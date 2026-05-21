Bitcoin : le BTC chute sous les 78 000 $, correction ou krach ?

Le Bitcoin s’échangeait aux alentours de 77 100 $ au moment de la rédaction, affichant une baisse d’environ -7 % par rapport au sommet de 82 000 $ atteint il y a quelques jours. Ce recul de 5 000 $ ressemble, en apparence, à un repli de routine après un rallye prolongé ayant débuté près des 60 000 $.

La question analytique n’est plus de savoir si cette vente massive de Bitcoin peut être ignorée comme un simple bruit de marché, mais si les conditions structurelles sous-jacentes ont déjà condamné le marché à une correction plus profonde.

Trois signaux convergents — l’accélération des sorties de fonds des ETF institutionnels, des ventes agressives sur les marchés spot et futures, et une demande croissante d’options de protection — pointent tous dans la même direction.

La donnée la plus immédiate renforçant cette inquiétude provient des flux des ETF institutionnels. Les ETF Bitcoin au comptant cotés aux États-Unis ont perdu plus de 1,5 milliard de dollars depuis le 7 mai, selon les données de SoSoValue. Le retrait de lundi a atteint 648 millions de dollars sur une seule journée, soit le plus important depuis le 29 janvier et la deuxième fois en une semaine que les rachats quotidiens dépassent les 600 millions de dollars.

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Higher low being put in



I believe we trade back above 80k well before the monthly close.



Wrong on a D3 close below 75k, at which point I will switch bias.



They will not shake me pic.twitter.com/Vc2CCyt8Wo — Trader Koala (@trader_koala) May 18, 2026

Le prix du Bitcoin peut-il tenir les 76 000 $ après ce repli ?

La zone de support clé pour le Bitcoin se situe près de 76 000 $, avec une plage de demande plus large entre 74 000 $ et 75 000 $. Ce niveau reflète le coût d’acquisition historique pour les détenteurs à court terme, susceptibles de vendre lorsque les prix s’approchent de leur niveau d’achat.

La moyenne mobile simple sur 50 jours est cruciale ; une clôture quotidienne en dessous de celle-ci a souvent indiqué un passage d’une simple correction à une tendance baissière durable. Les indicateurs actuels montrent une détérioration de l’élan, avec un RSI inférieur à 45 et un MACD passant en territoire négatif.

Vikram Subburaj, PDG de la plateforme Giottus, prévient qu’une rupture sous ce support pourrait entraîner une correction plus profonde. Une perte nette des 76 000 $ exposerait la région des 74 000 $ – 75 000 $ comme prochain test majeur.

Purge de l’effet de levier et sorties des ETF : l’analyse des données On-Chain

Les données on-chain et l’analyse des produits dérivés mettent en évidence des avertissements techniques significatifs.

Le Cumulative Volume Delta (CVD), suivi par Glassnode, a chuté de manière vertigineuse : le CVD spot global est passé de 16,9 millions de dollars à un solde négatif de 126,2 millions de dollars lors de la récente vente, signalant une agressivité des vendeurs.

Le CVD des contrats à terme perpétuels a chuté encore plus bas, atteignant moins 368,5 millions de dollars, ce qui suggère que les traders de futures n’attendent pas les acheteurs à la baisse avant de shorter. Les liquidations de crypto-actifs ont accentué la pression vendeuse, déclenchant une cascade de stop-outs forçant la fermeture des positions longues.

Les données de liquidation montrent un excédent de positions longues avant la baisse, et l’intérêt ouvert n’a pas encore suffisamment diminué pour signaler la fin de la pression vendeuse.

(SOURCE: CoinGlass)

De plus, le positionnement sur les options reflète une prudence croissante. Le delta skew des options de Glassnode a grimpé à 14,4 %, signalant une demande plus forte pour les options de vente (puts) par rapport aux options d’achat (calls). Cela suggère une perception accrue du risque de baisse et une anxiété structurelle plutôt qu’un achat opportuniste.

Enfin, les flux des ETF institutionnels confirment cette perspective, avec une sortie nette de 396 millions de dollars des ETF Bitcoin spot depuis le 1er mai, inversant les entrées précédentes. De telles sorties rapides sont inhabituelles lors de corrections de routine, soulignant une fragilité du marché liée à des déficits de liquidité plutôt qu’à une capitulation totale.

Trois scénarios : jusqu’où la correction du Bitcoin peut-elle aller ?

(SOURCE: TradingView)

Scénario haussier : Si le Bitcoin défend la zone de support des 76 000 $ en clôture et que l’élan des sorties des ETF s’essouffle, le marché pourrait se stabiliser et tenter une reprise vers les 80 000 $. Ce scénario nécessite un retour net des flux institutionnels positifs et un retour des taux de financement des contrats perpétuels vers la neutralité — deux éléments absents pour l’instant. Une reconquête des 80 000 $ devrait s’accompagner d’un CVD spot durablement positif.

Scénario de base : Le Bitcoin consolide dans la fourchette 74 500 $ – 77 500 $ à court terme, le temps que le marché digère l’excès de levier sans capitulation totale. Les taux de financement dérivent vers le neutre et l’intérêt ouvert se contracte progressivement. Dans ce cas, les rebonds sont vendus par les acteurs institutionnels qui ont déjà commencé à réduire leur exposition via les rachats d’ETF, limitant toute reprise sous les 80 000 $.

Scénario baissier : Une clôture quotidienne confirmée sous les 76 000 $ déclenche la correction plus profonde que les données on-chain anticipent actuellement. La zone de demande des 74 000 $ – 75 000 $ devient alors le prochain niveau contesté ; un échec à ce stade ouvrirait la voie vers les 70 000 $, où convergent des poches de liquidité plus importantes et des supports de moyennes mobiles à long terme.

Les traders guettent désormais des signaux de confirmation : des taux de financement durablement négatifs ou un pic de volatilité réalisée indiquant que les ventes forcées ont atteint un point d’épuisement.

En l’attente de ces conditions, la structure actuelle ne favorise pas encore un positionnement pour une reprise durable.