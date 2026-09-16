Bitcoin : Michael Saylor marque une pause avant le vote CLARITY

Les prévisions actuelles pour le prix du Bitcoin montrent que l’actif s’échange aux alentours de 76 800 $, en baisse de -1 % sur la journée, alors que le marché digère une décision inhabituelle de son plus grand détenteur institutionnel.

Pour la deuxième semaine consécutive, la société de Michael Saylor n’a effectué aucun achat de Bitcoin. Au lieu d’accumuler des jetons, l’entreprise a consacré 139 millions de dollars au rachat de ses propres actions préférentielles STRC.

Ce calcul entre le rachat d’actions et l’acquisition de BTC mérite d’être analysé, d’autant plus qu’un vote au Sénat, prévu dans quelques heures, pourrait totalement redéfinir le paysage réglementaire. La déclaration de Saylor, publiée sur X, confirme que les avoirs de Strategy restent inchangés à 845 050 BTC. Selon le dépôt de la société auprès de la SEC, les 139 millions de dollars ont bien été orientés vers le rachat de titres STRC.

Saylor a également précisé que, sur la base d’un prix du Bitcoin légèrement inférieur à 77 000 $, d’un rendement annuel supposé de 10 % et d’une volatilité de 40 %, le spread de crédit sur les actions STRC s’établit à 57 points de base. Ce mécanisme de rendement est conçu pour fonctionner indépendamment des fluctuations propres au Bitcoin.

Le timing est particulièrement significatif. Le Sénat entame son vote de clôture sur la motion de procédure du CLARITY Act à 14h15 EDT aujourd’hui (15 septembre). L’issue de ce vote aura probablement plus d’impact sur le cours du BTC que n’importe quelle décision de trésorerie d’entreprise cette semaine.

Prévisions du prix du Bitcoin : le BTC peut-il maintenir les 76 000 $ avant le vote CLARITY ?

$BTC has dropped below $77,000.



The market is clearly pricing in a lower probability of the CLARITY Act being approved.



A sweep of liquidity below $75,500 is likely. pic.twitter.com/YqIovwUKbE — Wealthmanager (@Wealthmanager) September 15, 2026

Le repli du Bitcoin à 76 800 $, une baisse quotidienne de -1 % selon les données de CoinGecko, ramène le prix sous le seuil psychologique des 80 000 $ qu’il avait brièvement franchi la semaine dernière après un gain mensuel d’environ 20 %, d’après les informations de CNBC.

La zone comprise entre 76 500 $ et 79 000 $ est devenue le champ de bataille immédiat. Avec un plus bas à 76 800 $ et un plus haut à 78 750 $ sur la journée, le positionnement des traders montre une forte réactivité à l’approche du vote.

Scénario haussier : Si la clôture est votée, l’incertitude sur la classification DeFi se réduit et les flux institutionnels pourraient pousser le BTC vers la résistance des 80 000 $ et au-delà. Certains analystes évoquent même des objectifs de 200 000 $ d’ici la fin de l’année dans un cadre réglementaire favorable.

Scénario de base : Le vote passe de justesse sur le plan procédural, mais l’adoption finale traîne jusqu’à la fin septembre, maintenant le BTC dans une fourchette comprise entre 75 000 $ et 80 000 $.

Scénario baissier : La clôture échoue totalement. Les marchés de prédiction estiment actuellement à moins de 25 % les chances d’une adoption complète en 2026. Le Bitcoin pourrait alors retester la zone de support des 63 000 $ – 65 000 $ observée en août. Aucun de ces résultats n’est garanti, le vote étant de nature procédurale et non une loi finale.

Bitcoin Hyper cible le potentiel des nouveaux projets alors que le Bitcoin teste des niveaux clés

Un recul de 2,41 % alors qu’un événement législatif binaire est en attente n’est pas la configuration idéale pour s’exposer au BTC aux niveaux actuels ; l’essentiel de la hausse facile issue du récent rallye de 20 % a déjà été capté.

La société Strategy conserve 845 050 BTC inactifs sur son bilan (chiffre inchangé depuis deux semaines), ce qui signale que même l’acheteur le plus agressif du marché marque une pause.

Cela pousse une partie des capitaux vers des projets d’infrastructure à un stade plus précoce plutôt que vers le marché au comptant, en particulier ceux qui construisent les solutions technologiques qui manquent encore au Bitcoin.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne comme la première couche 2 (Layer 2) de Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine (SVM). Son objectif est de surpasser le débit de Solana tout en assurant le règlement final sur la couche de base de Bitcoin.

La prévente a levé 33 125 552,12 $ à ce jour, avec un prix de jeton fixé à 0,0136862 $. Des récompenses de staking sont proposées avec un APY élevé non spécifié.

Ses caractéristiques principales incluent un pont canonique décentralisé pour les transferts de BTC et une exécution à faible latence, visant à rendre le Bitcoin programmable sans sacrifier son modèle de sécurité.

Cet article ne constitue pas un conseil financier. Les marchés de crypto-monnaies, y compris les jetons en prévente, sont très volatils. Effectuez toujours vos propres recherches avant d’investir.