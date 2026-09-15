CLARITY Act : Vers une régulation du contrôle humain en crypto

Ce projet de loi vise à encadrer l’action de la Securities and Exchange Commission (SEC), de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et du Trésor.

Cette mouture déterminerait si les individus ou les groupes coordonnés contrôlant des « protocoles de trading de finance non décentralisée » doivent se conformer aux exigences en matière de valeurs mobilières, de matières premières et de lutte contre le blanchiment d’argent.

Ce projet révisé intervient juste avant un vote de procédure au Sénat prévu pour le 15 septembre, qui nécessite une majorité de 60 voix pour progresser. Il s’agit pour l’instant d’une proposition législative et non d’une loi promulguée ; l’issue du vote de clôture de la semaine prochaine reste donc incertaine.

La proposition trace une ligne réglementaire autour du contrôle humain identifiable, plutôt que sur l’existence même du code ou d’un registre distribué. Un protocole pourrait entrer dans le champ d’application de la loi si ses fonctionnalités, son fonctionnement ou ses règles peuvent être modifiés de manière substantielle par une personne ou un groupe coordonné. Il pourrait également être concerné si ses contrôleurs peuvent restreindre l’accès des utilisateurs, ou si les transactions ne sont pas régies exclusivement par un code transparent et préétabli.

Les logiciels et les systèmes de registres distribués eux-mêmes ne seraient pas tenus de s’enregistrer en tant que tels, selon le traitement encore non résolu des protocoles décentralisés par le projet de loi.

This updated Clarity Act text reflects bipartisan hard work over August—specifying when decentralized-in-name-only DeFi protocols must register with the CFTC and limiting the DeFi provisions to spot and cash transactions, in response to Native American concerns about prediction… — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) September 10, 2026

CLARITY Act : L’enjeu des 60 voix et les points de friction

Le vote du 15 septembre est une étape procédurale — une motion pour avancer et non un passage final — mais il requiert néanmoins le soutien de 60 sénateurs. Cela signifie que les Républicains ont impérativement besoin des voix démocrates pour maintenir le projet en vie.

Des désaccords persistent sur les dispositions éthiques, les protections contre le blanchiment d’argent et les récompenses liées aux stablecoins. Le 20 août, le sénateur démocrate Ruben Gallego a mis en garde contre la tenue d’un vote avant la résolution de ces litiges, soulignant qu’un vote précipité ne garantit pas le résultat escompté.

Ji Hun Kim, PDG du Crypto Council for Innovation, a qualifié ce vote de moment charnière pour les actifs numériques, l’innovation et le leadership américain, affirmant que les États-Unis ont besoin d’un cadre alliant protection des consommateurs et normes de conduite professionnelle. De son côté, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré sur CNBC que le projet de loi était prêt pour un vote favorable, précisant que les points essentiels pour Coinbase avaient été résolus malgré les négociations éthiques toujours en cours.

Il est à noter que la section relative à l’éthique dans le nouveau texte est restée pratiquement inchangée par rapport à la version précédente, bien qu’elle soit l’un des principaux points de discorde. Davantage de détails sur le statut législatif sont disponibles via la couverture récente du statut législatif du CLARITY Act.

Réglementation SEC et CFTC : Le fonctionnement du test de contrôle

Selon la proposition, la SEC et la CFTC élaboreraient des règles basées sur l’activité, couvrant l’enregistrement, la conduite, la divulgation, la tenue de registres et la supervision des contrôleurs des protocoles visés. Le Trésor déterminerait séparément comment les obligations existantes du Bank Secrecy Act s’appliquent à ces mêmes contrôleurs. Notamment, la simple participation à un conseil de sécurité ou à une réponse aux incidents ne suffirait pas, en soi, à établir le contrôle d’un protocole.

Cette répartition des tâches reflète les interrogations plus larges sur la manière dont la législation pourrait diviser la surveillance entre la SEC et la CFTC.

L’effet pratique de ce cadre pourrait être de pousser les protocoles dotés de clés d’administration, de contrats évolutifs ou d’une gouvernance concentrée vers un choix binaire : accentuer la décentralisation ou accepter la charge de conformité imposée par le projet de loi. Cette analyse n’est pas explicitement formulée dans le texte et ne doit pas être interprétée comme une prédiction sur la classification future d’un protocole spécifique.

Si la mesure ne franchit pas l’étape du vote de mardi, Brian Armstrong a suggéré que la SEC et la CFTC pourraient à la place poursuivre la création de règles et d’exemptions pour l’innovation en utilisant leur autorité actuelle, laissant ainsi la question du contrôle ouverte quel que soit le résultat législatif.