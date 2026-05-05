Perkins (CoinFund) : la crypto se porte bien sans le CLARITY Act

Chris Perkins, associé directeur chez CoinFund, a soutenu publiquement cette semaine que l’industrie des cryptomonnaies n’a pas besoin de l’adoption du Digital Asset Market Clarity Act pour maintenir sa trajectoire opérationnelle et d’investissement.

Cette position s’oppose directement à la posture dominante du secteur, qui considère la certitude législative comme une condition préalable à un engagement institutionnel durable. Perkins a cité l’interprétation conjointe publiée en mars 2026 par Paul Atkins, président de la Securities and Exchange Commission (SEC), et Michael Selig, président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sur l’application des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux actifs cryptographiques, comme preuve que les directives au niveau des agences fournissent déjà la clarté taxonomique et structurelle que le marché réclame depuis longtemps.

« Ces personnes créent des politiques et des précédents chaque jour », a déclaré Perkins, ajoutant que si le CLARITY Act ne progresse pas, « nous nous porterons très bien ».

Nous soupçonnons que le positionnement public de Perkins remplit également une fonction secondaire, signalant aux commanditaires de CoinFund et aux sociétés de portefeuille potentielles que l’activité d’investissement du fonds ne sera pas conditionnée par des issues législatives qui restent incertaines, tant dans leur calendrier que dans leur forme.

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Paysage législatif du CLARITY Act : où en est le projet de loi et ce qu’il instaurerait

Le débat sur la politique des actifs numériques à Washington se concentre depuis plus de deux ans sur la question de la délimitation des compétences juridictionnelles entre la SEC et la CFTC sur les actifs numériques. Cette question a été partiellement traitée par les directives des agences, mais n’a pas encore été résolue par le droit statutaire.

Le CLARITY Act, dans sa forme actuelle, établirait un cadre formel pour classer les actifs numériques soit comme des titres (securities), soit comme des matières premières (commodities), attribuerait la compétence réglementaire principale en conséquence, et créerait des voies de conformité pour les émetteurs et les plateformes d’échange qui n’existent pas actuellement sous le Securities Exchange Act de 1934 ou le Commodity Exchange Act.

Le projet de loi aborderait également le traitement des protocoles DeFi, les arrangements générateurs de rendement, ainsi que les conditions dans lesquelles un actif numérique passe du statut de titre à celui de matière première à mesure qu’un réseau se décentralise.

Le président du comité sénatorial des banques, Tim Scott, avait indiqué que le projet de loi approchait d’un examen en commission en mai 2026, le décrivant comme étant « dans la zone rouge », mais le soutien républicain unifié au sein du comité n’est pas garanti, et le calendrier législatif plus large reste tributaire de priorités budgétaires concurrentes.

Les dispositions traitant du traitement des jetons DeFi et du cloisonnement des rendements (yield ring-fencing) ont attiré l’attention particulière de membres qui considèrent la portée du projet de loi comme trop large ou insuffisamment protectrice pour les participants de détail.

Le mécanisme fonctionne comme suit : en l’absence de démarcation statutaire, la SEC et la CFTC opèrent chacune selon leur législation habilitante existante, l’interprétation conjointe de mars 2026 assurant une coordination inter-agences sur les questions de classification, sans toutefois offrir de refuge juridique contraignant aux émetteurs ou aux plateformes.

🇺🇸 NOW: Polymarket gives the CLARITY Act a 63% chance of being signed into law in 2026. pic.twitter.com/k3COsRDphX — Cointelegraph (@Cointelegraph) May 4, 2026

Notamment, Coinbase a refusé de soutenir une version antérieure du CLARITY Act, citant des inquiétudes concernant des dispositions spécifiques — un signal que même les acteurs majeurs de l’infrastructure crypto domestique ont des réserves sur l’architecture actuelle du projet de loi.

La position de Perkins, bien que distincte dans sa formulation, n’est pas isolée dans le segment institutionnel de l’industrie.

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