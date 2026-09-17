Ripple : Le XRP Ledger à un vote d’une mise à jour majeure

Suite aux dernières actualités concernant Ripple, l’amendement Batch V1.1 du XRP Ledger a obtenu le soutien de 27 des 35 validateurs de confiance du réseau, soit environ 77 %. Il ne manque désormais qu’un seul vote de validateur pour atteindre le seuil de 80 % requis par le XRPL afin de lancer le compte à rebours d’activation de 14 jours.

Batch V1.1 permettrait aux utilisateurs de regrouper jusqu’à huit transactions liées en une seule opération transactionnelle atomique, une évolution majeure pour tous ceux qui suivent l’activité de paiement sur le XRPL.

Il ne s’agit pas simplement d’un décompte de voix qui progresse. L’obtention d’un 28ème vote ne ferait que déclencher le compte à rebours, sans activer immédiatement la fonctionnalité. Le soutien doit rester supérieur à 80 % pendant toute la période de deux semaines, et les validateurs conservent la possibilité de modifier leur vote durant ce laps de temps. Le décompte actuel constitue donc un point de déclenchement plutôt qu’un résultat définitif.

Mise à jour du XRPL : ce que débloque réellement le vote des validateurs

Le mécanisme fonctionne de la manière suivante : une fois que 80 % des 35 validateurs de confiance soutiennent Batch V1.1, l’amendement entre dans sa période de majorité de 14 jours. Si le soutien se maintient, la modification est activée ; s’il repasse sous le seuil avant la fin du délai, le compte à rebours est réinitialisé. L’amendement n’est pas encore opérationnel sur le réseau principal, bien qu’il ait été intégré à la version xrpld 3.3.0 et soit actuellement soumis au vote.

En pratique, Batch V1.1 permettrait d’exécuter jusqu’à huit transactions comme un ensemble unique : soit toutes réussissent, soit toutes échouent.

Par exemple, un échange de jetons entre deux parties pourrait garantir que les deux transferts soient effectués simultanément, évitant ainsi d’exposer l’un des participants.

De même, les portefeuilles et les places de marché pourraient coupler le paiement d’un client avec les frais de plateforme en une seule opération, un détail qui a attiré l’attention dans la couverture médiatique de Ripple ces dernières semaines.

RippleX a indiqué que des projets commerciaux basés sur Batch sont déjà sous contrat ou en cours de développement, bien que l’identité des entreprises concernées n’ait pas été révélée.

The Batch V1.1 amendment shipped in xrpld 3.3.0 and is now up for voting.



After the v1.0 signature bug was caught in February (pre-Mainnet, no funds at risk), we rebuilt it: root-cause fix, 4 senior reviewers, a Sherlock attackathon, and audits from Halborn and Common Prefix. We… — Mayukha Vadari (@msvadari) September 14, 2026

Ripple News : La réécriture sécurisée derrière Batch V1.1

Selon les informations du jour, la version actuelle remplace une proposition Batch antérieure qui n’a jamais atteint le Mainnet. Des chercheurs y avaient découvert une faille permettant, sous certaines conditions, à un attaquant d’inclure les transactions d’un autre compte sans autorisation. Cette version ayant été retirée avant son activation, aucun fonds n’a été mis en danger, d’après le rapport de divulgation des vulnérabilités du XRPL. Les développeurs l’ont remplacée dans la version 3.3.0 du logiciel XRP Ledger publiée le 6 août.

RippleX a détaillé le processus de révision dans un article technique sur dev.to, décrivant les vérifications effectuées par quatre ingénieurs seniors, des audits réalisés par Halborn et Common Prefix, un concours de sécurité public sur Sherlock ainsi que des tests automatisés.

Ce processus a permis de déceler 11 problèmes supplémentaires liés aux signatures, aux contrôles d’autorisation et à des bugs pouvant entraîner le plantage des serveurs. L’un d’eux a été jugé critique par Common Prefix, car il aurait pu permettre à un attaquant de réutiliser une permission signée pour exécuter plus de transactions que prévu.

Implications pour l’industrie : l’infrastructure de paiement en attente

Si Batch V1.1 franchit le seuil et se maintient pendant 14 jours, le XRPL disposera d’un outil natif pour coordonner des flux de paiement complexes sans dépendre de la logique des contrats intelligents (smart contracts).

Cela s’avère particulièrement pertinent pour des cas d’usage de règlement tels que les rails de transaction par agents et l’activité des stablecoins liée au volume de règlement du RLUSD.

Les affirmations de RippleX concernant des projets commerciaux sous contrat n’ont pas encore été vérifiées auprès de contreparties nommées.

De plus, les prévisions plus larges sur la capacité de Batch à renforcer la position concurrentielle du XRPL face aux blockchains de smart contracts restent, à ce stade, purement théoriques.

Pour l’instant, le fait concret est plus restreint : un validateur, un vote, et un compte à rebours de 14 jours qui n’a pas encore commencé.