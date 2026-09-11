Bitcoin : Le hash price chute, les mineurs pivotent vers l’IA

Actualité Bitcoin : Le « hash price » du minage de Bitcoin est tombé à environ 29 ou 30 dollars par péta-hash par seconde et par jour au début du premier trimestre 2026, contre environ 36 à 38 dollars au quatrième trimestre 2025, selon le rapport de CoinShares sur le minage de Bitcoin au T1 2026.

Le rapport indique que les mineurs cotés en bourse pourraient tirer jusqu’à 70 % de leurs revenus des infrastructures d’intelligence artificielle d’ici la fin de l’année 2026, contre environ 30 % aujourd’hui. Il évalue également le coût de production moyen pondéré (cash cost) d’un bitcoin pour les mineurs cotés à environ 79 995 dollars au quatrième trimestre 2025.

La pression exercée sur le minage devient de plus en plus une question de concurrence pour l’accès à l’électricité, à l’espace en rack et au capital, des ressources devenues rares. CoinShares précise que l’infrastructure IA offre des rendements plus élevés et plus stables, alors que les prix du hash restent proches de leurs plus bas cycliques.

Cette situation incite les mineurs disposant d’un accès évolutif à l’énergie et de capacités de centres de données existantes à réorienter stratégiquement leurs ressources vers le calcul haute performance (HPC).

Cela ne signifie pas pour autant un retrait généralisé des infrastructures de minage aux États-Unis. Selon CoinShares, la part américaine du taux de hachage mondial a augmenté d’environ deux points de pourcentage d’un trimestre à l’autre.

L’analyse souligne plutôt une mutation des activités : certains mineurs cotés étendent leurs capacités en IA tout en maintenant le minage comme une composante importante, bien que de plus en plus sous pression, de leurs opérations.

Pivot des mineurs de Bitcoin vers l’IA : pourquoi les chiffres favorisent les centres de données

L’IA entre en compétition directe avec le minage de Bitcoin pour l’espace en rack, une dynamique qui pourrait pousser le minage vers des sources d’énergie plus intermittentes et moins coûteuses à terme. Les mineurs cotés ont annoncé plus de 70 milliards de dollars de contrats cumulés dans l’IA et le calcul haute performance. La différence de coût est notable : l’infrastructure de minage Bitcoin coûte entre 700 000 et 1 million de dollars par mégawatt, contre environ 8 à 15 millions de dollars par mégawatt pour l’infrastructure dédiée à l’IA.

Plusieurs entreprises illustrent l’ampleur de cette transition. Core Scientific dispose d’environ 350 mégawatts activés pour le HPC, dont 200 mégawatts facturés, et son contrat avec CoreWeave a été porté à 10,2 milliards de dollars sur 12 ans. TeraWulf affiche 39 mégawatts de capacité informatique critique en ligne à Lake Mariner et 12,8 milliards de dollars de revenus HPC sous contrat. IREN a déployé plus de 10 900 GPU Nvidia, tandis que Hut 8 a signé un bail Fluidstack de 7 milliards de dollars sur 15 ans pour 245 mégawatts sur son campus de River Bend.

Bien que les contributions aux revenus de l’IA et du HPC en soient à leurs débuts, elles progressent rapidement. CoinShares rapporte que la colocation IA/HPC a représenté 39 % des revenus du quatrième trimestre de Core Scientific, et 27 % pour TeraWulf. Le segment AI Cloud d’IREN a contribué à hauteur de 9 %, et l’activité HPC de HIVE a pesé pour 5 %.

La transition n’est pas uniforme. CoinShares identifie IREN et Bitfarms comme des entreprises se repositionnant en tant que fournisseurs de HPC en utilisant le minage comme transition. CleanSpark continue de prioriser le minage à court terme tout en développant son exposition à l’IA. Marathon, de son côté, a déployé des sites conteneurisés locaux plus petits d’environ 10 mégawatts, adaptés à l’énergie intermittente.

Le minage peut en effet tolérer des interruptions de service, ce qui est incompatible avec les charges de travail liées à l’IA qui exigent une disponibilité quasi continue.

Bitcoin News Today : Le hash price au plus bas depuis cinq ans

CoinShares a qualifié le quatrième trimestre 2025 de période la plus difficile pour les mineurs depuis le halving d’avril 2024. Une correction brutale du prix du Bitcoin, un taux de hachage proche des records et trois ajustements négatifs consécutifs de la difficulté (une première depuis juillet 2022) ont comprimé les prix du hash. Cette baisse s’est poursuivie au premier trimestre 2026, touchant brièvement les 28 dollars par PH/s et par jour fin février, avant de remonter dans une fourchette de 30 à 35 dollars.

CoinShares prévoit une nouvelle vague de capitulation parmi les mineurs aux coûts les plus élevés au premier semestre 2026, à moins d’un redressement du Bitcoin. Le matériel de génération intermédiaire nécessite une électricité à moins de 5 cents pour rester rentable, tandis que les flottes plus récentes (sous les 15 J/TH) conservent des marges plus saines aux tarifs industriels classiques.

Le rapport signale également un risque de distorsion : les déploiements IA/HPC peuvent fausser les chiffres du coût par bitcoin pour les opérateurs hybrides. En effet, la dette, les frais généraux et l’amortissement liés à l’infrastructure IA sont parfois imputés à une production de bitcoins en baisse, brouillant la frontière entre l’économie du minage et celle des centres de données.

L’échec de la fusion entre Core Scientific et CoreWeave, rejetée par les actionnaires le 30 octobre 2025, illustre ces tensions. CoinShares note que l’entreprise a dû retraiter ses comptes après que des actifs destinés à la démolition lors de la conversion HPC ont été indûment capitalisés, soulignant la complexité comptable de ces transitions.

7 miner wallets woke up after 16.5 years of inactivity and moved 350 $BTC ($28M) 6 hours ago.



These miners earned the 350 $BTC from mining in March 2010.



Wallets:

1LqKzBmdLGfEmvQPvzRQYBsb1VuBLFMeJ8

1Q9oY6c8T3KyjzrT7NVgx6qcoPXc3fU1R1

15VmQyGwCwiDmTk1e9jn2RbfGBLpusSJeP… pic.twitter.com/xa6c4NbqAf — Lookonchain (@lookonchain) September 6, 2026

Bitcoin News Today : Scénarios haussiers et baissiers pour le hash price

Dans les dernières actualités Bitcoin, CoinShares estime qu’une reprise durable au-dessus de 40 dollars par PH/s et par jour nécessiterait que le Bitcoin grimpe vers les 100 000 dollars d’ici fin 2026, à un rythme dépassant la croissance continue du taux de hachage.

Le rapport indique également que si les prix du bitcoin restent sous les 80 000 dollars pour le reste de l’année, le hash price pourrait continuer à chuter si la difficulté augmente, bien que des arrêts supplémentaires de machines pourraient réduire le taux de hachage et stabiliser le résultat.

L’étude traite la pérennité du pivot vers l’IA comme une question ouverte. Le minage reste très sensible au cours du Bitcoin, et une reprise significative de la rentabilité pourrait amener certains opérateurs à réévaluer l’allocation de leur capital entre puissance de hachage et infrastructure de calcul. CoinShares caractérise le changement actuel comme une réponse aux rendements relatifs plutôt que comme une transition nécessairement permanente.

Les accords énergétiques flexibles et l’énergie intermittente à bas coût pourraient rester particulièrement pertinents pour les mineurs dont les installations ne sont pas adaptées aux charges de travail de l’IA.