Solana à 400 $ ? L’IA Grok prévoit une explosion du SOL

L’objectif principal se situerait dans une fourchette de 380 $ à 420 $, en supposant le retour d’un véritable marché haussier des cryptomonnaies d’ici la fin de l’année 2026.

Au 13 septembre 2026, le cours du SOL se maintient juste au-dessus des 100 $, restant nettement inférieur à son sommet historique de janvier 2025, qui oscillait autour de 295-296 $. Cette perspective dépasse de nombreuses prévisions situées entre 125 $ et 260 $, tout en s’alignant sur les projections optimistes de Standard Chartered, qui vise les 400 $ pour 2027.

Ce scénario positif repose sur une amélioration de la liquidité macroéconomique, une augmentation des flux entrants dans les ETF Solana, le succès des mises à jour du réseau et une domination continue dans les activités à haut débit.

Historiquement, le SOL a réalisé de bonnes performances en milieu de cycle. Un rallye depuis les niveaux actuels vers la zone des 300 $ est donc envisageable dans un marché haussier vigoureux. Bien que spéculatif, le SOL pourrait atteindre la zone des 350-450 $ d’ici début 2027 si les conditions de marché sont favorables, avec une attention particulière portée sur le palier des 380-420 $.

Analyse technique du prix du SOL : les arguments en faveur des 400 $

Sur des unités de temps supérieures, le Solana est en phase de consolidation et de récupération après une correction profonde depuis les sommets de 2025. Le cours se maintient actuellement au-dessus de zones de demande clés situées entre 97 $ et 100 $, tout en faisant face à une résistance immédiate dans la région des 102-110 $.

Solana is back at an important decision point after failing to hold its latest move toward the $105-$106 region.



For $SOL , I’m treating $98.5-$100 as the support zone keeping the broader rebound intact while daily acceptance above $106 would bring $109-$110.5 back into focus.… pic.twitter.com/9yDM4IMeNi — 𝗘𝗹𝗹𝗮 (@Ellaweb_3) September 13, 2026

Une cassure durable et une clôture hebdomadaire au-dessus de 110-120 $ (confirmée par le volume) renforcerait la structure haussière intermédiaire. Cela ouvrirait la voie vers la zone des 146-150 $, puis vers le précédent sommet du cycle aux alentours de 290-300 $.

Dans un régime de marché haussier complet, la reconquête de l’ancien sommet historique (ATH) sert souvent de catalyseur psychologique et technique puissant. Les projections de Fibonacci et les mouvements mesurés à partir de la base pluriannuelle projettent le cours dans la zone des 350-450 $ en cas de maintien du momentum.

Le prix se maintient au-dessus des moyennes mobiles à long terme ascendantes (comme les SMA 50 et 200 jours situées entre 80 $ et 90 $), avec des lectures RSI neutres à constructives. Un retour du momentum à court terme (croisement haussier du MACD) soutiendrait davantage la poursuite de la hausse.

Les supports clés à défendre lors d’éventuels tests incluent la zone des 97-100 $ et la région plus large des 83-88 $. Une cassure décisive sous ces niveaux affaiblirait la thèse de récupération à court terme.

Globalement, la configuration graphique favorise une progression en plusieurs étapes avec un fort potentiel de hausse si l’appétit pour le risque revient, conformément au modèle historique de Solana marqué par des rallyes rapides et à bêta élevé une fois les résistances clés franchies.

Bitcoin Hyper : une alternative à haut potentiel pendant que Solana teste ses niveaux clés

Si les taux d’intérêt élevés deviennent la norme pour la crypto, le potentiel de hausse de Solana pourrait être limité par les forces déjà intégrées dans un actif de plus de 58 milliards de dollars : flux institutionnels, rééquilibrage des ETF et mathématiques de portefeuille sensibles aux taux.

Dans cet environnement, obtenir des rendements hors normes sur un actif d’une telle taille est complexe.

C’est pourquoi certains traders se tournent plus tôt vers la courbe de risque, vers des projets d’infrastructure encore en phase de découverte de prix, comme Bitcoin Hyper (HYPER).

Il s’agit d’un réseau Layer 2 Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine (SVM). Son objectif est d’offrir une exécution de contrats intelligents plus rapide que celle de Solana, tout en assurant le règlement final sur la couche de base de Bitcoin.

La prévente a déjà permis de récolter 33 500 000 $ avec un prix de jeton actuel de 0,0136 $. Des récompenses de staking sont également disponibles avec un APY annoncé comme élevé.

Son pont canonique décentralisé (Decentralized Canonical Bridge) est conçu pour transférer des BTC vers et depuis le Layer 2 sans intermédiaires dépositaires, apportant ainsi l’infrastructure technique qui a historiquement manqué à l’écosystème Bitcoin.