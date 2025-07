Le succès de BlackRock avec $ETHA montre l’intérêt croissant des institutions pour l’Ethereum, surtout après la clarification réglementaire.

L’afflux de capitaux vers l’ETF démontre la conviction que l’Ethereum est une infrastructure clé pour le Web3 et la DeFi.

La croissance de l’ETHA s’accompagne d’une vigueur générale du marché des cryptomonnaies, avec Ethereum proche de ses sommets. L’ETH dépasse même le Bitcoin sur plusieurs indicateurs institutionnels, montrant un intérêt croissant de la part des investisseurs.

BlackRock's will be much much larger. Just like $IBIT, $IETH will bring in much more of investors capital when their ETF is approved ✅️ https://t.co/qlGNuIh0RE

— iShares Ethereum Trust (@iETHCoin) February 23, 2024