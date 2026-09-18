Ethereum : record de transactions et adoption institutionnelle

Le réseau de couche 1 (layer-1) d’Ethereum a traité 203,9 millions de transactions au cours du deuxième trimestre 2026, soit une hausse de 68,4 % sur un an. Le débit moyen a atteint un sommet historique de 25,9 transactions par seconde (TPS).

Le prix, quant à lui, a suivi à distance : les dernières actualités d’Ethereum placent l’ETH à 2 474,27 $, en baisse de 1,5 % sur les dernières 24 heures.

Que révèlent ces nouvelles données ? Davantage de transactions transitent par la couche de base d’Ethereum, alors que le nombre de participants distincts à l’origine de celles-ci diminue.

Cet écart suggère que l’activité est de plus en plus portée par des utilisateurs à haute fréquence, des protocoles, des systèmes automatisés et des fournisseurs d’infrastructure, plutôt que par un élargissement de la base des investisseurs particuliers.

Une dynamique qui complexifie les arguments haussiers reposant uniquement sur les mesures d’adoption classiques.

Actualités Ethereum : frais, staking et records de tokenisation

L’ensemble de données du deuxième trimestre ne se limite pas au nombre de transactions. Les frais sur la blockchain ont augmenté de 31,6 % pour atteindre 52,5 millions de dollars, tandis que les revenus issus du « burn » d’ETH — la part des frais définitivement retirée de l’offre en circulation — ont bondi de 112 % pour atteindre 17,1 millions de dollars.

Ces deux chiffres indiquent que les transactions ont un poids économique plus important qu’il y a un an, malgré le nombre réduit de portefeuilles actifs.

La participation au staking a également établi des records, avec une part d’ETH stakés atteignant 32 %, tandis que le nombre d’adresses détenant de l’ETH a grimpé à un niveau record de 312,1 millions. Les actifs tokenisés sur Ethereum ont représenté en moyenne environ 203,1 milliards de dollars au cours du trimestre, incluant environ 176,8 milliards de dollars en stablecoins et 20,8 milliards de dollars en fonds tokenisés, renforçant ainsi le positionnement d’Ethereum en tant qu’infrastructure de règlement.

Ce cadrage fait écho à des tendances observées ailleurs dans l’écosystème, notamment l’accumulation institutionnelle concentrée mentionnée dans le rapport de CoinSpeaker sur les avoirs en ETH de BitMine, ainsi que la migration de l’activité cross-chain vers la couche de base d’Ethereum, telle que décrite dans la couverture de CoinSpeaker sur la migration de Harmony.

Un deuxième trimestre record consécutif : ce que signifie la divergence pour Ethereum

Les chiffres du deuxième trimestre prolongent une tendance amorcée plus tôt dans l’année.

Des recherches complémentaires citant les chiffres de Token Terminal indiquent que le premier trimestre 2026 comptait déjà 200,4 millions de transactions L1 avec un débit moyen proche de 25,78 TPS. À l’époque, les utilisateurs actifs mensuels étaient en moyenne de 13,2 millions, un niveau qui rend la baisse ultérieure de 30 % encore plus prononcée.

Certaines recherches suggèrent également qu’une augmentation de la limite de gaz par bloc pourrait être le moteur de capacité derrière les gains de débit soutenus, bien que les données de la source primaire ne confirment pas directement cette explication.

Selon les dernières actualités d’Ethereum, la blockchain a généré plus de frais, brûlé plus d’ETH et servi moins de participants actifs au cours du même trimestre ; une combinaison qui résiste à une interprétation simple. Le taux de staking de 32 % réduit l’offre d’ETH liquide, une dynamique que certains traders considèrent comme un vent arrière structurel, bien que cela reste une interprétation et non une garantie sur l’évolution des prix.

Machi Big Brother has opened a $98,000,000 $ETH long position.



Liquidation Price: $2,429 pic.twitter.com/ZS0DfJK7As — Ted (@TedPillows) September 15, 2026

L’ETH est passé d’environ 2 400 $ début avril à des points bas proches de 1 500 $ en juin, avant de remonter au-dessus de 2 500 $ à la mi-septembre. Reste à savoir si ce rebond reflète les données d’activité sous-jacentes ou un redressement plus large du marché.

La stabilisation ou la poursuite de la baisse du nombre d’utilisateurs actifs au troisième trimestre déterminera probablement si ce modèle reflète un ancrage institutionnel profond ou un véritable rétrécissement de la base d’utilisateurs d’Ethereum.