Vendredi 17 avril 2026 – Bitcoin temporise juste sous les $75,000, mais l’argent continue de circuler vers l’écosystème BTC.

Alors que les ETF Bitcoin ont déjà capté $954.05 million depuis le début du mois, une partie du capital spéculatif se redéploie aussi vers les projets qui cherchent à étendre l’utilité du réseau.

Dans cette catégorie, Bitcoin Hyper (HYPER) se distingue nettement : sa prévente a dépassé $32.4 million, et le marché regarde désormais le seuil des $40 million comme prochain objectif crédible avant le lancement du mainnet.

Pour les investisseurs, l’angle est clair : si Bitcoin reprend une trajectoire haussière, les couches d’infrastructure qui promettent vitesse, frais réduits et usages DeFi pourraient capter une partie importante de cette attention. Cela ne supprime pas le risque d’exécution, mais cela explique pourquoi HYPER attire déjà les acheteurs en phase amont.

Le setup de marché reste favorable au bêta Bitcoin

Bitcoin bute sur les $75,000 depuis plusieurs semaines, un niveau devenu à la fois résistance technique et seuil psychologique. Malgré plusieurs rejets, le BTC a tenu l’essentiel de ses gains et s’est globalement maintenu au-dessus de $73,800 depuis mardi, après un rebond amorcé le 29 mars depuis $65,000.

Ce comportement de prix intervient alors que les signaux macro redeviennent plus porteurs. Sur X, l’analyste Michaël van de Poppe a souligné que le recul du VIX, combiné à une baisse de la volatilité sur le pétrole et l’or, crée un terrain plus favorable au retour des flux vers les actifs risqués. Il note aussi que les ETF Bitcoin ont enregistré plus de $300 million d’entrées sur la seule semaine en cours.

As long as the VIX continues to fall, and we're in a new equilibrium, where oil volatility goes down, Gold volatility significantly drops. What will you start to see? More inflows in the $BTC ETF as allocators can allocate more towards #Bitcoin. This week, so far: +$300… pic.twitter.com/lxd3G6CBq6 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 17, 2026

Selon lui, cette dynamique pourrait ouvrir un mouvement vers $85,000–$88,000 dans les deux à quatre prochaines semaines, avec Ethereum puis les altcoins susceptibles de suivre si Bitcoin valide d’abord une cassure propre.

Rien n’est certain, évidemment. Mais tant que le BTC reste résilient sous résistance et que les flux ETF soutiennent la toile de fond, les investisseurs continuent de chercher des expositions plus asymétriques autour de son écosystème.

Pourquoi Bitcoin Hyper attire les capitaux avant le mainnet

Bitcoin Hyper (HYPER) se positionne comme une Layer 2 dédiée à Bitcoin, pensée pour réduire les frictions les plus connues du réseau : lenteur des confirmations et coûts trop élevés pour certains usages du quotidien.

Le projet s’appuie sur la Solana Virtual Machine (SVM) pour proposer des transactions rapides et peu coûteuses orientées DeFi, paiements et dApps, avec règlement final sur la Layer 1 de Bitcoin.

Sur le plan technique, le dispositif inclut un bridge canonique sans confiance pour les transferts de BTC, ainsi que des preuves ZK pour renforcer la vérification. Pour le marché, le point important est simple : Bitcoin Hyper ne vend pas seulement un token, mais une thèse d’infrastructure liée directement à l’expansion de l’utilité de Bitcoin.

Hyper L2 so fast ⚡️🔥 He clipped straight into the backroomshttps://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/UOur8GM5YO — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 17, 2026

Tokenomics HYPER : offre fixe, utilité directe et levier de prévente

Le token HYPER se situe au cœur du modèle économique du réseau. Il servira au paiement du gas, à l’accès au staking, à la gouvernance et à certaines fonctionnalités premium.

La structure de l’offre reste volontairement lisible, avec un total fixe de 21 billion de tokens et des allocations dédiées au développement, au marketing, à la trésorerie, à la liquidité sur les exchanges, ainsi qu’aux récompenses communautaires et de staking.

Côté presale, la mécanique est celle que recherchent souvent les investisseurs early-stage : un prix qui progresse par phases, une fenêtre encore ouverte avant les listings, et une incitation au verrouillage anticipé via le staking. Les acheteurs qui stakent dès maintenant peuvent obtenir un APY de 36 %.

À ce stade, la prévente a déjà levé $32.4 million, tandis que le prix du HYPER est actuellement fixé à $0.0136787. Une nouvelle hausse tarifaire est attendue demain, ce qui renforce l’intérêt des entrants qui veulent se positionner avant l’étape suivante. Si le rythme reste intact, le marché pourrait rapidement commencer à traiter les $40 million comme prochain jalon majeur.

Ce qui pourrait porter HYPER — et le risque à garder en tête

Les catalyseurs identifiés sont relativement concrets : finalisation des audits, déploiement du bridge, premières intégrations de dApps et lancement du mainnet visé au T3 2026. Si ces étapes sont tenues et que Bitcoin reste bien orienté, Bitcoin Hyper pourrait bénéficier à la fois du narratif BTC et de la demande pour des infrastructures plus efficaces.

Le contrepoint reste essentiel : comme tout projet en prévente, HYPER porte un risque d’exécution, de calendrier et d’adoption. Un marché moins porteur ou un retard produit pourrait peser sur le momentum. L’opportunité est donc accessible, mais elle doit être abordée comme une exposition spéculative à fort potentiel, pas comme une certitude.

Comment accéder à la prévente avant la prochaine hausse de prix

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper, puis de connecter un wallet Web3 compatible comme Best Wallet. La prévente accepte l’ETH, l’USDT, l’USDC, le BNB, le SOL, ainsi que les achats directs par carte.

Les utilisateurs de Best Wallet disposent d’un accès simplifié via la section « Upcoming Tokens ». L’application mobile Best Wallet est disponible sur l’Apple App Store et sur Google Play.

Une fois les tokens achetés, ils peuvent être stakés immédiatement avec un APY de 36 %.

Au prix actuel de $0.0136787, la prévente offre encore une entrée avant les listings potentiels sur les exchanges et avant l’activité attendue autour du mainnet. Bitcoin Hyper conserve aussi des canaux actifs sur X et Telegram pour suivre le développement, les prochaines annonces et les futurs listings.

Bitcoin Hyper reste ainsi l’un des paris les plus visibles pour ceux qui veulent une exposition plus ciblée à la thèse de scalabilité de Bitcoin, tant que la fenêtre de prévente reste ouverte.

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