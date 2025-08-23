Pour Résumer

Top Win International devient AsiaStrategy et accepte désormais le Bitcoin pour ses montres de luxe, intégrant les actifs numériques dans l’expérience client.

La société a levé 10 millions de dollars via des obligations convertibles pour renforcer sa trésorerie en Bitcoin, suivant le modèle de MicroStrategy et de Michael Saylor.

Avec cette stratégie, AsiaStrategy ambitionne de faire de Hong Kong un hub majeur de la finance numérique et du Web3, combinant innovation financière et commerce haut de gamme.

Rebranding stratégique et adoption du Bitcoin

Top Win International, cotée au Nasdaq, a officiellement changé de nom pour devenir AsiaStrategy. Ainsi, cette transformation dépasse largement un simple rebranding.

Cette transformation s’accompagne d’une initiative audacieuse : accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour ses montres de luxe.

En empruntant cette voie stratégique, Hong Kong pourrait tenter de se doter de son propre « Michael Saylor », en plaçant le Bitcoin et les cryptomonnaies au centre de sa croissance, même si la ville peine encore à rivaliser avec les États-Unis dans ce domaine et dans la course aux Bitcoin treasury companies.

JUST IN: 🇭🇰 Hong Kong's Top Win International officially becomes AsiaStrategy, now accepting Bitcoin for luxury watches. Saylor started a global trend. 🚀 pic.twitter.com/aLd2WJsiIO — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 22, 2025

Depuis 2001, AsiaStrategy, située à Wan Chai, Hong Kong, se consacre à la vente et au commerce de montres haut de gamme.

En privilégiant le Bitcoin comme méthode de paiement, la société se positionne à l’avant-garde de l’innovation dans l’univers du luxe.

Cette décision témoigne d’une volonté claire : incorporer les actifs numériques dans l’expérience offerte au client. Désormais, les passionnés de montres haut de gamme peuvent régler leurs achats en Bitcoin, une première dans ce segment de marché.

Par conséquent, AsiaStrategy se rapproche d’acteurs emblématiques comme MicroStrategy aux États-Unis, qui a fait de l’accumulation de Bitcoin un pilier de sa stratégie financière.

Simultanément, l’entreprise dévoile un logo retravaillé pour officialiser sa nouvelle identité. Ce détail symbolique dénote aussi une perspective plus large : l’idée de combiner le luxe traditionnel avec le domaine des actifs numériques et du Web3.

Une approche financière axée sur le Bitcoin

AsiaStrategy ne se limite pas à accepter le Bitcoin pour ses transactions, elle emploie aussi une stratégie dynamique relative à la gestion de sa trésorerie. L’entreprise a récemment levé 10 millions de dollars via des obligations convertibles.

Ce capital servira principalement à renforcer ses réserves en Bitcoin. L’opération, réalisée en partenariat avec Wiselink Co., Ltd., fait d’AsiaStrategy le premier groupe coté taïwanais à investir dans une société orientée vers un trésor Bitcoin.

Wiselink (8932.TWO)'s market cap grew by 68.74M USD with ~60M USD volume after announcing their 2M USD investment into NASDAQ:SORA, making them the first public company in Taiwan to make a historical bet on the future of Bitcoin treasury companies. Taiwan is ready! pic.twitter.com/ILjpKCI4D8 — Jason Fang (@JasonSoraVC) August 18, 2025

Cette levée de fonds n’est pas anodine.

Elle montre que l’entreprise s’inscrit dans la lignée de MicroStrategy (Stragtegy) et de son dirigeant Michael Saylor, pionnier de l’adoption institutionnelle du Bitcoin.

Ainsi, AsiaStrategy vise à faire de Hong Kong un hub majeur de la finance numérique, en alliant innovation financière et commerce haut de gamme.

L’entreprise avait révélé son adhésion à l’univers Web3 dès mai 2025. Par conséquent, l’incorporation graduelle des actifs numériques apparaît comme une priorité pour son développement futur. Intégrer le Bitcoin dans ses opérations représente une avancée significative vers cet objectif.

Un positionnement ambitieux sur le marché asiatique

L’Asie présente un cadre favorable à l’adoption des actifs numériques. En réponse à l’apparition de réglementations plus bénéfiques et à la croissance de l’engagement des investisseurs institutionnels, le timing choisi par AsiaStrategy est d’une importance stratégique.

En outre, en adoptant une position de leader dans le domaine du luxe et des cryptomonnaies, la société vise à se distinguer et à attirer une clientèle mondiale.

Cette tendance est aussi appuyée par la conjoncture économique. Le Bitcoin paraît se diriger vers ses sommets historiques et génère un intérêt croissant pour les placements financiers.

1/3 “BTC Treasury Trend is Fading”? Not Quite.

Analysts say corporate $BTC buys are slowing. Treasury adoption isn’t about short-term momentum, @JasonSoraVC says it's about long-term conviction. In Asia, strategies are just starting led by conviction, not quarterly noise. pic.twitter.com/YWnPve4Zln — Sora Ventures (@sora_ventures) July 8, 2025

Donc, l’offre de paiement en cryptomonnaie répond à une demande grandissante et accentue la réputation avant-gardiste de la société.

La nomination récente de Tong Liu au poste de directeur des investissements témoigne de cette ambition. Liu, partenaire du fonds Sora Ventures et expert en technologies numériques, offre une expertise indispensable.

Ainsi, sa tâche sera d’ajuster la stratégie AsiaStrategy en fonction des opportunités offertes par le Bitcoin et le Web3, renforçant de ce fait sa présence en Asie.

Une trajectoire qui rappelle celle de MicroStrategy

La comparaison avec Michael Saylor n’est pas excessive. Tout comme AsiaStrategy, elle mise sur le potentiel du Bitcoin en tant qu’actif stratégique pour maintenir et augmenter la valeur de l’entreprise.

Par conséquent, en incorporant la cryptomonnaie à son actif et à ses transactions majeures, l’entreprise réinvente son modèle économique.

Pour Hong Kong, ce tournant représente une opportunité considérable. La ville souhaite renforcer son rôle de hub financier international. Par conséquent, grâce à AsiaStrategy, elle pourrait devenir un centre incontournable pour l’adoption institutionnelle des actifs numériques en Asie.

En vérité, le fait de renommer Top Win International en AsiaStrategy va au-delà d’une simple modification d’image. L’entreprise embrasse une perspective audacieuse à la croisée du luxe, de l’innovation et de la cryptomonnaie Bitcoin.

Conformément à la stratégie de MicroStrategy, Hong Kong envoie un message clair au marché : elle est disposée à jouer un rôle prépondérant dans l’évolution des cryptomonnaies.

