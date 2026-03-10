Le Bitcoin (BTC) s’échangeait près de 65 000 USD, avant de remonter à 67 000 USD, alors qu’une hausse historique de 29 % des prix du pétrole a déclenché un débouclage généralisé des positions à risque sur les marchés mondiaux.

Bien que le BTC USD ait brièvement tenté une reprise vers les 68 000 USD au début des échanges européens, les données macroéconomiques sous-jacentes suggèrent que les tensions géopolitiques prolongées au Moyen-Orient entraînent une réévaluation agressive des prévisions d’inflation.

Les investisseurs institutionnels se retirent des actifs à bêta élevé, car l’explosion des coûts de l’énergie menace de bouleverser la trajectoire prévue par la Réserve fédérale en matière d’assouplissement monétaire.

💥BREAKING: Bitcoin drops below $66,000. pic.twitter.com/aXpsNEz0QC — Crypto Rover (@cryptorover) March 8, 2026

Des prix du pétrole maintenus dans une fourchette de 115 à 130 USD pourraient ajouter jusqu’à 150 points de base à l’indice des prix à la consommation, forçant ainsi la Réserve fédérale à reporter toute baisse de taux d’intérêt anticipée jusqu’en 2027.

En conséquence, les rendements du Trésor ont grimpé en flèche, augmentant le coût d’opportunité de la détention d’actifs non productifs d’intérêts et exerçant une pression baissière intense sur les actifs numériques.

Perturbations majeures dans le détroit d’Ormuz : flambée du pétrole et rendements du Trésor

Le catalyseur immédiat du recul du marché crypto est un choc structurel sur la production énergétique mondiale, le Brent ayant bondi pour atteindre 119,50 USD le baril, soit son mouvement intrajournalier le plus important depuis avril 2020.

Cette envolée fait suite à de graves perturbations dans le détroit d’Ormuz, où le flux quotidien de pétrole a chuté de 16 millions à seulement 4 millions de barils dans un contexte d’escalade des tensions entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

Les coûts de transport pour une cargaison de deux millions de barils du Moyen-Orient vers la Chine ont déjà grimpé à 200 000 USD par jour, égalant les sommets de l’ère pandémique et figeant des coûts de chaîne d’approvisionnement élevés.

Les pays du Golfe détiennent actuellement un tampon de stocks de pétrole estimé à 25 jours, ce qui suggère que le début du mois d’avril pourrait introduire une tarification de pénurie sévère si les arrêts de production régionaux ne sont pas atténués.

Jusqu’à ce que les prix de l’énergie se stabilisent définitivement, traiter le Bitcoin strictement comme un actif risqué traditionnel comporte une probabilité accrue de fortes baisses, parallèlement aux actions.

Rupture de la corrélation entre les actifs : évaluation du récit de l’or numérique

La volatilité macroéconomique qui en résulte restructure activement la relation de longue date du Bitcoin avec les classes d’actifs traditionnelles et l’indice de référence des actions.

Agissant historiquement comme un proxy fortement corrélé au Nasdaq, le Bitcoin est confronté à un test structurel critique alors que la hausse des prix de l’énergie menace les marges bénéficiaires du secteur technologique.

Si le brut reste au-dessus du seuil des 110 USD pendant une période prolongée, les analystes prévoient que la corrélation étroite de 0,9 du Bitcoin avec les indices logiciels et technologiques se fracturera gravement.

Si le coefficient de corrélation à 30 jours tombe en dessous de 0,5, cela pourrait activer une nouvelle demande pour l’« or numérique » alors que les investisseurs institutionnels cherchent refuge contre les baisses des actions traditionnelles.

Le trader vétéran Peter Brandt a récemment noté que le brut pourrait théoriquement atteindre 214 USD le baril dans le pire des scénarios, conseillant des positions courtes structurelles sur les actions de transport traditionnelles pour couvrir l’impact macroéconomique.

S’ajoutant à ces changements structurels, la corrélation positive de 12 ans du Bitcoin avec le dollar américain s’est récemment rompue, plaçant son rôle de couverture souveraine sous une surveillance accrue.

Niveaux de support clés du Bitcoin à surveiller : le plancher des 63 000 USD

L’injection soudaine d’incertitude macroéconomique a forcé une réévaluation des prix planchers à court terme et des zones de liquidation.

Mike McGlone, analyste chez Bloomberg Intelligence, note que le Bitcoin présente une vulnérabilité immédiate à la baisse si la volatilité des matières premières se propage fermement au marché boursier au sens large, compte tenu notamment de sa sensibilité historique aux fluctuations du Nasdaq.

Le profil technique structurel désigne les 63 000 USD comme un support immédiat critique, s’alignant étroitement avec les zones de demande clés on-chain et agissant comme la défense principale contre une rupture technique plus profonde.

Reprendre le niveau des 68 000 USD est mathématiquement nécessaire pour stabiliser la tendance à court terme, bien qu’une forte résistance vendeuse reste profondément ancrée à 74 000 USD.

Pour que le signal de l’« or numérique » se traduise par une reprise durable des prix, les flux des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis devront redevenir définitivement positifs pour protéger la classe d’actifs de la contagion macroéconomique.

