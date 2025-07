« La théorie des cycles Bitcoin est morte » : le PDG de CryptoQuant annonce la fin d’une époque

Pour Résumer

Le PDG de CryptoQuant annonce que les cycles Bitcoin traditionnels sont dépassés.

L’adoption institutionnelle et les ETF bouleversent les dynamiques du marché.

Les investisseurs doivent désormais se concentrer sur la liquidité institutionnelle.

Les cycles Bitcoin : une histoire révolue ?

Sur le marché de la crypto, qui jusqu’ici s’appuyait sur la règle des quatre ans des halvings, le moment où l’émission des récompenses des mineurs est divisée par deux et qui était synonyme de hausses somptueuses.

On a par exemple vu le Bitcoin passer de 1.000 dollars à presque 20.000 dollars en 2017, après le halving 2016, puis à 69.000 dollars en 2021, après le halving 2020. Les halvings, qui se produisent tous les quatre ans, sont aussi formidablement ludiques, et intrigants, mais cette fois, les halving de mai et d’août 2025 sont une autre histoire.

Pour le PDG de CryptoQuant, il est indéniable qu’outre les fluctuations des baleines ou l’état de réserves des miniers, ces indicateurs ont perdu de leur sens.

Effectivement, le marché n’est plus dominé par les investisseurs particuliers ou les « vieilles baleines ». Aujourd’hui, ce sont les institutions qui mènent la danse. Avec des acteurs comme Strategy, détenant 555 450 BTC après un achat récent de 1 895 BTC pour 180,3 millions de dollars, la dynamique a changé.

D’ailleurs, le Bitcoin se maintient solidement au-dessus des 100 000 $ depuis des mois. Cette stabilité, rare par le passé, suggère une maturité nouvelle. Mais alors, qu’est-ce qui remplace les cycles traditionnels ?

Les ETF et la finance traditionnelle en interaction

Les ETF Bitcoin, autorisés en 2024, ont massivement pourvu le marché de liquidités (des milliards de dollars) avec une forte part due à des mouvements institutionnels et non plus aux petits porteurs.

Simultanément, le degré de corrélation entre le Bitcoin et les marchés traditionnels change les règles du jeu : les corrections brutales cantonnées aux précédentes bulles (jusqu’à -85 % en 2014) semblent atténuées alors qu’en 2024, la plus forte chute atteignait – 26 % seulement et était un indice de stabilité.

Les institutions ne raisonnent pas comme les particuliers et même leur stratégie d’institutionnalisation pour une stratégie long terme évalue exactement le niveau de volatilité. De toute évidence, les vieux modèles tels que le Signal 365 MA deviennent obsolètes, cet indicateur réputé puissant pour de tels mouvements en perd son efficacité face à cette nouvelle situation.

Perspectives pour 2025 : un supercycle en vue ?

Alors, que réserve 2025 ? Certains analystes évoquent un « supercycle », où le Bitcoin pourrait dépasser les 150 000 $ sans correction majeure. Cette hypothèse repose sur l’adoption continue des ETF et des institutions. Par exemple, la capitalisation totale du marché crypto avoisine les 3 000 milliards de dollars, portée par des flux institutionnels records.

Cependant, prudence reste de mise. Si les cycles traditionnels sont morts, les données on-chain conservent leur valeur. Les investisseurs avisés surveilleront les flux d’ETF et les politiques macroéconomiques.

D’ailleurs, une hausse soudaine des taux d’intérêt pourrait freiner cette dynamique. Mais pour l’instant, le Bitcoin semble prêt à briser ses propres règles, porté par une adoption sans précédent.

