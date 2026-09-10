Ethereum : Tom Lee prévoit un ETH à 6 000 $ d’ici décembre

Selon Tom Lee, ce chiffre pourrait approximativement doubler d’ici la fin de l’année. La prévision de Lee, fixant un objectif à 6 000 $, a largement circulé cette semaine, s’appuyant sur un indice de performance du Bitcoin qui n’a pourtant aucun précédent historique sur un seul trimestre.

L’accumulation continue d’ETH par BitMine a alimenté de manière indépendante ce narratif haussier. De plus, le lien de Lee avec la stratégie de bilan de BitMine confère à cette prédiction un poids institutionnel plus important qu’un simple tweet d’objectif de prix habituel.

TOM LEE JUST BOUGHT $69M OF ETH



Bitmine bought another 28,086 ETH ($69.44M) this week, and now holds 5,929,198 ETH worth $14.66B – 4.9% of the entire Ethereum supply.



They need 170,802 more ETH ($422.27M) to hit their 5% goal. Will they get there this month? pic.twitter.com/UkagbTdVpk — Arkham (@arkham) September 8, 2026

Le contexte plus large du marché est toutefois plus instable que ne le suggèrent les gros titres. L’ETH vient de clôturer son mois le plus performant depuis la mi-2025, et les traders observent désormais si cet élan pourra survivre à la fourchette plus étroite attendue pour septembre.

La couverture récente de la flambée des prix présente la configuration actuelle comme une phase de consolidation plutôt que comme une confirmation de tendance.

Ethereum News : Le prix de l’ETH peut-il atteindre 6 000 $ d’ici décembre ?

L’ETH se négocie à 2 495 $, en hausse de 1,19 % sur les dernières 24 heures, après avoir atteint un nouveau sommet de cycle fin août. Le niveau clé à surveiller est celui des 2 550 $ : une zone de résistance que les analystes ont identifiée à plusieurs reprises comme le point de déclenchement de la prochaine jambe de hausse. Si l’ETH parvient à clôturer la semaine au-dessus de cette marque, cela confirmerait la sortie d’un drapeau (flag) et ouvrirait la voie vers les 2 800 $ – 2 920 $.

Pour l’instant, l’action des prix semble plus susceptible de se consolider dans la zone comprise entre 2 438 $ et 2 550 $, alors que les flux entrants dans les ETF continuent de croître en arrière-plan. Le niveau de 2 438 $ revêt une importance particulière en tant que pivot hebdomadaire Fibonacci 0,618, constituant la ligne de démarcation pour la tendance globale. Une clôture en dessous de ce seuil ferait basculer le biais vers la baisse, plaçant les 2 310 $ puis les 2 220 $ (proche de l’EMA de 200 jours) comme prochains objectifs baissiers.

Atteindre 6 000 $ d’ici décembre nécessiterait une hausse d’environ 140 % à partir d’ici : un mouvement qui éclipserait le rallye déjà exceptionnel d’août. C’est l’écart que la formule de Lee, dépendante du Bitcoin, doit combler.

Alors que Tom Lee prédit un ETH à 6k $, les capitaux se tournent vers la prévente de Bitcoin Hyper

Les détenteurs d’ETH profitant des gains d’août ont des raisons de se sentir confortés. Cependant, une hausse de 140 % à partir d’une base de 2 500 $, sur un actif ayant la capitalisation boursière d’Ethereum, représente un effort colossal, même selon le scénario haussier de Lee. Ce calcul pousse certains capitaux vers des projets à un stade plus précoce où les multiplicateurs mathématiques fonctionnent différemment.

Bitcoin Hyper ($HYPER) développe la première couche 2 (Layer 2) de Bitcoin avec l’intégration de la Solana Virtual Machine (SVM), visant des vitesses d’exécution surpassant celles de Solana elle-même, tout en effectuant le règlement sur la couche de base de Bitcoin.

Le jeton en prévente est affiché au prix de 0,0136859 $, avec 33 millions de dollars levés à ce jour. Le staking est déjà actif avec un APY de 35 %. Les fonctionnalités de base incluent un pont canonique décentralisé pour les transferts natifs de BTC et une exécution de contrats intelligents à faible latence. Ces caractéristiques confèrent à Bitcoin la programmabilité qui lui manquait depuis sa création, sans pour autant abandonner son modèle de sécurité.

Comme toujours, faites vos propres recherches (DYOR). Étudiez Bitcoin Hyper avant de décider si le prix d’entrée correspond à votre thèse d’investissement.