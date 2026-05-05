Le prix du Bitcoin a grimpé au-dessus de 80 000 $ pour la première fois depuis la fin du mois de janvier, un niveau qui revêt une importance à la fois technique et psychologique.

La reprise a été rapide, le BTC affichant un gain d’environ 0,72 % sur 24 heures, remontant après un récent creux proche de 75 658 $.

Pourtant, ce rallye suscite plus de prudence que de célébration chez les traders professionnels. Quelque chose dans la composition de ce mouvement ne colle pas tout à fait, et les données rendent cette tension visible.

Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont absorbé environ 2,7 milliards $ de flux nets au cours des trois dernières semaines, aidant à porter le total des actifs nets au-dessus de 100 milliards $ et établissant un plancher institutionnel clair sous les prix.

Le prix du Bitcoin peut-il pousser jusqu’à 90 000 $ en mai, ou ce rallye s’essouffle-t-il ?

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement près de 80 000 $, se consolidant après une reprise d’environ 5 % par rapport à son récent point bas.

Les données intrajournalières montrent que le prix oscille dans une bande relativement étroite, avec un support établi dans la zone des 76 700 $–78 094 $ et une résistance à court terme regroupée autour de 79 100 $–80 000 $.

Un maintien net au-dessus de 80 000 $ avec un volume au comptant significatif représenterait un véritable changement technique ; en l’absence de cette confirmation, ce niveau fonctionne davantage comme un plafond que comme une rampe de lancement.

Les marchés de prédiction évaluent la fourchette avec un scepticisme notable. Sur Polymarket, les traders attribuent une probabilité de 56 % à ce que le Bitcoin atteigne 85 000 $ ce mois-ci, mais seulement 23 % de chances de toucher les 90 000 $, ce qui suggère que le consensus penche pour une progression laborieuse plutôt qu’une envolée directe.

Le volume net cumulé des preneurs de marché (takers) sur Binance a atteint 9,2 milliards $, et le delta du volume cumulé au comptant a frappé 11 500 BTC, au plus haut depuis février, les acheteurs représentant 71,7 % du flux. Ce ne sont pas des chiffres faibles.

Le scénario haussier repose sur la poursuite des flux entrants des ETF et sur le maintien des taux par le FOMC, ce qui pourrait débloquer la prochaine étape vers 85 000 $. Le scénario de base est une consolidation dans une fourchette comprise entre 78 000 $ et 82 000 $ le temps que le marché digère le positionnement.

Le scénario baissier, celui dont les données de CryptoQuant avertissent implicitement, implique un débouclage brutal des positions longues à effet de levier si les flux entrants ralentissent, un scénario qui s’est déjà produit une fois au cours des dernières semaines.

Pour l’instant, le prix pourrait s’étendre plus haut, mais le mouvement reste extrêmement sensible à tout changement dans la dynamique des flux.

Hyper pourrait se positionner comme le prochain acteur majeur de couche 2 sur BTC

Bitcoin Hyper se positionne dans cet espace, en construisant une couche 2 (Layer 2) sur Bitcoin avec l’intégration de la Solana Virtual Machine pour permettre des contrats intelligents plus rapides et une exécution à moindre coût, tout en conservant la sécurité de Bitcoin.

La prévente se situe autour de 0,0136795 $, avec plus de 32,5 millions $ levés, indiquant une forte demande initiale. Des fonctionnalités telles que le jalonnement (staking), un pont natif et une exécution à haute vitesse visent à en faire plus qu’un simple récit s’ils sont concrétisés.

Mais il s’agit encore d’un stade précoce. L’exécution de la couche 2 est complexe, la liquidité n’est pas encore prouvée, et tout dépendra de la performance du projet après son lancement.

Ainsi, la configuration est claire : le BTC offre de la stabilité avec un potentiel de hausse plus limité à ce stade, tandis qu’un projet comme Bitcoin Hyper offre un positionnement précoce avec un potentiel plus élevé, mais aussi un risque nettement supérieur.

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