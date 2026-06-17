Bitcoin : le prix du BTC résiste à la hausse des taux au Japon

Le prix du Bitcoin se négocie entre 66 300 $ et 66 800 $ ce mardi, affichant une hausse d’environ +2 % sur les dernières 24 heures. Les marchés au comptant absorbent actuellement la décision de la Banque du Japon (BOJ) de relever son taux directeur à 1,0 %, un niveau inédit depuis 1995. Cette stabilité est d’autant plus remarquable qu’en décembre dernier, un relèvement de 0,50 % à 0,75 % avait précédé une chute de 25 % du BTC en janvier et février. Les traders cherchent désormais à savoir si ce précédent historique va se répéter.

Cette hausse des taux modifie le calcul du « carry trade » : les positions sur les actifs à risque financées en yens deviennent plus coûteuses à maintenir à mesure que le coût de la vente à découvert du JPY augmente. Les données sur les dérivés apportent des précisions supplémentaires : environ 488 millions de dollars de positions ont été liquidés au cours des dernières 24 heures, dont 365 millions provenant de liquidations de positions courtes (shorts). Ce déséquilibre suggère un nettoyage des positions baissières plutôt qu’une vague d’achats agressifs dictée par de nouveaux longs.

Japan Hikes Rates To Highest Level In 30 Years



The Bank of Japan raised its short term policy rate to 1%, the highest level since 1995.



The move marks the second rate hike in roughly six months.



Officials continue to battle persistent inflation and rising import costs. pic.twitter.com/IhhQlHyrjY — BSCN (@BSCNews) June 16, 2026

L’indice Fear and Greed est passé de 12 à 23 en une semaine. Bien qu’il reste ancré dans la zone de « peur », il tend vers la neutralité. Les marchés de prédiction attribuent actuellement une probabilité de 61 % à ce que le BTC termine la période proche dans une fourchette de 66 000 $ à 68 000 $, ce qui confirme une tendance à la consolidation latérale plutôt qu’une cassure directionnelle nette.

Le contexte macroéconomique reste la variable dominante. La hausse des rendements et le resserrement de la liquidité mondiale ont historiquement pesé sur le BTC, et la trajectoire actuelle de la BOJ s’inscrit précisément dans cette dynamique.

(SOURCE: Fear & Greed Index)

Le prix du Bitcoin peut-il franchir les 68 000 $ avant l’impact de la BOJ ?

Actuellement évalué entre 66 300 $ et 66 800 $, le BTC se trouve dans une position fragile. Malgré un rebond depuis le creux de la semaine dernière proche de 60 000 $, les indicateurs techniques appellent à la prudence, car les prix restent inférieurs aux moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 50, 100 et 200 jours (situées entre 70 532 $ et 73 222 $). L’ancienne ligne de tendance de support fait désormais office de résistance aux alentours de 72 753 $.

Les indicateurs de momentum sont mitigés : le MACD est positif, suggérant un potentiel de hausse, mais le RSI à 44 reste sous le seuil baissier de 50. Les analystes considèrent la zone des 63 500 $ – 64 500 $ comme un nouveau support à court terme. Une clôture décisive au-dessus de 67 000 $ est nécessaire pour envisager un mouvement vers les 70 000 $ et plus. À l’inverse, une clôture sous les 65 000 $ pourrait rouvrir la voie vers les 60 000 $.

Scénario haussier : les vendeurs à découvert capitulent, le seuil des 67 000 $ est franchi et l’élan pousse le cours vers l’EMA de 50 jours. Scénario de base : consolidation entre 65 000 $ et 67 000 $ en attendant les signaux des banques centrales. Scénario baissier : le débouclage du carry trade provoque une chute sous 65 000 $ et un nouveau test des 60 000 $.

$BTC is hovering around the $67,000 level.



The next key resistance is around $68,000 and a breakout above it could push Bitcoin to $70,000 soon. pic.twitter.com/nIT9dKdJER — Ted (@TedPillows) June 16, 2026

Bitcoin Hyper cible le positionnement précoce alors que le BTC teste ses résistances

Le prix du Bitcoin à 66 500 $ reflète un marché en phase de consolidation et non d’expansion. Pour les détenteurs observant le plafond de l’EMA de 50 jours près de 70 532 $ et un RSI qui n’a pas franchi les 50, le potentiel de hausse à court terme semble limité. C’est précisément dans ce contexte de stagnation du spot et d’incertitude macroéconomique que les projets d’infrastructure en phase de démarrage avec des profils asymétriques attirent l’attention.

Bitcoin Hyper ($HYPER) est un projet de couche 2 (Layer 2) pour Bitcoin qui intègre la Solana Virtual Machine (SVM). Il se positionne comme le premier Layer 2 BTC à offrir une exécution de contrats intelligents basée sur la SVM. Sa proposition de valeur s’attaque aux points de friction connus de Bitcoin : lenteur de règlement, frais élevés et programmabilité limitée.

La prévente a déjà levé 32 826 181,77 $ avec un prix actuel du jeton à 0,0136817 $, le staking étant disponible pour les premiers participants. Les fonctionnalités incluent un pont canonique décentralisé pour les transferts de BTC et une finalité de transaction en moins d’une seconde grâce à l’intégration de la SVM.

Le cycle de resserrement monétaire au Japon a historiquement accéléré la rotation des capitaux vers différentes catégories de crypto-actifs, les jetons d’infrastructure émergents captant souvent une partie de ces flux.