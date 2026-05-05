Le marché recommence à payer pour l’exposition Bitcoin sous plusieurs formes à la fois. D’un côté, le BTC reste soutenu par les avancées politiques à Washington et par des entrées robustes vers les ETF spot. De l’autre, une partie du capital remonte la chaîne de valeur et cible désormais l’infrastructure susceptible d’élargir les usages du réseau.

C’est dans cette logique que Bitcoin Hyper (HYPER) a franchi le cap des $32.5 million en prévente.

Le décor de marché aide clairement. Mardi 5 mai 2026, plusieurs analystes continuent d’anticiper de nouveaux records pour le BTC avant la fin de l’année, même si le dossier iranien entretient une poche de risque géopolitique.

Pendant que Bitcoin tente de reconquérir la zone des $81,000, certains investisseurs cherchent déjà des relais de performance plus asymétriques, en particulier sur les projets orientés vitesse, coûts de transaction et nouveaux cas d’usage autour de Bitcoin.

Dans ce segment, Bitcoin Hyper se présente comme un pari plus spécialisé que le simple achat de BTC : un projet de Layer 2 axé sur la scalabilité, la DeFi et le staking, avec une prévente déjà bien avancée et une mécanique de tokenomics qui retient l’attention des acheteurs précoces.

Le setup de marché reste favorable au Bitcoin : Clarity Act, ETF et perspective haussière

Le soutien fondamental au BTC reste l’élément central. La Maison Blanche a validé la poursuite de l’examen du Clarity Act, et Patrick Witt (directeur exécutif du Conseil des conseillers du président pour les actifs numériques) a simplement publié « Go time » après un compromis sur le cadre des stablecoins, jusque-là point de blocage du texte.

Une séance de markup est désormais visée pour la semaine du 11 mai, tandis que les marchés de prédiction évaluent les chances d’adoption autour de 70 %.

Donald Trump a publiquement soutenu cette législation, perçue comme un pas important vers des règles de structure de marché plus lisibles pour les acteurs institutionnels.

En parallèle, les ETF spot Bitcoin américains continuent d’absorber des capitaux. Lundi, ils ont enregistré $532.21 million d’entrées nettes, portant les flux cumulés au-delà de $59 billion. Les actifs totaux sous gestion atteignent désormais $106.44 billion. Ce flux régulier contribue à maintenir le BTC au-dessus de ses zones de support récentes, même dans un environnement macro qui reste sensible aux nouvelles globales.

L’analyste CryptoKaleo a d’ailleurs relativisé le niveau des $85,000, qu’il a qualifié de « FUD » sur X, en faisant le lien avec un « supercycle des matières premières » déjà visible sur l’or, l’argent et le pétrole, et en estimant que « le tour du Bitcoin » approche.

#Bitcoin / $BTC $85K is FUD. BTC is set to have a run similar to what we saw with gold, silver, and oil in the last year. We're in a commodity supercycle, and it's Bitcoin's turn to run. https://t.co/TYdcbs6Nsg pic.twitter.com/oCTxNJORNP — K A L E O (@CryptoKaleo) May 4, 2026

Ce point est important pour les investisseurs : si le cadre réglementaire s’éclaircit pendant que les flux ETF restent soutenus, l’appétit peut s’étendre au-delà du BTC lui-même vers les couches d’infrastructure qui promettent d’en augmenter l’utilité.

Pourquoi certains capitaux se déplacent vers HYPER : utilité, prévente avancée et exposition anticipée

Bitcoin Hyper (HYPER) cherche précisément à capter cette thèse. Le projet développe un réseau Bitcoin Layer 2 conçu pour réduire la lenteur des transactions et les frais, tout en s’appuyant sur la sécurité de la couche de base. Son architecture repose sur la Solana Virtual Machine (SVM) pour offrir un débit élevé et une finalité quasi instantanée, puis les données sont périodiquement enregistrées sur Bitcoin via des preuves à divulgation nulle de connaissance et un bridge sans confiance.

Concrètement, l’idée est de permettre aux détenteurs de BTC de déposer leurs actifs, de transférer des fonds à faible coût et d’accéder à la DeFi, au staking et aux dApps sans sortir de l’univers Bitcoin. Pour les investisseurs orientés thèse, le moteur de hausse potentiel ne repose donc pas seulement sur le narratif BTC, mais sur l’élargissement des usages si la demande pour des applications plus rapides se confirme.

A bit of Bitcoin and a WHOLE lot of $HYPER 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/ACkjKa5Mvg — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) May 1, 2026

Tokenomics de HYPER : ce que les acheteurs regardent vraiment au stade actuel

Sur le plan de l’offre, la prévente a déjà levé plus de $32.5 million, avec un token HYPER proposé à $0.0136796. Les premiers participants peuvent staker immédiatement avec un APY de 36 %, un détail qui compte pour les profils cherchant à optimiser leur exposition pendant la phase de prévente.

La supply totale est fixée à 21 billion. Sa répartition est la suivante : 30 % pour le développement, 25 % pour la trésorerie, 20 % pour le marketing, 15 % pour les récompenses et 10 % pour les listings. Pour les investisseurs, cela donne un cadre plus lisible sur la manière dont le projet compte financer sa croissance, sa liquidité et son adoption.

Le calendrier nourrit aussi la spéculation. Si le Clarity Act progresse effectivement et que le marché valorise davantage les projets qui rendent Bitcoin plus rapide et plus exploitable, les infrastructures Bitcoin-native pourraient bénéficier d’une revalorisation thématique. C’est là que HYPER tente de se positionner comme un ticket plus offensif que le BTC lui-même.

Il faut néanmoins garder une note de prudence : une prévente reste un placement spéculatif, les rendements affichés ne garantissent pas la performance future, et l’exécution technique comme l’adoption réelle du réseau seront déterminantes. L’opportunité est accessible, mais elle n’est pas sans risque.

Comment accéder à la prévente avant la prochaine phase

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper, de connecter un portefeuille compatible comme Best Wallet ou MetaMask, puis de sélectionner le montant de HYPER à acheter. Le paiement peut être réalisé en ETH, USDT, BNB, USDC, SOL, ou par carte bancaire.

Le staking est déjà disponible avec un APY de 36 %, ce qui permet de verrouiller des récompenses pendant la durée de la prévente. Pour les utilisateurs mobiles, Best Wallet est disponible sur l’Apple App Store et sur Google Play.

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