforce aussi la confiance dans la blockchain. Des secteurs comme la tokenisation immobilière, avec 240 milliards de dollars d’actifs tokenisés en 2024, s’inspirent de cette dynamique. Le BTC devient un étalon pour les actifs numériques.

Perspectives et défis à venir

Le Bitcoin peut-il viser plus haut ? Atteindre le top 3, devant Saudi Aramco (2 300 milliards), semble ambitieux mais atteignable. D’ailleurs, les analystes prévoient un BTC à 200 000 $ d’ici 2027 si l’adoption institutionnelle se poursuit.

Cela dit, des obstacles subsistent. La consommation énergétique du minage, estimée à 150 TWh par an, attire les critiques. Des pays comme la Suède par exemple, envisagent des taxes sur les mineurs. Par ailleurs, une régulation plus stricte pourrait vraiment ralentir la croissance.

Malgré ces défis, le Bitcoin s’impose comme un actif incontournable. Sa capacité à dépasser Amazon montre qu’il n’est plus une simple mode. Effectivement, il redéfinit la finance mondiale.

Les investisseurs doivent rester prudents. La volatilité peut créer des opportunités, mais aussi des pertes.

