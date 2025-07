Strategy double sa vente d’actions privées pour acquérir plus de BTC

Le 24 juillet, Bloomberg News a rapporté que Strategy prévoit d’étendre son offre d’actions privilégiées de 500 millions à 2 milliards de dollars.

Cette décision survient alors que la société dirigée par Michael Saylor intensifie ses achats de bitcoins (BTC) supplémentaires. C’est dans un contexte de forte hausse du marché, tirée par les ETF, qui atteint de nouveaux sommets historiques. La société a créé plusieurs catégories d’actions afin de financer son accumulation de BTC.

Les actions privilégiées de série A Perpetual Stretch ont été évaluées à 90 $ chacune jeudi midi, heure de l’Est. Donc, cela rapporte un dividende initial de 9 %. Le financement, comprenant 5 millions d’actions privilégiées, est soutenu par Morgan Stanley, Barclays, TD Securities et Moelis & Co.

L’action Strategy (MSTR) est restée stable à 413 dollars, avec une hausse de 37% depuis janvier et 146% sur un an. La valeur boursière de l’entreprise atteint désormais environ 116 milliards de dollars, reflet de cette forte progression.

JUST IN: Michael Saylor's Strategy increased the size of its raise to $2 billion to buy more bitcoin, Bloomberg reports.

— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 24, 2025