Le Ripple XRP est repassé au-dessus de 1,40 $ au début de la session asiatique, s’échangeant entre 1,41 $ et 1,42 $, soit une hausse d’environ 0,50 % en 24 heures par rapport aux points bas intra-journaliers autour de 1,37 $, alors qu’une forte poussée du volume soulève la question immédiate de savoir si les haussiers peuvent maintenir ce retour.

Ce mouvement est important précisément parce que le seuil de 1,40 $ avait plafonné plusieurs tentatives de hausse lors des dernières sessions, faisant de sa cassure un point que les traders surveilleront de près en cas de repli. Ce qui se passera à ce niveau au cours des prochaines 24 à 48 heures pourrait définir la trajectoire à court terme du XRP.

La rupture s’est produite alors que le Bitcoin grimpait durant la même période, améliorant le sentiment de risque global sur les marchés crypto et offrant un vent favorable au positionnement des altcoins. Le volume a bondi d’environ 13 %, propulsant le XRP d’un point bas proche de 1,38 $ à un sommet de session autour de 1,42 $, le prix accélérant nettement à travers la zone de résistance de 1,3990 $ au cours de la dernière heure du mouvement.

Les données des contrats à terme de Binance ont montré des acheteurs (« takers ») prenant 372 M de XRP contre 372,1 M vendus, suggérant un réel positionnement directionnel plutôt qu’une dérive haussière par manque de liquidité.

Le prix se consolide actuellement près de 1,4040 $–1,4060 $, se maintenant juste au-dessus de la zone de rupture, mais c’est la structure du mouvement, et pas seulement le niveau de prix, qui fonde l’analyse ci-dessous.

Le prix du Ripple XRP peut-il atteindre 1,50 $ cette semaine ?

L’action du prix du XRP sur 24 heures présente une image technique cohérente.

Le jeton est monté de 1,3840 $ à un sommet de 1,4065 $, franchissant le niveau de résistance de 1,3990 $ sur un volume en expansion, une distinction clé entre les ruptures authentiques et le simple bruit de marché.

Le volume quotidien a dépassé les 2 milliards de dollars, et la poussée lors du mouvement confirme une large participation. Les traders ont noté un schéma de points bas plus élevés alimentant la rupture, signalant une force d’achat sous-jacente plutôt qu’une seule poussée agressive.

Le RSI a rebondi depuis la zone de survente, et un « golden cross » (croix dorée) horaire a été largement cité comme une confirmation supplémentaire de la dynamique, bien que le RSI approche maintenant de niveaux qui introduisent un risque de surachat.

À partir d’ici, l’attention se porte sur le comportement du prix autour du niveau de 1,40 $. S’il se maintient comme support lors d’un test et que Ripple franchit la bande de résistance de 1,41 $–1,42 $, la voie s’ouvre vers la zone de 1,50 $–1,55 $, un objectif fréquemment cité par les traders.

Alternativement, le marché pourrait faire une pause pour se consolider dans la fourchette familière de 1,40 $–1,46 $ pendant que les acheteurs absorbent les gains récents, 1,46 $ restant le plafond clé pour toute rupture plus large.

Cependant, une perte des 1,40 $ affaiblirait la structure et ramènerait probablement le prix dans la zone des 1,35 $–1,39 $, renforçant ainsi la fréquence à laquelle ce niveau a servi de pivot contesté.

La dynamique globale reste constructive, mais les 1,40 $ constituent la condition déterminante. Un mouvement confirmé vers 1,50 $ marquerait une résolution technique significative de la compression qui a persisté au cours des dernières sessions.

LiquidChain pourrait être le XRP de ce cycle

La rupture de Ripple XRP est un changement positif, mais à cette taille, le potentiel de hausse est naturellement plus limité. Même les mouvements forts ont tendance à nécessiter des flux entrants soutenus, et pas seulement une dynamique.

C’est pourquoi certains traders regardent plus tôt dans le cycle, là où la découverte des prix n’a pas encore eu lieu et où la hausse n’est pas déjà contrainte par la capitalisation boursière.

LiquidChain se positionne dans cet espace, en se concentrant sur la liquidité inter-chaînes en connectant Bitcoin, Ethereum et Solana dans une seule couche d’exécution. L’idée est de réduire la fragmentation afin que les actifs et les utilisateurs puissent interagir plus efficacement entre les écosystèmes.

La prévente en est encore à ses débuts, à environ 0,01456 $ avec un peu plus de 700 000 $ récoltés, ce qui suggère qu’elle est en phase d’accumulation plutôt qu’en pleine valorisation.

Mais le projet reste non prouvé. L’exécution, l’adoption et la liquidité après le lancement sont encore inconnues, ce qui est le compromis habituel avec les infrastructures à un stade précoce.

Le contraste est donc simple : le XRP offre une hausse plus stable mais plafonnée, tandis qu’un projet comme LiquidChain offre un positionnement précoce avec un potentiel plus élevé, mais aussi un risque plus important.

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