Bitcoin : Le BTC prêt pour les 67 000 $ après 5 jours de hausse

Le cours du Bitcoin (BTC USD) a clôturé à la hausse pour la cinquième séance consécutive. Selon les données de CoinGecko, le BTC s’échange à 61 400 $, affichant une progression de 0,2 % sur les dernières 24 heures et de +4,60 % sur sept jours. Cette série ininterrompue mérite une analyse approfondie, car les moteurs macroéconomiques actuels pourraient offrir un potentiel de croissance supérieur à ce que reflète le prix actuel.

Le catalyseur de ce mouvement remonte au 2 juillet, lorsque le Bureau du recensement des États-Unis (BLS) a fait état de seulement 57 000 créations d’emplois non agricoles (NFP) en juin. Ce chiffre représente environ la moitié des prévisions du consensus (110 000–113 000), tandis que les données d’avril et mai ont été révisées à la baisse de 74 000 emplois au total.

Dans la foulée, les probabilités du CME FedWatch pour une baisse des taux en septembre ont été ajustées de 65 % à environ 50 %. L’indice du dollar américain (DXY) s’est affaibli, entraînant un repli des rendements réels du Trésor.

Le même jour, le gouverneur de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a noté une atténuation des risques inflationnistes, renforçant l’interprétation accommodante (dovish) du marché. Les actifs ne produisant pas de rendement ont réagi : l’or a grimpé d’environ 8 %, passant de 3 900 $ à 4 200 $ l’once, tandis que le Bitcoin a surperformé le métal jaune avec une hausse d’environ 10 % depuis son point bas à 58 000 $.

Le prix du Bitcoin peut-il atteindre 67 000 $ avant la fin du mois ?

$BTC endgame for this bear:



1. Panic dump to $40k on “Strategy is forced to sell” fear

2. Saylor announces he already sold $8B of $MSTR/BTC via OTC, wipe debt completely, and sit on $50B balance sheet

3. BTC & MSTR bullrun, since there's no more liquidation risk around Saylor. https://t.co/bEwK0DlRJn pic.twitter.com/XjrPzpeLSV — 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗼𝗽 (@nobrainflip) July 6, 2026

La reprise plus vigoureuse du Bitcoin par rapport à l’or s’explique par trois conditions mesurables lors de la publication du NFP. La corrélation entre le DXY et le BTC s’est établie à environ -0,85 sur la première moitié de 2026, rendant le Bitcoin plus réactif que l’or aux fluctuations du dollar en termes de pourcentage.

L’indice de sentiment était tombé à 11, en zone de peur extrême, et le ratio des profits/pertes réalisés a atteint son niveau le plus bas depuis 2022, signal classique de capitulation. De plus, le drawdown maximal du Bitcoin par rapport à son sommet précédent a atteint 53 %, contre une correction de 30 % pour l’or, créant un effet de ressort plus important pour le rebond.

La structure de récupération des prix montre désormais un Bitcoin au-dessus de la résistance médiane des 61 000 $ qui bloquait auparavant la hausse. Les données de l’indice BTC de MarketWatch confirment un gain hebdomadaire d’environ 4,5 %. Le support a été défendu à plusieurs reprises dans la zone des 60 000–61 000 $, et les creux de plus en plus hauts sur le graphique journalier suggèrent que les acheteurs restent présents.

Scénario haussier : Si les conditions macroéconomiques se maintiennent sans catalyseur négatif, le BTC pourrait tester les 67 000 $, borne supérieure de la fourchette actuelle (58 000 $ – 67 000 $), d’ici la fin de la semaine.

Scénario de base : Une phase de consolidation entre 61 000 $ et 64 000 $, les traders attendant les prochaines données macroéconomiques avant de s’engager sur une cassure.

Scénario baissier (invalidation) : Une donnée hawkish surprise ou un événement de retrait du risque (risk-off) pourrait ramener le prix sous les 60 000 $, annulant la structure de creux ascendants. La moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines reste un ancrage à long terme crucial pour la gestion de la taille des positions.

Bitcoin Hyper cible les investisseurs précoces alors que le BTC teste ses sommets

Avec un Bitcoin à 61 500 $ et une capitalisation boursière de 1,2 billion de dollars, le potentiel de hausse asymétrique est structurellement plus limité qu’en début de cycle. C’est une simple réalité mathématique.

Certains traders recherchent des profils de rendement comparables dans des projets d’infrastructure adjacents au Bitcoin lors de phases de prévente, avant que la liquidité et la découverte des prix ne s’activent.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se présente comme la première Layer 2 Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine (SVM). Le projet cible les limites historiques du Bitcoin : lenteur des règlements, frais élevés et programmabilité restreinte.

L’architecture promet une finalité de transaction en moins d’une seconde et des coûts d’exécution réduits, tout en acheminant les transferts de BTC via un pont canonique décentralisé afin de préserver le modèle de sécurité du Bitcoin. La prévente a déjà levé 32 936 355,30 $ au prix actuel de 0,0136827 $, avec une option de staking disponible pour les détenteurs de jetons.

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