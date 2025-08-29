Pour Résumer

Bitcoin Hyper rend le Bitcoin utilisable de manière dynamique tout en combinant sécurité et rapidité.

JPMorgan estime que le BTC est sous-évalué, et HYPER pourrait stimuler sa valeur et son utilité.

Avec 13 millions de dollars déjà investis, le projet attire un fort intérêt des investisseurs.

Bitcoin Hyper : un catalyseur potentiel pour la montée du BTC

Les experts de JPMorgan estiment que le Bitcoin (BTC) reste sous-évalué et que les principales cryptomonnaies se vendent actuellement à des prix inférieurs à leur valeur réelle par rapport à l’or.

Ils prévoient que le Bitcoin atteindra 126 000 $ d’ici la fin de l’année. Historiquement, cela reste plausible, car les mois d’octobre et de novembre représentent toujours les périodes les plus favorables pour les cryptomonnaies.

Un facteur déclencheur potentiel de cette hausse pourrait être le lancement imminent de Bitcoin Hyper (HYPER), sa couche 2 la plus rapide.

Bitcoin Hyper combine la sécurité inégalée du Bitcoin avec la rapidité et les coûts réduits de Solana. Cette combinaison crée un écosystème de nouvelle génération pour les applications hybrides, qui nécessitent à la fois résilience et scalabilité.

Concrètement, les développeurs peuvent déployer certaines des dApps les plus rapides et sécurisées du marché. L’industrie suit ce projet de près.

À ce jour, les investisseurs ont injecté près de 13 millions de dollars en capital initial, ce qui place Bitcoin Hyper parmi les ventes préliminaires les plus importantes de 2025.

Actuellement, le prix des jetons s’élève à 0,012825 $, mais cette offre expirera dans deux jours, juste avant l’application de la prochaine hausse de tarif.

Les prévisions de JP Morgan maintiennent le Bitcoin comme réserve de valeur, tandis que l’utilité pourrait stimuler la demande

L’analogie entre JPMorgan et l’or repose sur la baisse de la volatilité du Bitcoin. Après plusieurs années de fluctuations extrêmes, le BTC a atteint une stabilité rarement vue dans son histoire.

Les experts de la banque estiment que le Bitcoin reste sous-évalué par rapport à l’or et prévoient une montée jusqu’à 126 000 $ d’ici la fin de l’année.

Cette projection s’appuie sur le rôle du Bitcoin comme moyen de conservation de valeur.

De plus en plus de cryptomonnaies sont stockées dans les coffres des entreprises. Son intégration dans différents indices génère aussi des flux de capitaux constants, deux tendances qui réduisent l’offre disponible sur le marché.

BREAKING: JPMORGAN ($3.6T) says #Bitcoin is ‘undervalued’ versus gold. We are still early. pic.twitter.com/TFz1kEAQgK — Conor Kenny (@conorfkenny) August 28, 2025

L’indice de volatilité du Bitcoin est aujourd’hui de 2,0, soit son minimum historique. L’écart entre le BTC et l’or n’a jamais été aussi faible en tenant compte du risque.

Pour rivaliser avec l’or dans les portefeuilles d’investissement, la capitalisation du Bitcoin devrait augmenter d’environ 13 %, ce qui correspond à une valeur de 126 000 $.

Cette approche considère toutefois le Bitcoin uniquement comme une forme d’« or numérique ».

Cela suffirait à augmenter sa valeur, mais le véritable catalyseur pour dépasser 126 000 $ et approcher les objectifs de 200 000 $ évoqués par certains acteurs majeurs du marché crypto interviendra lorsque le Bitcoin sera reconnu non seulement comme réserve de valeur, mais comme outil utilitaire.

Bitcoin Hyper entend jouer exactement ce rôle. Cette couche 2 pourrait accélérer l’évolution du Bitcoin vers sa valeur réelle et inaugurer une nouvelle phase d’utilisation.

Mettre le Bitcoin à profit grâce à Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper transforme le Bitcoin, le faisant passer d’une simple possession passive à une utilisation dynamique. Cette connexion entre les deux univers constitue le cœur de l’écosystème Hyper.

Avec le pont canonique, les utilisateurs immobilisent le Bitcoin natif sur la couche 1 et créent des versions encapsulées dans Hyper. Ces actifs circulent ensuite rapidement grâce à la machine virtuelle Solana (SVM).

Le système repose aussi sur l’ancrage des engagements d’État à la chaîne de base du Bitcoin. Cette méthode garantit une traçabilité immuable, protégée par le mécanisme de preuve de travail.

Elle conserve la confiance propre au Bitcoin tout en permettant d’exécuter des contrats intelligents presque instantanément. La chaîne principale ne pourrait jamais gérer une telle échelle.

Ainsi, se développe une économie dynamique : le Bitcoin alimente les protocoles DeFi, les transactions rapides, les plateformes NFT, les dApps de jeu et les applications grand public. Il n’est plus limité au stockage dans des coffres.

À chaque interaction, la requête passe par le réseau Bitcoin, tandis que le jeton HYPER gère les frais de transaction, le staking, la gouvernance et l’expansion de l’écosystème.

Pour récupérer leurs Bitcoins, les utilisateurs détruisent simplement la version encapsulée. Les BTC redeviennent alors disponibles sur la chaîne principale.

Les investisseurs voient en HYPER l’écho de la première émergence du Bitcoin

Bitcoin Hyper révolutionne le secteur, et il n’est pas surprenant que de nombreux acteurs le considèrent comme la prochaine grande innovation. Certains établissent même des parallèles avec les débuts du Bitcoin, lorsqu’il se négociait pour quelques centimes seulement.

Près de 13 millions de dollars ont déjà été investis lors de la prévente. Les premiers investisseurs se sont engagés avant que HYPER ne soit disponible sur les plateformes d’échange et ne gagne en popularité.

Des voix influentes se sont également exprimées. Crypto Gains, qui compte 149 000 abonnés sur YouTube, a mis en avant les avantages de HYPER. De son côté, 99Bitcoins, plateforme éducative reconnue dans le domaine de la cryptomonnaie, évoque un retour sur investissement centuple pour ce projet.

La demande s’intensifie rapidement. HYPER pourrait ainsi devenir un moteur majeur de l’utilité du Bitcoin. Pour ceux qui n’ont pas encore sécurisé leur part, le temps devient critique.

Lorsque la prévente atteindra le seuil requis pour le déploiement de la technologie Layer-2, l’opportunité d’acquérir des jetons à bas prix disparaîtra.

Autrefois, le Bitcoin valait moins d’un dollar. Si vous avez manqué ce train, ne ratez pas ce jeton qui représente une chance historique similaire.

Ne tardez pas ! Rendez-vous sur le site web de Bitcoin Hyper pour sécuriser vos jetons pendant que la phase de prévente est encore ouverte. Vous pouvez acheter en SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou par carte de crédit.

Pour une expérience optimale, Bitcoin Hyper recommande d’utiliser une solution certifiée WalletConnect. Best Wallet figure parmi les meilleurs portefeuilles de cryptomonnaies du marché.

Il vous offre un accès direct et vous permet de consulter HYPER dans la section « Jetons à venir ». Cela simplifie l’achat, le suivi et la réclamation une fois le projet lancé.

Ne manquez rien sur Bitcoin Hyper et ses dernières actualités

À lire aussi

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu'investir comporte des risques.